Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți

- Au fost stabilite urnele pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, 2026-2027.
- Echipa națională a României va evolua în Liga B a competiției, iar o clasare bună poate conta pentru calificarea la Euro 2028.
România a fost în prezentă în Liga C în sezonul precedent, unde a terminat cu maximum de puncte într-o grupă cu Cipru, Kosovo și Lituania.
România se află în urna a treia valorică pentru grupele Nations League
România va fi prezentă în urna a treia din Liga B a competiției, alături de Slovenia, Georgia și Irlanda, adversare pe care nu le poate întâlni.
O clasare pe prima poziție în grupă poate ajuta la calificarea pentru barajul Euro 2028, la fel cum și ediția precedentă a adus această șansă pentru barajul CM 2026.
De asemenea, clasarea cât mai bună în Nations League va stabili și urnele la tragerea la sorți pentru preliminariile următorului Campionat European, informează Football Meets Data.
Tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor 2026-2027 va avea loc la începutul anului viitor.
Cum arată urnele pentru grupele Nations League
Liga A
- Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania
- Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația
- Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia
- Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia și Turcia
Liga B
- Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
- Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
- Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România
- Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo
Liga C
- Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan
- Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia
- Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia
- Urna 4: Letonia/Gibraltar, Luxemburg/Malta, Moldova, San Marino
Liga D
- Urna 1: Azerbaidjan, Lituania
- Urna 2: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Liechtenstein, Andorra
Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?
Scenarii pentru grupa României
- Grupa de foc: Ungaria, Elveția, România, Suedia
- Grupa ușoară: Israel, Ucraina, România, Irlanda de Nord