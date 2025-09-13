Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți

Au fost stabilite urnele pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, 2026-2027.

Echipa națională a României va evolua în Liga B a competiției, iar o clasare bună poate conta pentru calificarea la Euro 2028.

România a fost în prezentă în Liga C în sezonul precedent, unde a terminat cu maximum de puncte într-o grupă cu Cipru, Kosovo și Lituania.

România se află în urna a treia valorică pentru grupele Nations League

România va fi prezentă în urna a treia din Liga B a competiției, alături de Slovenia, Georgia și Irlanda, adversare pe care nu le poate întâlni.

O clasare pe prima poziție în grupă poate ajuta la calificarea pentru barajul Euro 2028, la fel cum și ediția precedentă a adus această șansă pentru barajul CM 2026.

De asemenea, clasarea cât mai bună în Nations League va stabili și urnele la tragerea la sorți pentru preliminariile următorului Campionat European, informează Football Meets Data.

Tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor 2026-2027 va avea loc la începutul anului viitor.

Cum arată urnele pentru grupele Nations League

Liga A

Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania

Portugalia, Spania, Franța, Germania Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația

Italia, Olanda, Danemarca, Croația Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia

Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia și Turcia

Liga B

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Scoția, Ungaria, Polonia, Israel Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România

Slovenia, Georgia, Irlanda, Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Liga C

Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan

Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia

Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia

Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia Urna 4: Letonia/Gibraltar, Luxemburg/Malta, Moldova, San Marino

Liga D

Urna 1: Azerbaidjan, Lituania

Azerbaidjan, Lituania Urna 2: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Liechtenstein, Andorra

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare? Să rămână Mircea Lucescu % Gică Hagi % Adrian Mutu % Ioan Ovidiu Sabău % Dan Petrescu %

Scenarii pentru grupa României

Grupa de foc : Ungaria, Elveția, România, Suedia

: Ungaria, Elveția, România, Suedia Grupa ușoară: Israel, Ucraina, România, Irlanda de Nord

📊 Pots for the next edition of 🏁 UEFA Nations League are already known.



🗓️ Draw: early 2026



🏁 UNL placement will determine pots for EURO 2028 qualifiers:



Pot 1⃣: League A teams finishing 1st-3rd in each group

Pot 2⃣: League A teams finishing 4th, League B teams finishing… pic.twitter.com/uJHBg7wnzB — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 12, 2025

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport