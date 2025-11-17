„Tot Hagi, dar nu la fel” Italia vrea să joace împotriva noastră în baraj. De ce se teme squadra azzurra de play-off 
„Tot Hagi, dar nu la fel” Italia vrea să joace împotriva noastră în baraj. De ce se teme squadra azzurra de play-off

  • Italienii își doresc România în play-off-ul pentru turneul final al Mondialului. Ce cred peninsularii despre Mircea Lucescu și Ianis Hagi.

Italia este una dintre echipele din prima urnă la tragerea la sorți cu care România ar putea juca în semifinalele barajului CM 2026.

Un nume mare, dar care nu trece prin cel mai bun moment. În actuala campanie de calificare, squadra azzurra a început și a încheiat foarte rău.

7 goluri
a primit Italia în duelurile cu Norvegia din preliminariile Mondialului

Învinsă în ambele confruntări de Norvegia. Și în tur, 0-3 la Oslo, și în retur, 1-4 la Milano. Numai Haaland i-a dat trei goluri!

A încheiat pe locul 2 în grupă, la șase puncte în spatele nordicilor.

Italia, despre naționala noastră: „Nu mai este echipa lui Hagi. E a lui Ianis”

Acum, peninsularii își doresc România ca adversară pentru play-off, mai mult decât orice altă formație: Suedia, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

„Poate fi învinsă, în ciuda alchimiei vulpoiului bătrân Lucescu, pentru că nu mai este echipa lui Hagi”, a comentat Gazzetta dello Sport.

„Totuși, este a fiului Ianis, care a moștenit tricoul cu numărul 10. Însă, cu tot respectul, nu e același lucru”.

50 de selecții
are Ianis Hagi la națională: 7 goluri, 8 pase decisive

Italia a fost eliminată de două ori la rând în barajul pentru CM

Italia nu se simte deloc bine în meciurile din baraj. Așa a pierdut calificarea la ultimele două Mondiale.

În 2018, a fost eliminată în play-off de Suedia, după 0-1 (d) și 0-0 (a).

În 2022, și Macedonia de Nord a învins-o chiar la Palermo, 1-0, în semifinalele barajului.

