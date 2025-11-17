„Să ne răzbunăm pe români” Starul Ucrainei vrea revanșa în baraj: „De ce e și mai tare!”

- Artem Milevskyi, 40 de ani, fost jucător important al Ucrainei care a evoluat și în România, speră ca selecționata țării lui să-i înfrunte pe „tricolori” în play-off-ul din martie pentru Mondial.
Joi, la sediul FIFA de la Zurich, va avea loc tragerea la sorți a semifinalelor și finalelor de baraj pentru Campionatul Mondial.
Noi vom intra în urna a 4-a, ultima, cu echipele venite din Liga Națiunilor, și vom juca în semifinale împotriva celor din prima urnă. Printre posibilele rivale, Ucraina.
Milevskyi: „Este și mai tare, pentru că Lucescu e antrenorul lor”
Un nume important al fotbalului ucrainean, Artem Milevskyi, fost internațional care a evoluat un deceniu la Dinamo Kiev (2003-2013) și a ajuns șase luni la Concordia Chiajna în 2016 (13 meciuri, 5 goluri), a fost întrebat în interviul pentru sport-express.ua pe cine ar vrea adversari în play-off-ul CM. Răspunsul lui direct: România.
„Vreau să ne răzbunăm pe români pentru ce s-a întâmplat la Campionatul European. Este și mai tare, pentru că Lucescu e antrenorul lor”, a declarat Milevskyi, astăzi în vârstă de 40 de ani.
Milevskyi n-a uitat eșecul Ucrainei la Euro: 0-3 cu România
Acesta se referă la duelul de la Euro 2024. Primul meci al grupei a fost România - Ucraina și „tricolorii” au învins clar la Munchen:
- 3-0, goluri Stanciu (29), Răzvan Marin (53) și Drăguș (57).
A fost unica înfrângere a Ucrainei la turneul final continental de anul trecut.
Și, chiar dacă a avut tot 4 puncte, la fel ca România, Belgia și Slovacia, a încheiat pe ultimul loc, din cauza golaverajului inferior.