„Să ne răzbunăm pe români” Starul Ucrainei vrea revanșa în baraj: „De ce e și mai tare!”

Artem Milevskyi, 40 de ani, fost jucător important al Ucrainei care a evoluat și în România, speră ca selecționata țării lui să-i înfrunte pe „tricolori” în play-off-ul din martie pentru Mondial.

Joi, la sediul FIFA de la Zurich, va avea loc tragerea la sorți a semifinalelor și finalelor de baraj pentru Campionatul Mondial.

Noi vom intra în urna a 4-a, ultima, cu echipele venite din Liga Națiunilor, și vom juca în semifinale împotriva celor din prima urnă. Printre posibilele rivale, Ucraina.

Milevskyi: „Este și mai tare, pentru că Lucescu e antrenorul lor”

Un nume important al fotbalului ucrainean, Artem Milevskyi, fost internațional care a evoluat un deceniu la Dinamo Kiev (2003-2013) și a ajuns șase luni la Concordia Chiajna în 2016 (13 meciuri, 5 goluri) , a fost întrebat în interviul pentru sport-express.ua pe cine ar vrea adversari în play-off-ul CM. Răspunsul lui direct: România.

50 de selecții are Artem Milevskyi la reprezentativa Ucrainei, pentru care a marcat 8 goluri și a pasat decisiv de patru ori

„Vreau să ne răzbunăm pe români pentru ce s-a întâmplat la Campionatul European. Este și mai tare, pentru că Lucescu e antrenorul lor”, a declarat Milevskyi, astăzi în vârstă de 40 de ani.

Mircea Lucescu, la ultimul meci al naționalei, înfrângerea din Bosnia, 1-3 Foto: Raed Krishan

Milevskyi n-a uitat eșecul Ucrainei la Euro: 0-3 cu România

Acesta se referă la duelul de la Euro 2024. Primul meci al grupei a fost România - Ucraina și „tricolorii” au învins clar la Munchen:

3-0, goluri Stanciu (29), Răzvan Marin (53) și Drăguș (57).

A fost unica înfrângere a Ucrainei la turneul final continental de anul trecut.

Artem Milevskyi (stânga), în perioada petrecută la Chiajna Foto: Sport Pictures

Și, chiar dacă a avut tot 4 puncte, la fel ca România, Belgia și Slovacia, a încheiat pe ultimul loc, din cauza golaverajului inferior.

