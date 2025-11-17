Arbitru arestat pentru crimă Bosnia este în stare de șoc: un asistent de prima ligă a împușcat mortal o femeie
Arbitrul bosniac Anis Kalajdzic (foto. Facebook/)
Diverse

Arbitru arestat pentru crimă Bosnia este în stare de șoc: un asistent de prima ligă a împușcat mortal o femeie

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 17.11.2025, ora 10:02
alt-text Actualizat: 17.11.2025, ora 11:00
  • Un arbitru de fotbal din Prima Ligă a Bosniei și Herțegovinei a fost arestat, duminică seară, după ce a împușcat mortal o femeie într-un restaurant din centrul orașului Mostar.
  • Poliția l-a reținut pe suspect la fața locului, după ce acesta ar fi încercat să se sinucidă, însă arma i s-a blocat.

La doar o zi după meciul tensionat Bosnia și Herțegovina - România (3-1), de la Zenica, întreaga comunitate bosniacă a fost șocată de o crimă extrem de brutală comisă într-un local din centrul orașului Mostar.

Arbitrul Anis Kalajdzic, arestat în Bosnia pentru uciderea unei femei

Potrivit presei locale, principalul suspect este un arbitru de fotbal din Prima Ligă a Bosniei și Herțegovinei.

Conform portalului Crna Hronika, suspectul se numește Anis Kalajdzic (33 de ani), considerat unul dintre cei mai buni asistenți din țara sa.

Acesta este fiul fostului fotbalist și antrenor Avdo Kalajdzic (66 de ani), cunoscut în special pentru cariera sa la clubul Velez Mostar.

Victima, o femeie din Kalesija, se mutase de un an cu serviciu de la Sarajevo la Mostar. Conform relatărilor, arbitrul Anis Kalajdzic și tânara s-au cunoscut în oraș înainte de tragicul incident.

A împușcat victima, apoi a încercat să se sinucidă

Potrivit Crna Hronika, suspectul era furios și a urmărit victima încă de la stația de autobuz. Tânăra a fugit speriată într-un restaurant din apropiere, încercând să ceară ajutor, reușind în timp ce alerga să sune la poliție.

Criminalul a intrat după ea și a găsit-o în toaleta localului, unde a împușcat-o mortal cu un foc de armă. Poliția a intervenit imediat, iar suspectul a fost arestat la fața locului.

Crna Hronika mai precizează că Anis Kalajdzic ar fi încercat ulterior să se sinucidă, însă arma sa nu a funcționat, permițând intervenția autorităților.

Motivele crimei nu sunt încă cunoscute, iar ancheta este în desfășurare. Portalul Blic.rs scrie că între cei doi ar fi existat o relație, iar arbitrul ar fi ucis femeia după ce aceasta l-ar fi părăsit.

Alte informații susțin că brutala crimă a fost precedată de un conflict verbal, care a degenerat într-o altercație fizică între atacator și victimă.

Arbitrul și-a înregistrat pistolul înainte de crimă

Crna Hronika menționează că, Anis Kalajdzic a înregistrat recent un pistol, invocând motive de siguranță și explicând autorităților că primește amenințări din cauza faptului că este arbitru de fotbal.

Aceeași sursă notează că această crimă brutală a tulburat și mai mult opinia publică, deoarece se înscrie în șirul negru al cazurilor de violență împotriva femeilor din Bosnia și Herțegovina.

arbitru crima bosnia mostar Anis Kalajdzic
