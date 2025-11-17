Din nou în tricoul naționalei FOTO: Jucătorul revenit în lotul lui Mircea Lucescu: „Ce dor mi-a fost”

Radu Drăgușin (23 de ani) s-a alăturat lotului pregătit de Mircea Lucescu pentru partida cu San Marino, ultima din calificările pentru CM 2026.

România - San Marino se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

România nu mai are șanse pentru locul 2 în grupa de calificare pentru CM 2026, după eșecul din Bosnia, 1-3, însă va merge la baraj grație succesului din Liga Națiunilor, unde a câștigat grupa în sezonul anterior.

România - San Marino. Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele naționalei

„Tricolorii” au revenit în țară după eșecul de la Zenica, iar la Mogoșoaia au fost întâmpinați de Radu Drăgușin, care se află în țară.

Accidentat de la finalul lunii ianuarie, fundașul român nu a mai evoluat în nicio partidă, iar duminică seara s-a alăturat după mult timp lotului pregătit de Mircea Lucescu, pentru o sesiune de antrenament.

„Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta”, a scris Drăgușin pe Instagram.

Internaționalul român nu este încă pregătit pentru un meci oficial, însă așteaptă cu nerăbdare revenirea pe gazon.

Acesta a evoluat ultima dată pentru Tottenham, contra lui Elfsborg, pe 30 ianuarie 2025, în Europa League, partidă câștigată de englezi, scor 3-0.

Drăgușin a semnat cu formația londoneză în noiembrie 2024, iar Genoa a primit 25 de milioane de euro pentru transferul acestuia.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

