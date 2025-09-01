„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB

Jose Mourinho nu a reușit să câștige trofee la Fenerbahce și e criticat dur de turci.

Cum încearcă președintele Ali Koc să convingă membrii clubului din Istanbul pentru a câștiga alegerile din septembrie în „vulcanul” galben-albastru.

De-abia a plecat Jose Mourinho, dat afară de Fenerbahce vineri, după ratarea calificării în faza principală a Ligii Campionilor, și turcii s-au dezlănțuit împotriva faimosului antrenor portughez, fără trofeu într-un an la Istanbul.

Dezamăgirea Fenerbahce: „Abilitățile de antrenor ale lui Mourinho sunt terminate”

Mai ales că Fener a câștigat primul meci fără lusitan, duminică, 3-1 pe terenul lui Genclerbirligi, în Super Lig.

Ahmet Cakar, 63 de ani (cu un an mai mare decât Mou), fost mare arbitru turc, astăzi o importantă voce ca analist, l-a criticat cel mai dur.

„Fără Mourinho, au jucat cu entuziasmul celor eliberați din sclavie”, a declarat acesta pentru cotidianul Sabah.

Concluzia lui Cakar: „E terminat. Influența lui asupra echipei pe care o pregătește s-a terminat. Chiar abilitățile sale de antrenor sunt terminate”.

Președintele lui Fenerbahce, în pericol la alegerile din septembrie

Fenerbahce, care va înfrunta FCSB la București pe 29 ianuarie, în ultima etapă de Europa League, va trece prin schimbări masive în această toamnă.

Președintele Ali Koc ar vrea să numească rapid un nou antrenor, dar prima lună a toamnei va fi importantă pentru viitorul clubului.

Ali Koc e din 2018 președintele lui Fenerbahce Foto: Imago

Pe 13-14 septembrie sunt programate alegerile la Fener, 49.268 de membri vor fi la vot, și Koc e sub presiune, riscând să nu fie reales.

A câștigat un singur trofeu în șapte ani, Cupa Turciei 2023, principalele ținte ale „canarilor” fiind încă în așteptare de foarte mult timp:

Fenerbahce nu a mai cucerit titlul Super Lig de 11 ani!

Nu a mai jucat în faza principală a Ligii Campionilor de 17 ani!

Ce jucători vin la Fenerbahce. Cine e favorit ca antrenor

Pentru a convinge alegătorii, Koc vrea să facă mai multe transferuri în acest mercato, care se încheie pe 11 septembrie în Super Lig.

Internaționalul turc Kerem Akturkoglu (Benfica, ex-Galatasaray) este rezolvat, Marco Asensio (căruia îi expiră în 2026 contractul la PSG) e la Istanbul pentru a semna cu Fenerbahce, Ederson (Manchester City) se apropie și el de „Șukru Saracoglu”.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/ZNzUVutbBD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2025

Legat de antrenor, multe nume au apărut în ultimele zile în presa locală. Printre ele, Sergio Conceicao, Roger Schmidt, Emre Belozoglu, Vincenzo Montella. Chiar și Erik ten Hag, după demiterea de la Leverkusen.

Postul TV A Spor anunță că un turc ar fi favorit: Ismail Kartal, 64 de ani, un deceniu jucător la Fenerbahce, de două ori pe banca echipei din Istanbul, ultima dată în 2023-2024.

💥 @ErdemAkbs: İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile bugün bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü ile ilk temasını Hamdi Akın üzerinden kurmuş oldu. İsmail Kartal şu anda yerli teknik direktör adayları arasında en güçlü aday! pic.twitter.com/8o5BXNyn9k — A Spor (@aspor) August 31, 2025

Kartal s-a întâlnit duminică la Istanbul cu Hamdi Akin, vicepreședintele clubului.

