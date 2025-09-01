Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului

CFR-FCSB 2-2. Meciul din Gruia a bifat o cotă de piață de 20%, ceea ce înseamnă că dintre televizoarele deschise între 21:30 și 23:30, unul din cinci era pe meci

Meciul din Gruia a bifat o cotă de piață de 20%, ceea ce înseamnă că dintre televizoarele deschise între 21:30 și 23:30, unul din cinci era pe meci Doar Pro TV a reușit să aibă programe cu rating mai mare, în schimb, Antena 1 și Kanal D au fost învinse clar de meci, în vreme ce România TV, Antena 3 și Digi 24 au fost chiar surclasate

CFR - FCSB 2-2 a fost un meci extrem de atractiv, cu răsturnări de situație, cu 4 goluri, cu faze controversate și cu un final dramatic.

Motive suficiente cât să producă o audiență bună. Iar cele două televiziuni care au transmis partida, Digi Sport și Prima Sport, au atins împreună o cotă de piață importantă, 20%.

Ceea ce se traduce prin: dintre toate televizoarele care erau pornite în România în intervalul 21:30 - 23:30, unul din cinci era postat pe partida din Gruia.

Din perspectiva ratingului, meciul a avut 5,2% audiență (3,5% pe Digi și 1,7% pe Prima Sport). Datele sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

8,3% e ratingul pe care l-a înregistrat FCSB - Aberdeen 3-0, disputată joia trecută și transmis de Pro TV, acesta fiind meciul cel mai urmărit la TV în acest sezon 2025-2026

Cifrele sunt foarte bune, dovadă că o singură televiziune a reușit să bată meciul. E vorba despre Pro TV, care a ocupat primele 4 locuri în clasamentul general al televiziunilor, cu producțiile pe care le-a avut pentru ziua de duminică:

Știri din Sport, în Jurnalul de la ora 19:00 - 6,1% rating și 26% cotă de piață

Filmul serii “Jurassic World” - 6% rating și 21,3% cotă de piață

Vremea, în Știrile de la 19:00 - 5,9% rating și 25,1% cotă de piață

Știrile Pro TV de la ora 19:00 - 5,6% rating și 25% cotă de piață

În rest, toate celelalte televiziuni din România au pierdut bătălia cu fotbalul din Liga 1. CFR - FCSB le-a învins pe toate. Indiferent că sunt posturi generaliste, precum Antena 1, Kanal D sau de știri, ca Antena 3 CNN, România TV, Digi 24.

Meciul de la Cluj a avut telespectatori mai mulți cu 80% față de cel mai urmărit program de la Antena 1 și Kana D al zilei de ieri. Iar în privința posturilor de știri, derby-ul Superligii a făcut o audiență de cel puțin 5 ori mai mare

CFR - FCSB versus celelalte televiziuni, în afara Pro TV-ului , cu programul numărul 1 al zilei de duminică pentru fiecare dintre ele

Digi Sport, Prima Sport

CFR - FCSB 2-2

A început la 21:30, a durat două ore

Rating 5,2%

Antena 1

Emisiunea Poftiți pe la noi

A început la 20:00 și a durat două ore și jumătate

Rating 2,9%

Kanal D

Emisiunea Casa Iubirii

A început la ora 19:00 și a durat două ore

Rating 2,9%

România TV

Știrile de la ora 15:00

A durat 45 de minute

Rating 1,3%

Antena 3 CNN

Emisiunea Subiectiv

A început la ora 21:00

A durat o oră și jumătate

Rating 1%

Digi 24

Emisiunea “Planeta ești tu”

A început la 17:30 și a durat 25 de minute

Rating 0,9%

