Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului +7 foto
Meciul din Gruia a bifat o cotă de piață de 20%. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 17:39
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 17:39
  • CFR-FCSB 2-2. Meciul din Gruia a bifat o cotă de piață de 20%, ceea ce înseamnă că dintre televizoarele deschise între 21:30 și 23:30, unul din cinci era pe meci
  • Doar Pro TV a reușit să aibă programe cu rating mai mare, în schimb, Antena 1 și Kanal D au fost învinse clar de meci, în vreme ce România TV, Antena 3 și Digi 24 au fost chiar surclasate

CFR - FCSB 2-2 a fost un meci extrem de atractiv, cu răsturnări de situație, cu 4 goluri, cu faze controversate și cu un final dramatic.

Motive suficiente cât să producă o audiență bună. Iar cele două televiziuni care au transmis partida, Digi Sport și Prima Sport, au atins împreună o cotă de piață importantă, 20%.

Ceea ce se traduce prin: dintre toate televizoarele care erau pornite în România în intervalul 21:30 - 23:30, unul din cinci era postat pe partida din Gruia.

Din perspectiva ratingului, meciul a avut 5,2% audiență (3,5% pe Digi și 1,7% pe Prima Sport). Datele sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

8,3%
e ratingul pe care l-a înregistrat FCSB - Aberdeen 3-0, disputată joia trecută și transmis de Pro TV, acesta fiind meciul cel mai urmărit la TV în acest sezon 2025-2026

Cifrele sunt foarte bune, dovadă că o singură televiziune a reușit să bată meciul. E vorba despre Pro TV, care a ocupat primele 4 locuri în clasamentul general al televiziunilor, cu producțiile pe care le-a avut pentru ziua de duminică:

  • Știri din Sport, în Jurnalul de la ora 19:00 - 6,1% rating și 26% cotă de piață
  • Filmul serii “Jurassic World” - 6% rating și 21,3% cotă de piață
  • Vremea, în Știrile de la 19:00 - 5,9% rating și 25,1% cotă de piață
  • Știrile Pro TV de la ora 19:00 - 5,6% rating și 25% cotă de piață

În rest, toate celelalte televiziuni din România au pierdut bătălia cu fotbalul din Liga 1. CFR - FCSB le-a învins pe toate. Indiferent că sunt posturi generaliste, precum Antena 1, Kanal D sau de știri, ca Antena 3 CNN, România TV, Digi 24.

Meciul de la Cluj a avut telespectatori mai mulți cu 80% față de cel mai urmărit program de la Antena 1 și Kana D al zilei de ieri. Iar în privința posturilor de știri, derby-ul Superligii a făcut o audiență de cel puțin 5 ori mai mare

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (7).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+7 Foto
CFR - FCSB versus celelalte televiziuni, în afara Pro TV-ului, cu programul numărul 1 al zilei de duminică pentru fiecare dintre ele

Digi Sport, Prima Sport

  • CFR - FCSB 2-2
  • A început la 21:30, a durat două ore
  • Rating 5,2%

Antena 1

  • Emisiunea Poftiți pe la noi
  • A început la 20:00 și a durat două ore și jumătate
  • Rating 2,9%

Kanal D

  • Emisiunea Casa Iubirii
  • A început la ora 19:00 și a durat două ore
  • Rating 2,9%

România TV

  • Știrile de la ora 15:00
  • A durat 45 de minute
  • Rating 1,3%

Antena 3 CNN

  • Emisiunea Subiectiv
  • A început la ora 21:00
  • A durat o oră și jumătate
  • Rating 1%

Digi 24

  • Emisiunea “Planeta ești tu”
  • A început la 17:30 și a durat 25 de minute
  • Rating 0,9%

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2. Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CFR Cluj liga 1 pro tv digi sport audienta fcsb prima sport
