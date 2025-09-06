Dezamăgire pentru românii din Cipru FRF, anunț de ultimă oră: „tricolorii” nu se vor întâlni cu suporterii la aeroport! Din ce motiv

Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj pentru suporterii din Cipru ai echipei naționale.

Cipru - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

După amicalul pierdut 0-3 în fața Canadei, „tricolorii” se deplasează în Cipru pentru partida din preliminariile CM 2026, extrem de importantă în calculele calificării pentru turneul final.

Suporterii din Cipru nu vor putea interacționa cu jucătorii naționalei României

Staff-ul și jucătorii lui Mircea Lucescu vor ajunge în Cipru duminică seara, însă întâlnirea dintre aceștia și suporteri nu va fi permisă la aeroport.

„Mesaj pentru suporterii din Cipru! Știm cât de mult înseamnă Echipa Națională pentru voi, am văzut în octombrie, anul trecut, și apreciem susținerea voastră sinceră!

Vrem însă să vă informăm că, la sosirea în Larnaca, duminică seară, tricolorii vor avea un culoar special de tranzit, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă interacțiunea cu echipa pe aeroport.

Delegația României va ajunge la hotelul Lordos Beach în jurul orei 20:00”, este mesajul transmis pe pagina de Facebook a naționalei.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

