Unde a dispărut Gheorghe Hagi?  Detalii din culisele celor de la Farul Constanța : „A comunicat clar”

Tiberiu Curt (50 de ani), vicepreședintele celor de la Farul Constanța, a dezvăluit cu ce se ocupă Gheorghe Hagi (60 de ani), după ce s-a retras din funcția de antrenor al „marinarilor”.

„Regele” a decis să ia o pauză de la antrenorat la finele sezonului trecut și l-a numit ca principal în locul său pe Ianis Zicu (42 de ani).

Tiberiu Curt, despre situația lui Gheorghe Hagi: „Foarte activ”

Hagi a ales să continue alături de Consiliul de Administrație al clubului, dar în ultimele luni a decis să iasă din lumina reflectoarelor și să-și desfășoare activitatea din umbră.

Vicepreședintele celor de la Farul, Tiberiu Curt, a fost întrebat despre situație. Acesta a dezvăluit că „Regele” a fost foarte activ în toată această perioadă.

„Domnul Hagi a comunicat clar că va face un pas către partea administrativă a clubului. În continuare, se ocupă în mod direct de administrația clubului și de juniori.

Pe viitor, este la latitudinea dânsului ceea ce va face pe viitor. A fost foarte activ. Nu pot să vorbesc în locul dânsului despre ceea ce va fi”, a dezvăluit Tiberiu Curt, citat de digisport.ro.

2 titluri de campion a câștigat Farul cu Gheorghe Hagi antrenor (2016-2017 și 2022-2023)

Ianis Zicu și Farul, amendați de Comisia de Disciplină a FRF

Deși Ianis Zicu a fost prezentat ca antrenor principal pe site-ul clubului în vară, constănțenii au transmis la începutul lunii octombrie un comunicat prin care cereau presei să nu-l mai numească pe acesta „principal”, această funcție fiind ocupată, în acte, de Cristian Sava.

Clubul și tehnicianul au fost reclamați de Școala Federală de Antrenori în urmă cu câteva luni.

Deși e „secund”, Zicu se comporta precum un „principal”, oferind indicații jucătorilor și flash-interviuri la finalul meciului, chiar dacă nu a obținut licența PRO.

Astfel, Comisia a stabilit o amendă de 15.000 de lei pentru Ianis Zicu, respectiv 20.000 de lei pentru Farul, potrivit frf.ro.

