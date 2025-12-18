Unde a dispărut Gheorghe Hagi?  Detalii din culisele celor de la Farul Constanța : „A comunicat clar”
Gheorghe Hagi/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Unde a dispărut Gheorghe Hagi? Detalii din culisele celor de la Farul Constanța: „A comunicat clar”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 17:35
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 18:40
  • Tiberiu Curt (50 de ani), vicepreședintele celor de la Farul Constanța, a dezvăluit cu ce se ocupă Gheorghe Hagi (60 de ani), după ce s-a retras din funcția de antrenor al „marinarilor”.

„Regele” a decis să ia o pauză de la antrenorat la finele sezonului trecut și l-a numit ca principal în locul său pe Ianis Zicu (42 de ani).

FCSB și Dinamo, out de pe Arenă Andrei Nicolescu nemulțumit: „Negocierea ar trebui să fie mai flexibilă”
Citește și
FCSB și Dinamo, out de pe Arenă Andrei Nicolescu nemulțumit: „Negocierea ar trebui să fie mai flexibilă”
Citește mai mult
FCSB și Dinamo, out de pe Arenă Andrei Nicolescu nemulțumit: „Negocierea ar trebui să fie mai flexibilă”

Tiberiu Curt, despre situația lui Gheorghe Hagi: „Foarte activ”

Hagi a ales să continue alături de Consiliul de Administrație al clubului, dar în ultimele luni a decis să iasă din lumina reflectoarelor și să-și desfășoare activitatea din umbră.

Vicepreședintele celor de la Farul, Tiberiu Curt, a fost întrebat despre situație. Acesta a dezvăluit că „Regele” a fost foarte activ în toată această perioadă.

„Domnul Hagi a comunicat clar că va face un pas către partea administrativă a clubului. În continuare, se ocupă în mod direct de administrația clubului și de juniori.

Tiberiu Curt/ Foto: Instagram Tiberiu Curt/ Foto: Instagram
Tiberiu Curt/ Foto: Instagram

Pe viitor, este la latitudinea dânsului ceea ce va face pe viitor. A fost foarte activ. Nu pot să vorbesc în locul dânsului despre ceea ce va fi”, a dezvăluit Tiberiu Curt, citat de digisport.ro.

2
titluri de campion a câștigat Farul cu Gheorghe Hagi antrenor (2016-2017 și 2022-2023)

Ianis Zicu și Farul, amendați de Comisia de Disciplină a FRF

Deși Ianis Zicu a fost prezentat ca antrenor principal pe site-ul clubului în vară, constănțenii au transmis la începutul lunii octombrie un comunicat prin care cereau presei să nu-l mai numească pe acesta „principal”, această funcție fiind ocupată, în acte, de Cristian Sava.

Clubul și tehnicianul au fost reclamați de Școala Federală de Antrenori în urmă cu câteva luni.

Deși e „secund”, Zicu se comporta precum un „principal”, oferind indicații jucătorilor și flash-interviuri la finalul meciului, chiar dacă nu a obținut licența PRO.

Astfel, Comisia a stabilit o amendă de 15.000 de lei pentru Ianis Zicu, respectiv 20.000 de lei pentru Farul, potrivit frf.ro.

Citește și

Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Diverse
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Citește mai mult
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Promite stadion, deși nu are bani Primarul din Constanța avansează un termen pentru startul lucrărilor: „Primul care începe”
Superliga
10:31
Promite stadion, deși nu are bani Primarul din Constanța avansează un termen pentru startul lucrărilor: „Primul care începe”
Citește mai mult
Promite stadion, deși nu are bani Primarul din Constanța avansează un termen pentru startul lucrărilor: „Primul care începe”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
farul constanta Ianis Zicu superliga tiberiu curt
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share