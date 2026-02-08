Cordea, față în față cu Nistor FOTO: Fotbalistul de la CFR Cluj a întrerupt interviul rivalului » Schimb de replici după scandalul din Gruia +15 foto
Superliga

Cordea, față în față cu Nistor FOTO: Fotbalistul de la CFR Cluj a întrerupt interviul rivalului » Schimb de replici după scandalul din Gruia

Ionuț Cojocaru
Publicat: 08.02.2026, ora 11:38
Actualizat: 08.02.2026, ora 14:04
  • CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, a mers la Dan Nistor (37 de ani) pentru a lămuri altercația din finalul partidei.

Andrei Cordea a primit un cartonaș roșu la finalul partidei din Gruia, după un conflict cu Cristano Bergodi. Și antrenorul italian de la U Cluj a fost eliminat.

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Cordea a întrerupt interviul lui Nistor

După încheierea partidei, în timp ce Dan Nistor se afla la interviurile de la zona mixtă, Andrei Cordea a venit la el, iar cei doi au purtat o scurtă discuție pe marginea tensiunilor de la finalul meciului.

Cei doi și-au strâns mâinile și au schimbat câteva cuvinte. Cordea a exclamat în repetate rânduri „Nu, ție!”, iar Nistor i-a răspuns: „Vorbim după aia”.

Pe toată durata interacțiunii, în fundal se auzeau strigătele de bucurie ale celor de la CFR Cluj: „Haide, măăă!”. Imaginile nu au fost prezentate în seara meciului, însă au fost difuzate în timpul emisiunii „Digi Sport Matinal”.

Dan Nistor, discuție cu Andrei Cordea la finalul partidei CFR - U Cluj. Foto: captură digisport.ro
Dan Nistor, discuție cu Andrei Cordea la finalul partidei CFR - U Cluj. Foto: captură digisport.ro

Conform descrierii din raportul arbitrului și informațiilor apărute ulterior, conflictul ar fi pornit în urma unor injurii adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Ce a spus Dan Nistor: „Nu pot să reproduc ce semne a făcut către Mister”

Dan Nistor a declarat că Andrei Cordea l-ar fi provocat pe Cristiano Bergodi.

„Cordea mi-a spus acum că mie mi-a făcut anumite semne. Nu erau pentru mine, erau pentru altcineva, dar îl las în pace, să creadă că e ca el. Nu e ca el. Nu trebuia să facă acele gesturi pentru că e un jucător profesionist, joacă la un nivel foarte mare.

Acele gesturi erau către Mister, e normal (n.r. că s-a supărat). Nu pot să reproduc. S-ar putea să le vedeţi, să le daţi la televizor”, a adăugat Dan Nistor.

Ce as pus Cordea, după meci: „Nistor m-a înjurat de familie

După meci, Cordea a ținut să își ceară scuze față de antrenorul italian și susține că nu i s-a adresat în niciun moment.

„Înainte de toate, dacă tot suntem bărbați, să rămână pe teren ce s-a întâmplat. Nistor e un jucător matur, cu experiență, lucrurile astea nu ar trebui să le vorbim la televizor.

Cât despre Cristiano Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau că am avut vreo treabă cu el, se înșală. Nu am avut absolut nicio problemă cu el. La faza din corner, în care era implicat și Chipciu, Nistor se afla pe banca de rezerve. A venit spre mine și m-a înjurat fără niciun motiv.

Am căzut, nu mi s-a acordat fault, iar el m-a înjurat de familie. L-am înjurat înapoi în timp ce mă îndreptam spre teren acesta este adevărul.

Am arătat spre bancă, dar nu către antrenor. Ce treabă aș fi putut avea eu cu Cristiano Bergodi? Chiar nu înțeleg de ce, după meci, a venit direct la mine.

Într-adevăr, am arătat spre bancă, însă nu către el, pentru că nu am avut nicio problemă cu dânsul. Sincer, vreau să-mi cer scuze în fața lui dacă a crezut că gesturile mele i-au fost adresate. Are o vârstă și nu mi-aș permite niciodată să-l înjur, mai ales că nu aș avea niciun motiv să fac asta”, a declarat Cordea la Digi Sport.

Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar nu știu pentru ce am fost eliminat. M-am dus la arbitru și mi-a spus să plec. Chiar nu a fost cu atenție. M-au și amenințat deja. Le înțeleg frustrarea, dar m-au amenințat că o să mă prindă pe stradă, chiar și prietenii mei Andrei Cordea, atacant CFR Cluj

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

