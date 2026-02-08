CFR, încă un transfer pe drum Pancu așteaptă un fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți”

- Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul CFR-ului, a anunțat că ardelenii așteaptă transferul unui jucător care a mai evoluat în Superliga. O extremă!
După 3-2 cu U Cluj, CFR a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1 și se află pe momentan locul 6, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte.
Pancu așteaptă transferul unui fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți”
CFR traversa o perioadă tulbure până la numirea lui Daniel Pancu pe bancă. Noul tehnician a strâns 11 meciuri la cârma echipei, în care a obținut 9 victorii, un rezultat de egalitate cu U Craiova (1-1) și a suferit o singură înfrângere, 0-3 cu FC Argeș.
„E o surpriză mare de tot prin contextul în care am venit, pentru că era un haos general la nivel de relații de joc și interumane în echipă.
Plus că, de când a început returul, noi suntem, pe hârtie, fără Louis Munteanu, Emerllahu și Hindrich, mai slabi decât eram în noiembrie”, a spus Pancu la emisiunea „Digi Sport Matinal”.
Am luat jucători buni, acum avem și fundașii centrali. Dacă mai prindem o extremă, și cred că o prindem, s-ar putea să fim compleți. Avem un jucător care a mai fost în campionatul României, care mie mi-a plăcut personal foarte mult. Să vedem. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj
Întrebat despre părerea patronului Ioan Varga cu privire la situația echipei în Superliga, Pancu a răspuns:
„E super mulțumit și fericit și îl așteptăm să vină alături de noi. De când s-a normalizat situația financiară, e un bonus. Echipa a reacționat altfel”.
FOTO: CFR Cluj - U Cluj 3-2
CFR va avea parte de un duel dificil în runda #3 din Cupa României, împotriva celor de la Rapid, pe 10 februarie, de la ora 20:00
„Vine și Rapidul, dar simt că avem și jucători care până acum nu au intrat și se pot ridica la nivelul celor care o fac etapă de etapă”.