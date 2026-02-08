CFR, încă un transfer pe drum Pancu așteaptă un fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți” +25 foto
Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
CFR, încă un transfer pe drum Pancu așteaptă un fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 11:56
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 13:46
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul CFR-ului, a anunțat că ardelenii așteaptă transferul unui jucător care a mai evoluat în Superliga. O extremă!

După 3-2 cu U Cluj, CFR a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1 și se află pe momentan locul 6, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte.

Pancu așteaptă transferul unui fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți”

CFR traversa o perioadă tulbure până la numirea lui Daniel Pancu pe bancă. Noul tehnician a strâns 11 meciuri la cârma echipei, în care a obținut 9 victorii, un rezultat de egalitate cu U Craiova (1-1) și a suferit o singură înfrângere, 0-3 cu FC Argeș.

„E o surpriză mare de tot prin contextul în care am venit, pentru că era un haos general la nivel de relații de joc și interumane în echipă.

Plus că, de când a început returul, noi suntem, pe hârtie, fără Louis Munteanu, Emerllahu și Hindrich, mai slabi decât eram în noiembrie”, a spus Pancu la emisiunea „Digi Sport Matinal”.

Am luat jucători buni, acum avem și fundașii centrali. Dacă mai prindem o extremă, și cred că o prindem, s-ar putea să fim compleți. Avem un jucător care a mai fost în campionatul României, care mie mi-a plăcut personal foarte mult. Să vedem. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Întrebat despre părerea patronului Ioan Varga cu privire la situația echipei în Superliga, Pancu a răspuns:

„E super mulțumit și fericit și îl așteptăm să vină alături de noi. De când s-a normalizat situația financiară, e un bonus. Echipa a reacționat altfel”.

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

CFR va avea parte de un duel dificil în runda #3 din Cupa României, împotriva celor de la Rapid, pe 10 februarie, de la ora 20:00

„Vine și Rapidul, dar simt că avem și jucători care până acum nu au intrat și se pot ridica la nivelul celor care o fac etapă de etapă”.

CFR Cluj transfer Daniel Pancu liga 1
