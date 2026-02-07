Paraguay - România 1-1 Echilibru în prima parte a confruntării din Cupa Davis » Condiții dificile de joc + programul zilei de sâmbătă

Paraguay - România 1-1. După primele partide ale întâlnirii din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, cele două selecționate se află la egalitate.

Punctul echipei noastre a fost câștigat de Radu Țurcanu (19 ani, #677 ATP), în timp ce Gabriel Ghețu (18 ani, #714 ATP) a pierdut.

Echipa masculină a României joacă în acest final de săptămână pe zgura de la Club Internacional de Tenis din capitala paraguayană Asuncion, unde temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, iar umiditatea este și ea ridicată.

Paraguay - România 1-1 , în Cupa Davis

În primul meci al confruntării, Radu Țurcanu s-a impus după două ore și 37 de minute de joc în fața lui Alex Santino Nunez Vera (18 ani, #1.800 ATP), scor 6-1, 3-6, 7-6(2).

Paraguayanul a condus de două ori cu break în setul decisiv (3-2 și 6-5), însă românul a revenit de fiecare dată rapid, câștigând game-urile de retur la 15, respectiv la 0.

Alex Santino Nunez Vera și Radu Țurcanu (FOTO: Facebook @ Federația Română de Tenis)

În al doilea meci, Gabriel Ghețu nu a reușit să-i pună prea multe probleme celui mai important jucător al adversarilor.

Adolfo Daniel Vallejo (21 de ani, #104 ATP) a câștigat după o oră ș 22 de minute de joc, scor 6-1, 6-4.

Adolfo Daniel Vallejo și Gabriel Ghețu (FOTO: Facebook @ Federația Română de Tenis)

Din echipa României mai fac parte Ștefan Paloși (26 de ani, #445 ATP), Alexandru Jecan (37 de ani, #127 ATP la dublu) și Bogdan Pavel (26 de ani, #131 ATP la dublu).

Sâmbătă va fi decisă echipa care va obține calificarea în Grupa Mondială I a Cupei Davis, după un meci de dublu și două de simplu.

De la ora 21:00:

Alexandru Jucan / Bogdan Pavel - Daniel Vallejo / Martin Antonio Vergara del Puerto

Radu Țurcanu - Daniel Vallejo

Gabriel Ghețu - Alex Santino Nunez Vera

Stafful tehnic al României la întâlnirea cu Paraguay din Cupa Davis:

Adrian Marcu / căpitan-nejucător

Ion Moldovan și Daniel Dobre / antrenori

Teo Cercel / preparator fizic

Dragoș Rusu / fiziokinetoterapeut.

Echipa României la confruntarea cu Paraguay din Cupa Davis (FOTO: Facebook @ Federația Română de Tenis)

