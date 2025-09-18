Bilete la România - Rep. Moldova  Cât costă și când se pun în vânzare  » Concerte în fața Arenei Naționale. Cine va cânta +22 foto
Suporteri România FOTO: IMAGO
Nationala

Bilete la România - Rep. Moldova Cât costă și când se pun în vânzare » Concerte în fața Arenei Naționale. Cine va cânta

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 18.09.2025, ora 16:46
Actualizat: 18.09.2025, ora 16:47
  • Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat când se pun în vânzare biletele pentru meciul amical cu Republica Moldova, care se va disputa pe 9 octombrie, de la 21:00, pe Arena Națională.

„Tricolorii” se vor pregăti pentru meciul cu Austria, de pe 12 octombrie, din preliminariile pentru CM 2026.

România - Moldova. Biletele vor fi puse în vânzare vineri

Federația a anunțat că suporterii vor putea cumpăra bilete pentru partida de pe Arena Națională începând de vineri, 19 septembrie. Tichetele vor fi puse la vânzare online, pe site-ul bilete.frf.ro.

Tot vineri se vor pune în vânzare și biletele pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026, programat duminică, 12 octombrie, ora 21:45, pe Arena Națională.

Prețul biletelor pentru ambele meciuri:

  • 40 de lei (peluze)
  • 100 RON (tribunele 1 și 2, central)

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 lei), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 de lei), vor beneficia de o reducere de preț în momentul achiziționării biletelor.

În prezentarea meciului, FRF a vorbit despre istoria care leagă cele două țări, dar și despre cultură și pasiunea pentru fotbal.

„Această întâlnire, imaginea perfectă a unui meci amical, depășește granițele sportive și devine o adevărată sărbătoare a prieteniei și a legăturii dintre două țări înfrățite, unite de istorie, cultură și aceeași pasiune pentru fotbal.

Joi, 9 octombrie, Arena Națională este locul de întâlnire pentru toți cei care cred în forța sportului de a uni oameni, generații și națiuni. Aici, suporterii României și ai Moldovei vor trăi împreună emoția unei premiere istorice, într-o atmosferă de bucurie comună”, a transmis FRF.

5
meciuri directe au disputat România și Republica Moldova. Selecționata noastră s-a impus de 4 ori și a terminat o singură dată la egalitate

FRF pregătește o atmosferă de vis la ora partidei

Porțile Arenei Naționale se vor deschide cu trei ore înainte de fluierul de start, iar fanii vor avea ocazia să facă diferite activități în fan-zone-ul organizat de echipa națională.

De la ora 19:00 va avea loc un concert în fața stadionului, eveniment organizat în colaborare cu Federația Moldovenească. Pe scenă vor urca Zdob și Zdub alături de Guess Who.

De asemenea, imnul de stat al României, „Deșteaptă-te române”, va fi interpretat de Lidia Buble, în timp ce imnul Republicii Moldova, „Limba noastră”, va fi interpretat de Irina Rimes.

România - Canada, meci
România - Canada, meci

Galerie foto (22 imagini)

România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci
+22 Foto
labels.photo-gallery

