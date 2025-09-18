CFR, de Cartea Recordurilor! Clujenii au schimbat un lot întreg vara asta: au ajuns la transferul #20, un italian din Serie C » Lista completă +15 foto
Iacopo Cernigoi FOTO: Facebook CFR Cluj
Superliga

CFR, de Cartea Recordurilor! Clujenii au schimbat un lot întreg vara asta: au ajuns la transferul #20, un italian din Serie C » Lista completă

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 16:07
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 16:08
  • CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Iacopo Cernigoi (30 de ani), atacant care a jucat doar în Italia de-a lungul carierei sale.

După numeroasele transferuri realizate în această vară, ardelenii nu se opresc. CFR Cluj și-a întărit ofensiva cu un atacant care și-a petrecut ultimii ani de juniorat în academia celor de la AC Milan.

Iacopo Cernigoi, noul atacant al celor de la CFR Cluj

În vârstă de 30 de ani, Iacopo Cernigoi vine în România după o întreagă carieră desfășurată doar în Italia, țara sa natală.

De-a lungul carierei sale, acesta a evoluat la formații precum Pisa, Salernitana sau Crotone. În ultimii 2 ani a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini, în Serie C, formație pentru care a marcat de 6 ori în 44 de meciuri.

El ajunge în Gruia liber de contract, anunțul fiind făcut chiar de către gruparea pregătită de Andrea Mandorlini.

200.000 euro
este cota lui Iacopo Cernigoi, conform Transfermarkt

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant!

Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora. Și la nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini.

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a transmis CFR Cluj.

CFR Cluj, 20 de transferuri în această vară

După ce a câștigat Cupa României și s-a clasat pe locul secund la finalul sezonului anterior, CFR a adus mulți jucători la echipă, de cele mai multe ori liberi de contract.

Cele mai răsunătoare achiziții au fost cele ale lui Kurt Zouma și Islam Slimani, ambii având un trecut bogat în spate.

Deși s-a întărit considerabil, CFR Cluj ocupă o poziție rușinoasă în clasamentul Ligii 1. Trupa lui Mandorlini se află pe locul 12, cu doar 7 puncte acumulate în cele 8 meciuri jucate.

CFR Cluj are un meci mai puțin față de celelalte formații, după ce și-a amânat partida din etapa #5, cea cu Csikszereda.

De asemenea, echipa finanțată de Ioan Varga s-a făcut de râs pe plan european, acolo unde a suferit o înfrângere zdrobitoare, scor 2-7 în fața celor de la Hacken, în turul play-off-ului din Conference League. În retur, ardelenii au obținut o victorie de onoare, 1-0 la Cluj.

Transferurile realizate de CFR Cluj:

  • Tidiane Keita, 28 de ani, mijlocaș central, 400.000 de euro
  • Mohamed Badamosi, 26 de ani, atacant central, 200.000 de euro
  • Kurt Zouma, 30 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Karlo Muhar, 29 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract
  • Andrei Cordea, 26 de ani, extremă dreapta, liber de contract
  • Marcus Coco, 29 de ani, fundaș dreapta, liber de conract
  • Antonio Bosec, 27 de ani, fundaș dreapta, liber de contract. A și plecat de la echipă
  • Ovidiu Perianu, 23 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract
  • Drilon Islami, 24 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract
  • Islam Slimani, 37 de ani, atacant, liber de contract
  • Marko Gjorgjievski, 25 de ani, atacant, liber de contract. A și plecat de la echipă.
  • Alessandro Micai, 31 de ani, portar, liber de contract
  • Octavian Vâlceanu, 28 de ani, portar, liber de contract
  • Daniel Dumbrăvanu, 23 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Tudor Cociș, 21 de ani, atacant, liber de contract
  • Lorenzo Biliboc, 18 ani, extremă dreapta, liber de contract
  • Mateus Peloggia, 22 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract
  • Ștefan Senciuc, 18 ani, fundaș dreapta, liber de contract
  • Kenneth Omeruo, 31 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Iacopo Cernigoi, 30 de ani, atacant, liber de contract
Kenneth Omeruo
Kenneth Omeruo

Galerie foto (15 imagini)

Kenneth Omeruo Daniel Dumbrăvanu Daniel Dumbrăvanu Daniel Dumbrăvanu Marko Gjorgjievski
+15 Foto
labels.photo-gallery

La gruparea CFR-istă s-au mai întors din împrumuturi Kader Keita, Anton Kresic, Matija Boben, Peter Michael, Moussa Samake, Robert Filip, Luca Mihai, Emmanuel Mensah, Valentin Serebe, Dominik Șoptirean, Razak Abdullah, Mohamed Diomande, David Ciubăncan, Viktor Kun, Alin Ferenți și Vlad Bădău.

De asemenea, CFR Cluj a renunțat la foarte mulți jucători în această vară. Lista completă a plecărilor, mai jos:

  • Kader Keita, 24 de ani, mijlocaș defensiv, 200.000 euro - la Rapid
  • Virgiliu Postolachi, 25 de ani, atacant, 160.000 euro - la U Cluj
  • Matija Boben, 31 de ani, fundaș central, 100.000 euro - la Celje
  • Daniel Graovac, 31 de ani, fundaș central, liber de contract - la FCSB
  • Panagiotis Tachtsidis, 34 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract - la Remo
  • Peter Michael, 27 de ani, atacant, liber de contract - la Ironi Tiberias
  • Robert Filip, 23 de ani, mijlocaș central, liber de contract - la Ceahlăul Piatra Neamț
  • Luka Juricic, 28 de ani, atacant, liber de contract - la Borac Banja Luka
  • Luca Mihai, 21 de ani, mijlocaș central, liber de contract - la UTA Arad
  • Ioan Bârstan, 21 de ani, extremă stânga, liber de contract - la U Cluj
  • Denis Rusu, 24 de ani, extremă stânga, liber de contract - la Sântandrei
  • Mohamed Diomande, 21 de ani, fundaș central, liber de contract - la Olimpia Satu Mare
  • Beni Nkololo, 28 de ani, extremă dreapta, liber de contract - la Panetolikos
  • Marko Gjorgjievski, 25 de ani, atacant, liber de contract - la Hermannstadt
  • Valentin Serebe, 22 de ani, atacant, liber de contract - la Ballkani
  • Leo Bolgado, 27 de ani, fundaș central, împrumut - la Rapid
  • Moussa Samake, 20 de ani, atacant, împrumut - la Concordia Chiajna
  • Emmanuel Mensah, 21 de ani, atacant, împrumut - la Gloria Bistrița
  • Daniel Dumbrăvanu, 24 de ani, fundaș central, împrumut - la FC Voluntari
  • Dominik Șoptirean, 20 de ani, fundaș central, împrumut - la CSM Slatina
  • Tudor Cociș, 21 de ani, atacant, împrumut - la Poli Timișoara
  • Razak Abdullah, 20 de ani, mijlocaș ofensiv, împrumut - la Ceahlăul Piatra Neamț
  • Theo Yolou, 20 de ani, atacant, împrumut - la Ceahlăul Piatra Neamț
  • Ștefan Senciuc, 18 ani, fundaș dreapta, împrumut - la ASA Târgu Mureș
  • Vlad Bădău, 18 ani, mijlocaș ofensiv, împrumut - la Unirea Dej
  • Răzvan Gligor, 18 ani, mijlocaș ofensiv, împrumut - la Poli Iași
  • Antonio Bosec, 28 de ani, fundaș dreapta - fără echipă
  • Stipe Juric, 26 de ani, atacant - fără echipă
  • Andrei Peteleu, 32 de ani, fundaș dreapta - fără echipă
  • Costel Avram, 23 de ani, fundaș central - fără echipă

De asemenea, și-au încheiat împrumuturile la CFR Cluj următorii jucători: Moustapha Name (s-a întors la Pafos), Mihai Popa (s-a întors la Torino), Flavius Iacob (s-a întors la Corvinul) și Alexandru Borbei (s-a întors la Lecce).

Cristian Geambașu 50 de ani de Wish You Were Here
Opinii
14:04
Cristian Geambașu 50 de ani de Wish You Were Here
Citește mai mult
Cristian Geambașu 50 de ani de Wish You Were Here

CFR Cluj transfer liga 1 iacopo cernigoi
Știrile zilei din sport
