CFR, de Cartea Recordurilor! Clujenii au schimbat un lot întreg vara asta: au ajuns la transferul #20, un italian din Serie C » Lista completă

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Iacopo Cernigoi (30 de ani), atacant care a jucat doar în Italia de-a lungul carierei sale.

După numeroasele transferuri realizate în această vară, ardelenii nu se opresc. CFR Cluj și-a întărit ofensiva cu un atacant care și-a petrecut ultimii ani de juniorat în academia celor de la AC Milan.

Iacopo Cernigoi, noul atacant al celor de la CFR Cluj

În vârstă de 30 de ani, Iacopo Cernigoi vine în România după o întreagă carieră desfășurată doar în Italia, țara sa natală.

De-a lungul carierei sale, acesta a evoluat la formații precum Pisa, Salernitana sau Crotone. În ultimii 2 ani a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini, în Serie C, formație pentru care a marcat de 6 ori în 44 de meciuri.

El ajunge în Gruia liber de contract, anunțul fiind făcut chiar de către gruparea pregătită de Andrea Mandorlini.

200.000 euro este cota lui Iacopo Cernigoi, conform Transfermarkt

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant!

Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora. Și la nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini.

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a transmis CFR Cluj.

CFR Cluj, 20 de transferuri în această vară

După ce a câștigat Cupa României și s-a clasat pe locul secund la finalul sezonului anterior, CFR a adus mulți jucători la echipă, de cele mai multe ori liberi de contract.

Cele mai răsunătoare achiziții au fost cele ale lui Kurt Zouma și Islam Slimani, ambii având un trecut bogat în spate.

Deși s-a întărit considerabil, CFR Cluj ocupă o poziție rușinoasă în clasamentul Ligii 1. Trupa lui Mandorlini se află pe locul 12, cu doar 7 puncte acumulate în cele 8 meciuri jucate.

CFR Cluj are un meci mai puțin față de celelalte formații, după ce și-a amânat partida din etapa #5, cea cu Csikszereda.

De asemenea, echipa finanțată de Ioan Varga s-a făcut de râs pe plan european, acolo unde a suferit o înfrângere zdrobitoare, scor 2-7 în fața celor de la Hacken, în turul play-off-ului din Conference League. În retur, ardelenii au obținut o victorie de onoare, 1-0 la Cluj.

Transferurile realizate de CFR Cluj:

Tidiane Keita, 28 de ani, mijlocaș central, 400.000 de euro

Mohamed Badamosi, 26 de ani, atacant central, 200.000 de euro

Kurt Zouma, 30 de ani, fundaș central, liber de contract

Karlo Muhar, 29 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract

Andrei Cordea, 26 de ani, extremă dreapta, liber de contract

Marcus Coco, 29 de ani, fundaș dreapta, liber de conract

Antonio Bosec, 27 de ani, fundaș dreapta, liber de contract. A și plecat de la echipă

Ovidiu Perianu, 23 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract

Drilon Islami, 24 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract

Islam Slimani, 37 de ani, atacant, liber de contract

Marko Gjorgjievski, 25 de ani, atacant, liber de contract. A și plecat de la echipă.

Alessandro Micai, 31 de ani, portar, liber de contract

Octavian Vâlceanu, 28 de ani, portar, liber de contract

Daniel Dumbrăvanu, 23 de ani, fundaș central, liber de contract

Tudor Cociș, 21 de ani, atacant, liber de contract

Lorenzo Biliboc, 18 ani, extremă dreapta, liber de contract

Mateus Peloggia, 22 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract

Ștefan Senciuc, 18 ani, fundaș dreapta, liber de contract

Kenneth Omeruo, 31 de ani, fundaș central, liber de contract

Iacopo Cernigoi, 30 de ani, atacant, liber de contract

La gruparea CFR-istă s-au mai întors din împrumuturi Kader Keita, Anton Kresic, Matija Boben, Peter Michael, Moussa Samake, Robert Filip, Luca Mihai, Emmanuel Mensah, Valentin Serebe, Dominik Șoptirean, Razak Abdullah, Mohamed Diomande, David Ciubăncan, Viktor Kun, Alin Ferenți și Vlad Bădău.

De asemenea, CFR Cluj a renunțat la foarte mulți jucători în această vară. Lista completă a plecărilor, mai jos:

Kader Keita, 24 de ani, mijlocaș defensiv, 200.000 euro - la Rapid

Virgiliu Postolachi, 25 de ani, atacant, 160.000 euro - la U Cluj

Matija Boben, 31 de ani, fundaș central, 100.000 euro - la Celje

Daniel Graovac, 31 de ani, fundaș central, liber de contract - la FCSB

Panagiotis Tachtsidis, 34 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract - la Remo

Peter Michael, 27 de ani, atacant, liber de contract - la Ironi Tiberias

Robert Filip, 23 de ani, mijlocaș central, liber de contract - la Ceahlăul Piatra Neamț

Luka Juricic, 28 de ani, atacant, liber de contract - la Borac Banja Luka

Luca Mihai, 21 de ani, mijlocaș central, liber de contract - la UTA Arad

Ioan Bârstan, 21 de ani, extremă stânga, liber de contract - la U Cluj

Denis Rusu, 24 de ani, extremă stânga, liber de contract - la Sântandrei

Mohamed Diomande, 21 de ani, fundaș central, liber de contract - la Olimpia Satu Mare

Beni Nkololo, 28 de ani, extremă dreapta, liber de contract - la Panetolikos

Marko Gjorgjievski, 25 de ani, atacant, liber de contract - la Hermannstadt

Valentin Serebe, 22 de ani, atacant, liber de contract - la Ballkani

Leo Bolgado, 27 de ani, fundaș central, împrumut - la Rapid

Moussa Samake, 20 de ani, atacant, împrumut - la Concordia Chiajna

Emmanuel Mensah, 21 de ani, atacant, împrumut - la Gloria Bistrița

Daniel Dumbrăvanu, 24 de ani, fundaș central, împrumut - la FC Voluntari

Dominik Șoptirean, 20 de ani, fundaș central, împrumut - la CSM Slatina

Tudor Cociș, 21 de ani, atacant, împrumut - la Poli Timișoara

Razak Abdullah, 20 de ani, mijlocaș ofensiv, împrumut - la Ceahlăul Piatra Neamț

Theo Yolou, 20 de ani, atacant, împrumut - la Ceahlăul Piatra Neamț

Ștefan Senciuc, 18 ani, fundaș dreapta, împrumut - la ASA Târgu Mureș

Vlad Bădău, 18 ani, mijlocaș ofensiv, împrumut - la Unirea Dej

Răzvan Gligor, 18 ani, mijlocaș ofensiv, împrumut - la Poli Iași

Antonio Bosec, 28 de ani, fundaș dreapta - fără echipă

Stipe Juric, 26 de ani, atacant - fără echipă

Andrei Peteleu, 32 de ani, fundaș dreapta - fără echipă

Costel Avram, 23 de ani, fundaș central - fără echipă

De asemenea, și-au încheiat împrumuturile la CFR Cluj următorii jucători: Moustapha Name (s-a întors la Pafos), Mihai Popa (s-a întors la Torino), Flavius Iacob (s-a întors la Corvinul) și Alexandru Borbei (s-a întors la Lecce).

