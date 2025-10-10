Chemarea lui Lisav Eissat la echipa națională e unul dintre misterele ultimilor ani: cum de ajunge să fie selecționat un fotbalist care nici măcar nu pare fotbalist?

Cu greu aș putea să dau un exemplu din Liga 1 de fundaș central care să arate mai rău decât a arătat Eissat în amicalul cu Moldova

Amicalul cu Republica Moldova l-a încurcat pe Mircea Lucescu, ne-a încurcat și pe noi, privitorii, măcar în privința unui fotbalist. Unul total necunoscut publicului din România: stoperul Lisav Naif Eissat, un israelian cu cetățenie română, devenit brusc o urgență națională.

Fotbalist, rugbyst sau bodyguard?

În vârstă de doar 20 de ani, el a fost debutat de Lucescu și a bifat toate minutele. O catastrofă! Un așa slab n-am avut de mult la echipa națională. Nu e nici o exagerare. E ceea ce am văzut în jocul lui.

În primul rând, fizicul lui nu e de fotbalist. Aduce mai degrabă cu rugbist, până și alergarea lui și modul în care se așază la anumite faze sunt ipostaze pe care le vezi în sportul cu balonul oval. A fost însoțit pe teren, după meci, de un bodyguard, dar nu prea știai care dintre ei e fotbalistul și care e garda de corp.

Strict ca joc, e rudimentar. A chiflat în prima repriză, provocând o mare ocazie a moldovenilor, a și alunecat pe parcursul meciului, unele dintre pase păreau date la mișto, cu exteriorul. Extrem de lent, cumva normal la modul în care arată, ca fizic.

Cum poate fi Eissat peste Screciu, Tudose, Matei Ilie?

Chiar e o enigmă cu un astfel de fotbalist ajunge să fie convocat, ba și să joace. A trecut de toate filtrele experților, inclusiv de al lui Mircea Lucescu și s-a considerat că e printre cei mai buni 4-5 stoperi români valizi la ora actuală?

Din Liga 1, cu foarte mare greutate aș găsi un stoper sub Eissat. Poate, să mă scuze, Caramalău, de la Metaloglobus, dar el e deja trecut de 30 de ani. În rest, chiar nu văd pe nimeni sub Eissat.

Să ajungem la această variantă, când erau disponibile chiar câteva nume cu un real potențial și de valoare și de progres, e chiar de neînțeles. Câteva exemple: Mario Tudose, 20 de ani (FC Argeș), Matei Ilie, 22 de ani (CFR).

În plus, îl aveam pe Screciu în lot, pe care Rădoi îl folosește la Craiova fix fundal central. Ar fi fost o soluție infinit mai bună.

Gluma zilei: „Eissat parcă are ceva din Chivu în tinerețe”

Și mai grav e că unii chiar l-au văzut bun. Lucescu era normal să-l laude, pentru a-i da încredere, însă alții îl văd titular cu Austria, ba unii susțin că e precum Chivu tânăr. Ferească Dumnezeu!

Chivu, chiar și la 44 de ani din prezent, dacă ar juca, măcar ar sta mai bine pe el echipamentul tricolor, iar șortul nu ar sta să-i plesnească.

Dacă în ultimul an, la națională s-au perindat Pașcanu, Denis Ciobotariu, Iulian Cristea, Rus, iar soluția a ajuns să fie Eissat, atunci chiar e normal să nu mai batem pe nimeni care contează cu adevărat.

Dacă, în schimb, s-a dorit doar să se arate că, după rateul Florucz și foarte probabil Umit Akdag, putem să atragem și noi pe cineva la națională, atunci, da, s-a atins un obiectiv.