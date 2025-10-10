„Eissat? Mi-a plăcut” Fundașul născut în Israel, comparat cu Cristi Chivu: „Poate fi o variantă pentru viitor” +32 foto
Cristi Chivu și Lisav Eissat FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Nationala

„Eissat? Mi-a plăcut” Fundașul născut în Israel, comparat cu Cristi Chivu: „Poate fi o variantă pentru viitor”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 14:13
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 14:28
  • Andrei Cristea (41 de ani) l-a comparat pe Lisav Eissat (20 de ani) cu fostul internațional Cristian Chivu (44 de ani).
  • Fostul atacant a identificat și puncte deficitare la fundașul care evoluează la Maccabi Haifa.

Lisav Eissat a debutat pentru România în duelul contra Republicii Moldova, 2-1.

România - Moldova 2-1  Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria
Citește și
România - Moldova 2-1 Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria
Citește mai mult
România - Moldova 2-1  Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria

Lisav Eissat, comparat de Andrei Cristea cu Cristi Chivu

Andrei Cristea l-a lăudat pe Lisav Eissat și l-a comparat cu Cristi Chivu. Fostul atacant al celor de la FCSB și Dinamo crede că fundașul născut în Israel trebuie să capete experiență pentru a se impune la națională.

„Eissat? Mi-a plăcut. E născut în 2005, e un copil de perspectivă. E o poziție pe care clar avem nevoie de sânge proaspăt, dar parcă a suferit din punct de vedere fizic.

A jucat simplu, a construit, a câştigat duelurile la cap, chiar dacă atacanţii Postolachi şi Boiciuc erau mai înalţi sau mai masivi.

Parcă are ceva din Chivu în tinerețe, dar nu vreau să exagerez. Din alergarea lui, din poziționarea în teren e clar că are nevoie de experiență, de meciuri cât mai grele, dar eu cred că poate fi o variantă pentru viitor”, a spus Andrei Cristea, potrivit primasport.ro.

La 20 de ani, vârsta pe care o are Lisav Eissat, Cristi Chivu era căpitan la Ajax Amsterdam, alături de care a câștigat un titlu, o Cupă a Olandei și o Supercupă a Olandei.

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

Lisav Eissat a evoluat pentru prima dată în tricoul unei selecționate a României. La nivelul naționalelor de tineret, fundașul celor de la Maccabi Haifa a reprezentat Israelul.

Patru cartonașe galbene în patru meciuri pentru Lisav Eissat

Lisav Eissat se bazează pe forță în regim de viteză și numește agresivitatea sa pe teren drept un atu.

Nu de aceeași părere sunt și arbitrii. Fotbalistul celor de la Maccabi Haifa a încasat patru cartonașe galbene și un cartonaș roșu în patru meciuri disputate în tururile preliminare din Conference League, în acest sezon.

În stagiunea trecută, împrumutat de Maccabi Haifa la Hapoel Hadera, a luat trei cartonașe galbene și trei roșii în 26 de meciuri.

300.000 de euro
este cota lui Lisav Eissat, potrivit Transfermarkt

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Imnul României în amicalul cu Moldova

Citește și

„Are talentul lui Ronaldinho, Pele, Neymar”  VIDEO. Jucătorul de la echipa U18 a lui Manchester United i-a impresionat pe microbiști
Diverse
13:23
„Are talentul lui Ronaldinho, Pele, Neymar” VIDEO. Jucătorul de la echipa U18 a lui Manchester United i-a impresionat pe microbiști
Citește mai mult
„Are talentul lui Ronaldinho, Pele, Neymar”  VIDEO. Jucătorul de la echipa U18 a lui Manchester United i-a impresionat pe microbiști
Sergej Barbarez a răbufnit Selecționerul Bosniei, iritat de întrebările jurnaliștilor, după  remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?”
Campionatul Mondial
13:13
Sergej Barbarez a răbufnit Selecționerul Bosniei, iritat de întrebările jurnaliștilor, după remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?”
Citește mai mult
Sergej Barbarez a răbufnit Selecționerul Bosniei, iritat de întrebările jurnaliștilor, după  remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
echipa nationala a romaniei Cristi Chivu preliminarii cm 2026 lisav eissat
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:58
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul anunțat + Care a fost reacția fanilor
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul anunțat + Care a fost  reacția fanilor 
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share