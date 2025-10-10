„Eissat? Mi-a plăcut” Fundașul născut în Israel, comparat cu Cristi Chivu: „Poate fi o variantă pentru viitor”

Andrei Cristea (41 de ani) l-a comparat pe Lisav Eissat (20 de ani) cu fostul internațional Cristian Chivu (44 de ani).

Fostul atacant a identificat și puncte deficitare la fundașul care evoluează la Maccabi Haifa.

Lisav Eissat a debutat pentru România în duelul contra Republicii Moldova, 2-1.

Lisav Eissat, comparat de Andrei Cristea cu Cristi Chivu

Andrei Cristea l-a lăudat pe Lisav Eissat și l-a comparat cu Cristi Chivu. Fostul atacant al celor de la FCSB și Dinamo crede că fundașul născut în Israel trebuie să capete experiență pentru a se impune la națională.

„Eissat? Mi-a plăcut. E născut în 2005, e un copil de perspectivă. E o poziție pe care clar avem nevoie de sânge proaspăt, dar parcă a suferit din punct de vedere fizic.

A jucat simplu, a construit, a câştigat duelurile la cap, chiar dacă atacanţii Postolachi şi Boiciuc erau mai înalţi sau mai masivi.

Parcă are ceva din Chivu în tinerețe, dar nu vreau să exagerez. Din alergarea lui, din poziționarea în teren e clar că are nevoie de experiență, de meciuri cât mai grele, dar eu cred că poate fi o variantă pentru viitor ”, a spus Andrei Cristea, potrivit primasport.ro.

La 20 de ani, vârsta pe care o are Lisav Eissat, Cristi Chivu era căpitan la Ajax Amsterdam, alături de care a câștigat un titlu, o Cupă a Olandei și o Supercupă a Olandei.

Lisav Eissat a evoluat pentru prima dată în tricoul unei selecționate a României. La nivelul naționalelor de tineret, fundașul celor de la Maccabi Haifa a reprezentat Israelul.

Patru cartonașe galbene în patru meciuri pentru Lisav Eissat

Lisav Eissat se bazează pe forță în regim de viteză și numește agresivitatea sa pe teren drept un atu.

Nu de aceeași părere sunt și arbitrii. Fotbalistul celor de la Maccabi Haifa a încasat patru cartonașe galbene și un cartonaș roșu în patru meciuri disputate în tururile preliminare din Conference League, în acest sezon.

În stagiunea trecută, împrumutat de Maccabi Haifa la Hapoel Hadera, a luat trei cartonașe galbene și trei roșii în 26 de meciuri.

300.000 de euro este cota lui Lisav Eissat, potrivit Transfermarkt

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Imnul României în amicalul cu Moldova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport