România, victorie la EHF Euro Cup „Tricolorele” au controlat de la un cap la altul meciul cu Slovacia » Cum arată clasamentul

- România a câștigat meciul cu Slovacia, scor 32-26, din etapa #3 a turneului de handbal feminin EHF Euro Cup.
- La EHF Euro Cup participă cele opt naționale care s-au calificat direct la Campionatul European din acest an.
Este cea de-a doua victorie înregistrată de elevele lui Ovidiu Mihăilă în această competiție. Ele vor mai disputa încă trei meciuri în faza grupelor.
Slovacia - România 26-32. „Tricolorele” au câștigat cel de-al doilea meci de la Euro Cup
„Tricolorele” au început meciul în forță și au controlat prima repriză, pe care au încheiat-o cu un avantaj de 9 goluri, scor 18-9.
În repriza a doua, echipa lui Mihăilă a gestionat avantajul, deși slovacele au reușit să se apropie la două goluri la un moment dat.
În cele din urmă, România s-a impus cu 32-26.
Alisia Boiciuc a contribuit cu 5 reușite, iar Lorena Ostase și Elena Roșu au adăugat câte 4 goluri fiecare. De asemenea, în acest meci, Orsolya Maria Mozes a marcat primul său gol în tricoul naționalei României. Cea mai bună marcatoare a Slovaciei a fost Barbora Lancz, care a înscris 5 goluri
Cu această victorie, România a făcut un pas important spre semifinale, deși mai are trei meciuri de disputat în cadrul EHF Euro Cup.
Rezultatele României până acum:
- 15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27
- 19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29
- 5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32
Următoarele meciuri ale României:
- 8 martie: România – Slovacia
- 8 aprilie: România – Norvegia
- 12 aprilie: Polonia – România
Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Norvegia
|3
|6
|2
|România
|3
|4
|3
|Polonia
|3
|2
|4
|Slovacia
|3
|0
- EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.
- România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.