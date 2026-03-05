România, victorie la EHF Euro Cup „Tricolorele” au controlat de la un cap la altul meciul cu Slovacia » Cum arată clasamentul
România, victorie la EHF Euro Cup „Tricolorele” au controlat de la un cap la altul meciul cu Slovacia » Cum arată clasamentul

  • România a câștigat meciul cu Slovacia, scor 32-26, din etapa #3 a turneului de handbal feminin EHF Euro Cup.
  • La EHF Euro Cup participă cele opt naționale care s-au calificat direct la Campionatul European din acest an.

Este cea de-a doua victorie înregistrată de elevele lui Ovidiu Mihăilă în această competiție. Ele vor mai disputa încă trei meciuri în faza grupelor.

Slovacia - România 26-32. „Tricolorele” au câștigat cel de-al doilea meci de la Euro Cup

„Tricolorele” au început meciul în forță și au controlat prima repriză, pe care au încheiat-o cu un avantaj de 9 goluri, scor 18-9.

În repriza a doua, echipa lui Mihăilă a gestionat avantajul, deși slovacele au reușit să se apropie la două goluri la un moment dat.

În cele din urmă, România s-a impus cu 32-26.

10 goluri
a înscris Sorina Grozav, cea mai eficientă jucătoare a României

Alisia Boiciuc a contribuit cu 5 reușite, iar Lorena Ostase și Elena Roșu au adăugat câte 4 goluri fiecare. De asemenea, în acest meci, Orsolya Maria Mozes a marcat primul său gol în tricoul naționalei României. Cea mai bună marcatoare a Slovaciei a fost Barbora Lancz, care a înscris 5 goluri

Cu această victorie, România a făcut un pas important spre semifinale, deși mai are trei meciuri de disputat în cadrul EHF Euro Cup.

Rezultatele României până acum:

  • 15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27
  • 19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29
  • 5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32

Următoarele meciuri ale României:

  • 8 martie: România – Slovacia
  • 8 aprilie: România – Norvegia
  • 12 aprilie: Polonia – România

Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup

LocEchipaMeciuriPuncte
1Norvegia 36
2România 34
3Polonia 32
4Slovacia 30
Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four.
  • EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.
  • România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.

handbal feminin slovacia romania ehf euro cup
