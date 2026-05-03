Echipamentul lansat de Dinamo în ediție limitată FOTO: Sport Pictures
Renunță la tricoul #6 Motivul pentru care Dinamo va retrage echipamentul purtat cu Craiova » Câte bucăți au vândut „câinii"

alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 22:27
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 23:03
  • U CRAIOVA - DINAMO. Tricourile în care au evoluat „câinii” în Bănie nu vor mai fi purtate, iar stocul de pe site-ul oficial nu va mai fi refăcut.

Universitatea Craiova și Dinamo s-au întâlnit în etapa a șaptea din play-off-ul Ligii 1.

Dinamo retrage al șaselea echipament purtat în acest sezon.

Dinamo a evoluat la Craiova în cel de-al șaselea rând de echipament folosit în acest sezon. Acesta fusese lansat în luna decembrie, ca urmare a nemulțumirilor pe care fani le-au avut referitor la cel de-al treilea rând de echipament, în culorile galben-negru.

Echipamentul era însă în ediție limitată și, după ultima suplimentare de stoc, nu va mai fi disponibil spre vânzare. Deși, conform 48TV, tricoul a avut un succes important printre fani, care au cumpăraț aproximativ 10.000 de bucăți!

Tricoul negru-roșu este și cel mai scump dintre cele șase pe care Dinamo le-a avut în acest sezon, prețul său fiind de 570 cu toate personalizările, cu 100 de lei mai scump decât celelalte tricouri.

În acest sezon, Dinamo a încasat din merchandising aproximativ 900.000 de euro, fiind pe locul al doilea la acest capitol după Universitatea Craiova, echipă care a încasat nu mai puțin de două milioane de euro.

U Craiova - Dinamo, echipele de start:

  • U Craiova - L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - D. Matei, Etim, Teles
  • Rezerve: Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore (cpt.), Milanov - Musi, Pușcaș, Armstrong
  • Rezerve: Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic

