U CRAIOVA - DINAMO. Alberto Soro (27 de ani), extrema dreaptă a „câinilor”, a părăsit terenul pe targă, după o accidentare suferită în partea a doua a meciului.

Repriza secundă a derby-ului din Bănie a început cum nu se poate mai rău pentru Dinamo și Zeljko Kopic.

La doar un minut și jumătate de la reluarea jocului, Alberto Soro a fost deposedat corect de Anzor Mekvabishvili într-un duel la mijlocul terenului.

Spaniolul a aterizat rău și a acuzat dureri la umărul stâng. După ce a primit mai multe îngrijiri medicale pe gazon, Soro a fost scos pe targă marginea terenului. Kopic a mers imediat la elevul său pentru a se interesa de starea sa și l-a mângâiat părintește.

Antrenorul croat a luat rapid măsuri și l-a trimis pe Cristi Mihai pe teren.

Ulterior, Soro a fost dus la ambulanță pentru a fi transportat la spital pentru a vedea cât de gravă este accidentarea suferită.

În momentul accidentării lui Soro, scorul era 0-0, însă în minutul 61 tabela arăta 1-1, după două goluri marcate în două minute.

Stoinov a deschis scorul pentru Dinamo, iar Cicâldău a egalat imediat.

32 de meciuri a jucat Soro pentru Dinamo: a marcat 4 goluri și a reușit tot atâtea pase decisive

