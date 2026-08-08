România U18 a promovat „Tricolorele” s-au calificat în finala EuroBasket B de la Tulcea, iar naționala va reveni după 14 ani în prima ligă

- România U18 a obținut promovarea în prima ligă a EuroBasket, după ce s-a calificat în finala Diviziei B.
- „Tricolorele” s-au impus în semifinala turneului găzduit de Tulcea cu 78-48 în fața Lituaniei.
România își continuă parcursul excelent de la EuroBasket B și se va lupta cu Israel pentru trofeu.
„Tricolorele” s-au calificat în finala EuroBasket B de la Tulcea
„Tricolorele” nu i-au dat nicio șansă Lituaniei, pe care au condus-o și la 41 de puncte diferență! Partida s-a încheiat 78-48 și a fost a șasea victorie consecutivă la turneul final.
Cum primele 3 clasate la acest turneu vor promova în Divizia A, România și-a asigurat deja biletul prin calificarea în finală. Acolo va da peste Israel, care a trecut în penultimul act de Austria, 78-63.
Ioana-Vanessa Velcea a fost MVP-ul României în semifinale, cu 29 de puncte și 3 recuperări. Finala cu Israel va avea loc duminică, de la ora 21:00.
România U18 revine astfel în Divizia A după 14 ani! Ultima prezență fusese în 2012, când „tricolorele” au încheiat pe locul 16, ultimul și au retrogradat în B.
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Parcursul României la EuroBasket B 2026
- 81-55 cu Azerbaidjan (grupe)
- 100-73 cu Islanda (grupe)
- 62-46 cu Portugalia (grupe)
- 75-65 cu Olanda (grupe)
- 69-51 cu Bulgaria (sferturi)
- 78-48 cu Lituania (semifinale)