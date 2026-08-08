România U18 a promovat „Tricolorele” s-au calificat în finala EuroBasket B de la Tulcea, iar naționala va reveni după 14 ani în prima ligă

România U18 a obținut promovarea în prima ligă a EuroBasket, după ce s-a calificat în finala Diviziei B.

„Tricolorele” s-au impus în semifinala turneului găzduit de Tulcea cu 78-48 în fața Lituaniei.

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România își continuă parcursul excelent de la EuroBasket B și se va lupta cu Israel pentru trofeu.

„Tricolorele” s-au calificat în finala EuroBasket B de la Tulcea

„Tricolorele” nu i-au dat nicio șansă Lituaniei, pe care au condus-o și la 41 de puncte diferență! Partida s-a încheiat 78-48 și a fost a șasea victorie consecutivă la turneul final.

Cum primele 3 clasate la acest turneu vor promova în Divizia A, România și-a asigurat deja biletul prin calificarea în finală. Acolo va da peste Israel, care a trecut în penultimul act de Austria, 78-63.

Ioana-Vanessa Velcea a fost MVP-ul României în semifinale, cu 29 de puncte și 3 recuperări. Finala cu Israel va avea loc duminică, de la ora 21:00.

România U18 revine astfel în Divizia A după 14 ani! Ultima prezență fusese în 2012, când „tricolorele” au încheiat pe locul 16, ultimul și au retrogradat în B.

Parcursul României la EuroBasket B 2026

81-55 cu Azerbaidjan (grupe)

100-73 cu Islanda (grupe)

62-46 cu Portugalia (grupe)

75-65 cu Olanda (grupe)

69-51 cu Bulgaria (sferturi)

78-48 cu Lituania (semifinale)

VIDEO. Sala Polivalentă din Tulcea

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