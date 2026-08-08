Chivu, model pentru Luis Henrique Jucătorul lui Inter, după un an sub comanda românului: „E ca un tată pentru mine”

- Luis Henrique (24 de ani), mijlocașul celor de Inter Milano, a vorbit despre relația pe care o are cu Cristi Chivu.
Jucătorul brazilian a fost un om important în sezonul trecut pentru Inter, tehnicianul român folosindu-l prin rotație, fie ca titular, fie ca rezervă, în funcție de tactică și adversar.
Luis Henrique: „Chivu este ca un tată pentru mine”
Acum, înainte de startul noului sezon, fotbalistul a vorbit despre poziția care îl avantajează:
„Îmi place foarte mult să joc pe stânga, pot pătrunde în interiorul terenului și să-mi folosesc mai bine piciorul drept pentru a șuta, dar, evident, joc oriunde dorește antrenorul.
Este ca un tată pentru mine. Vorbește mult cu mine, mă pune să muncesc mult și este foarte important pentru mine”, a spus Luis Henrique, potrivit tuttomercatoweb.com.
Jucătorul brazilian și Cristi Chivu au ajuns la Inter aproximativ în același timp, în vara anului 2025.
Crescut la Botafogo, Luis a debutat în prima ligă braziliană în 2019, iar în 2020 a fost transferat de Olympique Marseille.
La clubul francez a evoluat timp de patru sezoane și a adunat 108 meciuri, în care a înscris 11 goluri și a oferit 16 pase decisive.