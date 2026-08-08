Chivu, model pentru Luis Henrique Jucătorul lui Inter, după un an sub comanda românului: „E ca un tată pentru mine”

Luis Henrique (24 de ani), mijlocașul celor de Inter Milano, a vorbit despre relația pe care o are cu Cristi Chivu.

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Jucătorul brazilian a fost un om important în sezonul trecut pentru Inter, tehnicianul român folosindu-l prin rotație, fie ca titular, fie ca rezervă, în funcție de tactică și adversar.

Luis Henrique: „Chivu este ca un tată pentru mine”

Acum, înainte de startul noului sezon, fotbalistul a vorbit despre poziția care îl avantajează:

„Îmi place foarte mult să joc pe stânga, pot pătrunde în interiorul terenului și să-mi folosesc mai bine piciorul drept pentru a șuta, dar, evident, joc oriunde dorește antrenorul.

Este ca un tată pentru mine. Vorbește mult cu mine, mă pune să muncesc mult și este foarte important pentru mine”, a spus Luis Henrique, potrivit tuttomercatoweb.com.

42 de apariții a bifat Luis Herique la Inter în sezonul precedent, în toate competițiile

Jucătorul brazilian și Cristi Chivu au ajuns la Inter aproximativ în același timp, în vara anului 2025.

Crescut la Botafogo, Luis a debutat în prima ligă braziliană în 2019, iar în 2020 a fost transferat de Olympique Marseille.

La clubul francez a evoluat timp de patru sezoane și a adunat 108 meciuri, în care a înscris 11 goluri și a oferit 16 pase decisive.

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