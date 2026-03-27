România U20 a pierdut în fața Poloniei U20, scor 0-1, în cadrul Ligii Elitelor, și rămâne fără nicio victorie în competiție.

Jucătorii pregătiți de Adrian Iencsi (51 de ani) au încasat singurul gol al meciului direct dintr-un corner.

Elevii lui Adrian Iencsi nu au reușit să câștige niciun meci până acum în Liga Elitelor și ocupă locul 6 din 7, cu doar două puncte acumulate din două egaluri.

Meciul a oferit câteva ocazii notabile pentru ambele echipe, însă niciuna nu a reușit să le fructifice. Partida părea că se va încheia cu al treilea egal al echipei lui Iencsi, dar polonezii au surprins pe final.

În minutul 73, la un corner, Norbert Barczak, jucător în liga a doua a Poloniei, la Puszcza Niepolomice, a trimis direct pe poartă.

Codruț Sandu, portarul împrumutat de Dinamo la Corvinul Hunedoara, a încercat să respingă, însă mingea a ajuns în plasă.

Echipa folosită de Adrian Iencsi cu Polonia: Codruț Sandu - Narcis Ilaș, Gabriel Dumitru, Darius Fălcușan, Emanuel Marincău, Răzvan Creț - David Irimia, Luca Banu, Robert Jălade, Ianis Tarbă - David Barbu

Au intrat pe parcurs: David Păcuraru (minutul 78), Remus Guțea (minutul 70), Jason Kodor (minutul 70)

Această înfrângere a pus capăt seriei pozitive a reprezentativei U20 a României pe stadionul „Eugen Popescu”.

Până acum, echipele U20 din 2023 și până în prezent nu pierduseră niciun meci pe teren propriu, pe arena din Dâmbovița, conform frf.ro.

7 septembrie 2023 : România U20 - Cehia U20 2-0

: România U20 - Cehia U20 2-0 21 martie 2024 : România U20 - Italia U20 0-0

: România U20 - Italia U20 0-0 26 martie 2024 : România U20 - Polonia U20 1-1

: România U20 - Polonia U20 1-1 14 octombrie 2024 : România U20 - Elveția U20 2-2

: România U20 - Elveția U20 2-2 17 noiembrie 2024 : România U20 - Portugalia U20 1-1

: România U20 - Portugalia U20 1-1 25 martie 2025: România U20 - Turcia U20 3-1

Pentru elevii lui Iencsi urmează meciul cu Elveția U20, pe 31 martie, de la 13:30.

Clasamentul în Liga Elitelor

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Portugalia U20 6 16 2 Germania U20 7 15 3 Polonia U20 4 9 4 Cehia U20 6 4 5 Elveția U20 3 3 6 România U20 5 2 7 Italia U20 3 0

În fața Poloniei, reprezentativa U20 a acumulat până acum două victorii, un egal și două înfrângeri.

11 noiembrie 2021 : România U20 - Polonia U20 2-1, cu Bogdan (Pentru „tricolori” au marcat Eduard Radaslavescu și Robert Mustacă)

: România U20 - Polonia U20 2-1, cu Bogdan (Pentru „tricolori” au marcat Eduard Radaslavescu și Robert Mustacă) 21 noiembrie 2022 : România - Polonia 2-0. (Au marcat Ianis Stoica și Gabriel Buta)

: România - Polonia 2-0. (Au marcat Ianis Stoica și Gabriel Buta) 26 martie 2024 : România Polonia 1-1 (Pentru „tricolori” a marcat Ștefan Bodișteanu, acum jucător în naționala Republicii Moldova)

: România Polonia 1-1 (Pentru „tricolori” a marcat Ștefan Bodișteanu, acum jucător în naționala Republicii Moldova) 21 martie 2025: Polonia - România 1-0

Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru partidele din luna martie

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Mate Simon (Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari);

Fundași: Alin Chinteș (U Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (U Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Adrian Iancu (FC Bihor)

Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);

Atacanți: Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport