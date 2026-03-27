Gol olimpic în poarta României VIDEO+FOTO Elevii lui Adrian Iencsi continuă seria fără victorie în Liga Elitelor +34 foto
România U20 - Polonia U20. Foto: Sportpictures
Gol olimpic în poarta României VIDEO+FOTO Elevii lui Adrian Iencsi continuă seria fără victorie în Liga Elitelor

alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 20:53
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 21:40
  • România U20 a pierdut în fața Poloniei U20, scor 0-1, în cadrul Ligii Elitelor, și rămâne fără nicio victorie în competiție.
  • Jucătorii pregătiți de Adrian Iencsi (51 de ani) au încasat singurul gol al meciului direct dintr-un corner.

Elevii lui Adrian Iencsi nu au reușit să câștige niciun meci până acum în Liga Elitelor și ocupă locul 6 din 7, cu doar două puncte acumulate din două egaluri.

„Îți arată unde te afli” Președintele lui Dinamo a fost prezent alături de antrenor la înfrângerea României cu Turcia: „Unele lucruri se spun public, altele nu”
„Îți arată unde te afli” Președintele lui Dinamo a fost prezent alături de antrenor la înfrângerea României cu Turcia: „Unele lucruri se spun public, altele nu”
„Îți arată unde te afli” Președintele lui Dinamo a fost prezent alături de antrenor la înfrângerea României cu Turcia: „Unele lucruri se spun public, altele nu”

România U20 - Polonia U20 0-1. Elevii lui Adrian Iencsi au primit un gol olimpic

Meciul a oferit câteva ocazii notabile pentru ambele echipe, însă niciuna nu a reușit să le fructifice. Partida părea că se va încheia cu al treilea egal al echipei lui Iencsi, dar polonezii au surprins pe final.

În minutul 73, la un corner, Norbert Barczak, jucător în liga a doua a Poloniei, la Puszcza Niepolomice, a trimis direct pe poartă.

Codruț Sandu, portarul împrumutat de Dinamo la Corvinul Hunedoara, a încercat să respingă, însă mingea a ajuns în plasă.

  • Echipa folosită de Adrian Iencsi cu Polonia: Codruț Sandu - Narcis Ilaș, Gabriel Dumitru, Darius Fălcușan, Emanuel Marincău, Răzvan Creț - David Irimia, Luca Banu, Robert Jălade, Ianis Tarbă - David Barbu
  • Au intrat pe parcurs: David Păcuraru (minutul 78), Remus Guțea (minutul 70), Jason Kodor (minutul 70)
Golul primit de Codruț Sandu la meciul România U20 - Polonia U20. Foto: captură Digi Sport
Golul primit de Codruț Sandu la meciul România U20 - Polonia U20. Foto: captură Digi Sport

Golul primit de Codruț Sandu la meciul România U20 - Polonia U20. Foto: captură Digi Sport Golul primit de Codruț Sandu la meciul România U20 - Polonia U20. Foto: captură Digi Sport Golul primit de Codruț Sandu la meciul România U20 - Polonia U20. Foto: captură Digi Sport Golul primit de Codruț Sandu la meciul România U20 - Polonia U20. Foto: captură Digi Sport Golul primit de Codruț Sandu la meciul România U20 - Polonia U20. Foto: captură Digi Sport
Această înfrângere a pus capăt seriei pozitive a reprezentativei U20 a României pe stadionul „Eugen Popescu”.

Până acum, echipele U20 din 2023 și până în prezent nu pierduseră niciun meci pe teren propriu, pe arena din Dâmbovița, conform frf.ro.

  • 7 septembrie 2023: România U20 - Cehia U20 2-0
  • 21 martie 2024: România U20 - Italia U20 0-0
  • 26 martie 2024: România U20 - Polonia U20 1-1
  • 14 octombrie 2024: România U20 - Elveția U20 2-2
  • 17 noiembrie 2024: România U20 - Portugalia U20 1-1
  • 25 martie 2025: România U20 - Turcia U20 3-1

Pentru elevii lui Iencsi urmează meciul cu Elveția U20, pe 31 martie, de la 13:30.

Clasamentul în Liga Elitelor

LocEchipaMeciuriPuncte
1Portugalia U20616
2Germania U20715
3Polonia U2049
4Cehia U2064
5Elveția U2033
6România U2052
7Italia U2030

În fața Poloniei, reprezentativa U20 a acumulat până acum două victorii, un egal și două înfrângeri.

  • 11 noiembrie 2021: România U20 - Polonia U20 2-1, cu Bogdan (Pentru „tricolori” au marcat Eduard Radaslavescu și Robert Mustacă)
  • 21 noiembrie 2022: România - Polonia 2-0. (Au marcat Ianis Stoica și Gabriel Buta)
  • 26 martie 2024: România Polonia 1-1 (Pentru „tricolori” a marcat Ștefan Bodișteanu, acum jucător în naționala Republicii Moldova)
  • 21 martie 2025: Polonia - România 1-0

Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru partidele din luna martie

  • Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Mate Simon (Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari);
  • Fundași: Alin Chinteș (U Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (U Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Adrian Iancu (FC Bihor)
  • Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);
  • Atacanți: Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).

Blănuță s-a săturat Atacantul nu mai vrea să audă de Dinamo Kiev!
Blănuță s-a săturat Atacantul nu mai vrea să audă de Dinamo Kiev!
Blănuță s-a săturat Atacantul nu mai vrea să audă de Dinamo Kiev!
Dilema lui Messi Ce spune selecționerul Argentinei despre decizia starului echipei: „Știți deja ce e în mintea mea”
Dilema lui Messi Ce spune selecționerul Argentinei despre decizia starului echipei: „Știți deja ce e în mintea mea”
Dilema lui Messi Ce spune selecționerul Argentinei despre decizia starului echipei: „Știți deja ce e în mintea mea”

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
Emoții mari cu Pușcaș FOTO. Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Emoții mari cu Pușcaș FOTO.   Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
