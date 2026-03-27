Dilema lui Messi Ce spune selecționerul Argentinei despre decizia starului echipei: „Știți deja ce e în mintea mea”
  • Lionel Scaloni (47 de ani), selecționerul Argentinei, a declarat că participarea starului Lionel Messi (38 de ani) la Campionatul Mondial 2026 depinde exclusiv de jucător.
  • Dacă va juca la turneul final, Messi va fi prezent pentru a șasea oară la Cupa Mondială.

Turneul va începe pe 11 iunie, iar Argentina își va face debutul în Grupa J pe 16 iunie, contra Algeriei, urmând să joace ulterior împotriva Austriei și a Iordaniei.

Lionel Scaloni, despre șansele ca Messi să evolueze la CM 2026: „Depinde de el”

Întrebat dacă Messi, care în prezent evoluează în MLS, la Inter Miami, va fi prezent la Campionatul Mondial, Scaloni a răspuns:

„Aceasta este o întrebare mai mult pentru el. Știți deja ce e în mintea mea. Voi face tot ce pot pentru a mă asigura că el va fi acolo. Pentru binele fotbalului, cred că trebuie să fie acolo.

Nu eu decid. Depinde de el, de starea lui de spirit, de condiția lui fizică. Este dificil, pentru că nu doar argentinienii vor să-l vadă. Toată lumea vrea să-l vadă.

Îmi doresc să fie acolo. Depinde de el să decidă. Și-a câștigat dreptul de a lua această decizie, cu liniște sufletească.

Nu ne grăbim. Știm că orice va decide va fi în avantajul echipei și al său. Sperăm că va fi acolo”, a declarat Scaloni, conform beinsports.com.

115 goluri
a marcat Messi în cele 196 de meciuri jucate pentru echipa națională a Argentinei, alături de care a cucerit Cupa Mondială în 2022

Scaloni a declarat că Messi va evolua în amicalele Argentinei din această lună, cu Mauritania (28 martie) și Zambia (1 aprilie), care se vor juca în Argentina, pe stadionul celor de la Boca:

„Messi va juca în ambele meciuri, dar vom vedea dacă va începe din primul minut.

Să ai două meciuri în plus pe teren propriu, pentru un argentinian este o oportunitate frumoasă de a-l vedea pe Messi pe teren, de a te bucura de ceea ce ne bucurăm când el este aici”.

2005
a fost anul în care Messi a debutat la echipa națională mare a Argentinei, la doar 18 ani, și de atunci a evoluat la Campionatele Mondiale din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022, urmând ca turneul din 2026 să fie a șasea sa participare

În cariera sa, Messi a câștigat opt Baloane de Aur, de patru ori Liga Campionilor (toate cu Barcelona), trei Supercupe UEFA, zece titluri în La Liga și două în Ligue 1, printre numeroase alte trofee.

