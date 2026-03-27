- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, și Zeljko Kopic, antrenorul echipei, au fost prezenți la barajul pentru CM 2026 în care România a fost învinsă de Turcia (0-1), deși niciun jucător de la Dinamo nu a fost convocat.
- Oficialul „câinilor” a subliniat că prezența sa și a tehnicianului „câinilor” nu a fost întâmplătoare și reflectă viziunea lor comună despre fotbal.
După retrogradarea istorică din 2022 și momentele dificile care au urmat, Dinamo și-a revenit. Sub conducerea lui Kopic, echipa traversează cea mai stabilă perioadă din ultimii ani, cu două participări consecutive în play-off.
Turcia - România 1-0. Andrei Nicolescu: „Fotbalul nu are delicatețea de a-ți confirma așteptările”
„Am fost prezent aseară la meciul dintre Turcia și România alături de Zeljko Kopic, într-un context care nu oferă prea multe motive de entuziasm și tocmai de aceea obligă la un tip de luciditate mai rar întâlnit.
Fotbalul nu are întotdeauna delicatețea de a-ți confirma așteptările, dar are consecvența de a-ți arăta, fără menajamente, unde te afli.
Dincolo de rezultat, rămâne însă ideea de a construi în același sens, de a privi același joc și de a înțelege că direcțiile serioase nu se stabilesc în momentele convenabile, ci exact în cele incomode.
Unele lucruri se spun public, altele se înțeleg dintr-o simplă prezență comună”, a notat Nicolescu, pe rețelele de socializare.
Andrei Nicolescu s-a implicat la Dinamo încă din 2023, conform digisport.ro, inițial ca administrator special, iar în 2025 a preluat funcția de președinte al clubului.
Zeljko Kopic a fost numit antrenor principal al lui Dinamo în 2023 și, de atunci, a adunat 103 meciuri la conducerea echipei.
Sub mandatul său, Dinamo a evitat retrogradarea în sezonul 2023-2024, s-a calificat în play-off în sezonul 2024-2025 și a repetat performanța în sezonul actual.
Atât Zeljko Kopic, cât și Andrei Nicolescu, au fost dezamăgiți că la echipa națională nu a fost convocat Raul Opruț, fundașul lui Dinamo aflat într-o formă excelentă.
În locul său, selecționerul a ales să îl convoace pe Kevin Ciubotaru, jucătorul celor de la Hermannstadt, ocupanta penultimului loc în play-out.