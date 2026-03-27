Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, și Zeljko Kopic, antrenorul echipei, au fost prezenți la barajul pentru CM 2026 în care România a fost învinsă de Turcia (0-1), deși niciun jucător de la Dinamo nu a fost convocat.

Oficialul „câinilor” a subliniat că prezența sa și a tehnicianului „câinilor” nu a fost întâmplătoare și reflectă viziunea lor comună despre fotbal.

După retrogradarea istorică din 2022 și momentele dificile care au urmat, Dinamo și-a revenit. Sub conducerea lui Kopic, echipa traversează cea mai stabilă perioadă din ultimii ani, cu două participări consecutive în play-off.

Turcia - România 1-0 . Andrei Nicolescu: „Fotbalul nu are delicatețea de a-ți confirma așteptările”

„Am fost prezent aseară la meciul dintre Turcia și România alături de Zeljko Kopic, într-un context care nu oferă prea multe motive de entuziasm și tocmai de aceea obligă la un tip de luciditate mai rar întâlnit.

Fotbalul nu are întotdeauna delicatețea de a-ți confirma așteptările, dar are consecvența de a-ți arăta, fără menajamente, unde te afli.

Dincolo de rezultat, rămâne însă ideea de a construi în același sens, de a privi același joc și de a înțelege că direcțiile serioase nu se stabilesc în momentele convenabile, ci exact în cele incomode.

Unele lucruri se spun public, altele se înțeleg dintr-o simplă prezență comună ”, a notat Nicolescu, pe rețelele de socializare.

FOTO. Turcia - România 1-0

Andrei Nicolescu s-a implicat la Dinamo încă din 2023, conform digisport.ro, inițial ca administrator special, iar în 2025 a preluat funcția de președinte al clubului.

Zeljko Kopic a fost numit antrenor principal al lui Dinamo în 2023 și, de atunci, a adunat 103 meciuri la conducerea echipei.

Sub mandatul său, Dinamo a evitat retrogradarea în sezonul 2023-2024, s-a calificat în play-off în sezonul 2024-2025 și a repetat performanța în sezonul actual.

Atât Zeljko Kopic, cât și Andrei Nicolescu, au fost dezamăgiți că la echipa națională nu a fost convocat Raul Opruț, fundașul lui Dinamo aflat într-o formă excelentă.

În locul său, selecționerul a ales să îl convoace pe Kevin Ciubotaru, jucătorul celor de la Hermannstadt, ocupanta penultimului loc în play-out.

6 este locul ocupat de Dinamo în play-off, după cele două înfrângeri suferite, 0-1 cu U Craiova și 2-3 cu Rapid. „Câinii” se află în prezent la 7 puncte de liderul U Craiova. La startul play-off-ului, Dinamo ocupa poziția a cincea, cu 52 de puncte, la 8 puncte distanță de primul loc

