România. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Nationala

„Îți arată unde te afli" Președintele lui Dinamo a fost prezent alături de antrenor la înfrângerea României cu Turcia: „Unele lucruri se spun public, altele nu"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 19:25
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, și Zeljko Kopic, antrenorul echipei, au fost prezenți la barajul pentru CM 2026 în care România a fost învinsă de Turcia (0-1), deși niciun jucător de la Dinamo nu a fost convocat.
  • Oficialul „câinilor” a subliniat că prezența sa și a tehnicianului „câinilor” nu a fost întâmplătoare și reflectă viziunea lor comună despre fotbal.

După retrogradarea istorică din 2022 și momentele dificile care au urmat, Dinamo și-a revenit. Sub conducerea lui Kopic, echipa traversează cea mai stabilă perioadă din ultimii ani, cu două participări consecutive în play-off.

Turcia - România 1-0. Andrei Nicolescu: „Fotbalul nu are delicatețea de a-ți confirma așteptările”

„Am fost prezent aseară la meciul dintre Turcia și România alături de Zeljko Kopic, într-un context care nu oferă prea multe motive de entuziasm și tocmai de aceea obligă la un tip de luciditate mai rar întâlnit.

Fotbalul nu are întotdeauna delicatețea de a-ți confirma așteptările, dar are consecvența de a-ți arăta, fără menajamente, unde te afli.

Dincolo de rezultat, rămâne însă ideea de a construi în același sens, de a privi același joc și de a înțelege că direcțiile serioase nu se stabilesc în momentele convenabile, ci exact în cele incomode.

Unele lucruri se spun public, altele se înțeleg dintr-o simplă prezență comună”, a notat Nicolescu, pe rețelele de socializare.

FOTO. Turcia - România 1-0

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Nicolescu s-a implicat la Dinamo încă din 2023, conform digisport.ro, inițial ca administrator special, iar în 2025 a preluat funcția de președinte al clubului.

Zeljko Kopic a fost numit antrenor principal al lui Dinamo în 2023 și, de atunci, a adunat 103 meciuri la conducerea echipei.

Sub mandatul său, Dinamo a evitat retrogradarea în sezonul 2023-2024, s-a calificat în play-off în sezonul 2024-2025 și a repetat performanța în sezonul actual.

Atât Zeljko Kopic, cât și Andrei Nicolescu, au fost dezamăgiți că la echipa națională nu a fost convocat Raul Opruț, fundașul lui Dinamo aflat într-o formă excelentă.

În locul său, selecționerul a ales să îl convoace pe Kevin Ciubotaru, jucătorul celor de la Hermannstadt, ocupanta penultimului loc în play-out.

6
este locul ocupat de Dinamo în play-off, după cele două înfrângeri suferite, 0-1 cu U Craiova și 2-3 cu Rapid. „Câinii” se află în prezent la 7 puncte de liderul U Craiova. La startul play-off-ului, Dinamo ocupa poziția a cincea, cu 52 de puncte, la 8 puncte distanță de primul loc

VIDEO. „Tricolorii”, în lacrimi după eșecul cu Turcia

Citește și

dinamo bucuresti turcia romania zeljko kopic andrei nicolescu
Top stiri
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Campionatul Mondial
09:51
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Citește mai mult
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Stranieri
27.03
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Citește mai mult
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
27.03
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
B365
26.03
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Citește mai mult
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Echipe/Competiții

fcsb 15 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share