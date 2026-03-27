Blănuță s-a săturat Atacantul nu mai vrea să audă de Dinamo Kiev!

Vladislav Blănuță (24 de ani) își dorește să o părăsească pe Dinamo Kiev la finalul sezonului.

Atacantul mai are contract cu echipa din Ucraina până în vara lui 2030.

Imediat după transfer, Blănuță a intrat în conflict cu suporterii lui Dinamo Kiev, din cauza postărilor sale anterioare pro-ruse, pe rețelele de socializare.

Recent, presa locală a transmis că atacantul nu mai intră deloc în planurile echipei antrenate de Igor Kostyuk (50 de ani).

Victor Blănuță vrea să plece de la Dinamo Kiev

Situația dificilă pe care o traversează la echipă l-a făcut pe Blănuță să nu mai vrea să audă de Dinamo Kiev , informează sport.ua.

Potrivit presei din Ucraina, atacantul își dorește să nu se mai întoarcă la echipă după finalul sezonului curent.

De altfel, experiența fotbalistului de 24 de ani la Dinamo Kiev a fost descrisă drept „un adevărat coșmar fotbalistic”.

Fostul atacant al celor de la FC U Craiova sau U Cluj nu a mai jucat un meci oficial din data de 9 noiembrie 2025, fiind lăsat de mai multe ori în afara lotului sau uitat pe banca de rezervă.

303 minute a jucat Blănuță în 10 meciuri la Dinamo Kiev în toate competițiile. A înscris un singur gol, în Cupa Ucrainei

Vârful a evoluat deja în actuala stagiune la două formații. Și pentru FCU Craiova, și pentru Dinamo Kiev și nu mai poate juca la altă echipă până la vară.

Dinamo a reactivat pista Blănuță

Dinamo a încercat să-l transfere pe atacant în această iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a declarat în urmă cu câteva zile că trupa din „Ștefan cel Mare” va reactiva pista Blănuță la vară.

„Despre Blănuţă, timpul ne-a dat dreptate. Dacă puteam, Blănuţă ar fi trebuit să vină să joace, pentru că îi ofeream această posibilitate şi cred că am fi avut de câştigat şi noi, şi el. Din păcate nu s-a putut.

O să vedem ce e în vară. Până în vară lucrurile sunt dinamice. Evident, rămâne în radarul nostru şi în vizorul nostru. O să vedem, nu am cum să răspund acum pentru vară”, a spus Nicolescu la emisiunea fanilor „Totul pentru Dinamo”.

