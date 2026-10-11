Alcool la Ibiza, completat cu pâine, circ, xenofobie și rasism aici, la noi, în România.

În mai puțin de o săptămână, fotbalul nostru a arătat de ce am ajuns în lumea a treia.

Sigura șansă pe care o avem am auzit-o la radio, zilele trecute, din gura unui simplu cetățean.

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Ni se cere sa discutăm de fotbal, dar ce să dezbați despre fotbal când subiectele sunt cele de pe lângă fotbal. În ordinea „numerelor” de pe tricou:

Câtă influență Ibiziană mai există la FRF?

Ce să mai discuți despre ce a fost pe teren când ce e extra fotbal conține o asemenea ofertă?

Nici măcar acest lucru n-ar fi o problemă, dacă toate episoadele de mai sus ar fi judecate, analizate, comentate și rezolvate în direcția corectă, onestă.

Sigur, fiecare are dreptul la o opinie, însă când se încearcă acum albirea staff-ului naționalei fiindcă, vezi Doamne, ce mare lucru s-a întâmplat la petrecerea la care au participat Curelea, Marius Niculae și ceilalți, abia atunci devine o problemă majoră.

Antrenorii trebuie să stea la șprițuri înainte de meci, nu să pregătească strategia, nu să fie alături de jucători. Dacă amfitrionul e și Nicu Gheară, atunci toată lumea trebuie să tacă, să înghită în sec și să accepte orice, chiar și în numele indisciplinei și a lipsei de profesionalism!

Chiar sunt curios cum se va finaliza ancheta FRF. Acum vom vedea câtă influență Ibiziană mai există pe culoarele Casei Fotbalului sau a dispărut odată cu plecarea lui Mircea Sandu?

Becali să fie interzis la TV, ca să fie aclamat de mulțime în stradă!

Despre nemulțumirea lui Nicolescu că masa a fost goală la Sf. Gheorghe primul instinct e să râzi. Apoi realizezi că fotbalul românesc are un potențial fantastic de a inventa situații care, la final, nu produc nimic cu adevărat în beneficiul acestui sport. La următorul meci, mesele vor fi pline cu mâncare pentru șefii lui Dinamo. Așa, și?

Scenele cu Becali de sâmbătă seara arată, de fapt, ce vor românii: Georgescu, AUR, Simion, Becali. „De ce tot îl băgați pe Becali în emisiuni? e reproșul zilnic fiindcă Gigi primește expunere la TV.

Sâmbătă, baia de mulțime, care îl aclama și il filma pentru a se lăuda ulterior în postările de pe tik-tok arată totuși că fățărnicia unora atinge cote inimaginabile.

Un cetățean are o idee bună. Să o aplicăm!

Cât despre rasism și xenofobie chiar e jenant să mai existe polemică și dezbatere în 2026. Suntem înapoiați rău de tot dacă pe stadioanele noastre se strigă “ole, ole, să-ți dăm … … bozgore”, iar persoanele de culoare sunt jignite datorită culorii lor.

Aici totul se reduce la educație, doar la educație. Zilele trecute ascultam la radio, îmi pare rău, chiar nu mai știu pe ce post, ceva interesant: oamenii de rând erau întrebați care ar fi prima măsura pe care ar lua-o dacă ar fi în funcția de premier. „Aș investi miliarde de euro, multe miliarde, în educație. E singura șansă a acestui popor!”

Să-l căutăm pe acel domn și să-l desemnăm prim-ministru!