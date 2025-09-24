GO AHEAD EAGLES - FCSB. Denis Alibec (34 de ani), atacantul campioanei, a prefațat primul duel din grupa XXL a Europa League.

Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Accidentat de două ori în prima parte a acestui sezon, Alibec nu a prins foarte multe minute la FCSB, iar acum e pregătit să demonstreze că se poate impune inclusiv în cupele europene.

Denis Alibec: „Trebuie să arătăm că suntem campioana României”

„Am arătat și anul trecut că putem trece de grupe. Nu e o echipă precum Ajax, deci nu trebuie să ne fie frică de ei. Noi suntem o echipă bună, suntem campioana României și trebuie să arătăm lucrul acesta.

Vom vedea mâine, sper să fac un meci cât mai bun. Mi-am așteptat șansa și sper să-mi ajuta echipa să câștige mâine.

Nu cred că stadionul plin va fi o problemă pentru ei, pentru că olandezii, de fel, sunt foarte profesioniști și tratează toate meciurile la fel.

Pentru noi, cred că va fi un impuls foarte mare dacă vom reuși să câștigăm mâine și sper să arătăm ce putem și să dăm totul pe teren”, a declarat Alibec la conferința de presă, la Digi Sport.

Denis Alibec: „Alături de ei vom depăși și momentele grele”

Peluza Nord le-a transmis jucătorilor, în mai multe rânduri, că nu va mai fi prezentă dacă jocul va continua să arate astfel, însă Alibec le transmite, la rândul său, că acum e cel mai important moment ca ei să fie prezenți.

„Știu că suporterii sunt supărați. Au dreptate într-un fel, dar așa cum s-au bucurat anul trecut alături de echipă, cred că cel mai bun lucru ar fi să fim împreună și acum, pentru că avem nevoie și doar așa vom depăși acest moment.

Pentru că FCSB a reușit aceste performanțe alături de ei și doar alături de ei va depăși și momentele grele”, a concluzionat atacantul.

