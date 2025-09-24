Mondial cu 64 de echipe? Cine insistă pentru schimbarea majoră + detalii din interiorul FIFA

Oficialii CONMEBOL, forul fotbalului sud-american, cer mărirea numărului de echipe la Cupa Mondială din 2030.

FIFA nu ar fi însă de acord cu propunerea sud-americanilor.

Gianni Infantino, președintele UEFA, s-a întâlnit, la New York, cu președinele CONMEBOL, Alejandro Dominguez, dar și cu șefii Federațiilor Argentiniene și Uruguayene, pentru a discuta despre propunerea măririi efectivului Cupei Mondiale din 2030 la 64 de echipe.

Sud-americanii insistă ca FIFA să mărească numărul echipelor pentru CM 2030

„Credem într-un Campionat Mondial istoric în 2030!

Vă mulțumim, domnule președinte Gianni Infantino, pentru că ne-ați primit și ne-ați împărtășit această călătorie către centenarul celei mai mari sărbători a fotbalului.

Dorim să facem apel la unitate, creativitate și la a crede în lucruri mărețe. Pentru că atunci când fotbalul este împărtășit de toată lumea, sărbătoarea este cu adevărat globală”, a scris Alejandro Dominguez, președintele CONMEBOL, pe X.

¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol.



Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre… pic.twitter.com/XANKxNLf5J — Alejandro Domínguez (@agdws) September 24, 2025

Principalul beneficiar al extinderii numărului de naționale prezente la turneul final ar fi țările din America de Sud, întrucât toate cele 10 naționale din CONMEBOL s-ar califica.

128 de meciuri s-ar disputa la Cupa Mondială din 2030 dacă numărul țărilor participante ar fi extins la 64.

Cupa Mondială din 2030 va fi organizată în 6 țări de pe 3 continente: Uruguay, Argentina, Paraguay, Maroc, Spania și Portugalia

Turneul final de peste 5 ani este unul aniversar, întrucât se împlinesc 100 de ani de la prima ediție a Campionatului Mondial.

FIFA nu ar susține inițiativa sud-americanilor

Deși a fost prezent în Statele Unite pentru a discuta propunerea lansată în primăvară, Gianni Infantino, președintele FIFA, nu ar lua în calcul această variantă.

În interiorul forului mondial există semne de întrebare serioase ridicate despre viabilitatea lărgirii efectivului competiției.

„Gianni nu ar obține votul respectiv în Consiliu nici dacă ar vrea. Sentimentul predominant la masă – și nu doar în Europa – este că 64 de echipe ar dăuna Cupei Mondiale.

Ar fi prea multe meciuri necompetitive și ar risca să afecteze financiar”, a declarat o sursă din cadrul FIFA, potrivit theguardian.com.

Decizia ar putea fi luată în Consiliul FIFA, care se va întruni luna viitoare, la Zurich. Totuși, propunerea nu s-ar afla pe ordinea de zi, susține publicația britanică.

Extinderea numărului de țări participante la 64 ar însemna că 30% din toate echipele naționale ar juca la turneul final.

Mai mulți oficiali din cadrul FIFA consideră că modificarea ar scădea nivelul competiției.

