Mondial cu 64 de echipe? Cine insistă pentru schimbarea majoră + detalii din interiorul FIFA
FIFA
Campionatul Mondial

Mondial cu 64 de echipe? Cine insistă pentru schimbarea majoră + detalii din interiorul FIFA

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 22:33
  • Oficialii CONMEBOL, forul fotbalului sud-american, cer mărirea numărului de echipe la Cupa Mondială din 2030.
  • FIFA nu ar fi însă de acord cu propunerea sud-americanilor.

Gianni Infantino, președintele UEFA, s-a întâlnit, la New York, cu președinele CONMEBOL, Alejandro Dominguez, dar și cu șefii Federațiilor Argentiniene și Uruguayene, pentru a discuta despre propunerea măririi efectivului Cupei Mondiale din 2030 la 64 de echipe.

Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat
Citește și
Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat
Citește mai mult
Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat

Sud-americanii insistă ca FIFA să mărească numărul echipelor pentru CM 2030

„Credem într-un Campionat Mondial istoric în 2030!

Vă mulțumim, domnule președinte Gianni Infantino, pentru că ne-ați primit și ne-ați împărtășit această călătorie către centenarul celei mai mari sărbători a fotbalului.

Dorim să facem apel la unitate, creativitate și la a crede în lucruri mărețe. Pentru că atunci când fotbalul este împărtășit de toată lumea, sărbătoarea este cu adevărat globală”, a scris Alejandro Dominguez, președintele CONMEBOL, pe X.

Principalul beneficiar al extinderii numărului de naționale prezente la turneul final ar fi țările din America de Sud, întrucât toate cele 10 naționale din CONMEBOL s-ar califica.

128 de meciuri
s-ar disputa la Cupa Mondială din 2030 dacă numărul țărilor participante ar fi extins la 64.
  • Cupa Mondială din 2030 va fi organizată în 6 țări de pe 3 continente: Uruguay, Argentina, Paraguay, Maroc, Spania și Portugalia
  • Turneul final de peste 5 ani este unul aniversar, întrucât se împlinesc 100 de ani de la prima ediție a Campionatului Mondial.

FIFA nu ar susține inițiativa sud-americanilor

Deși a fost prezent în Statele Unite pentru a discuta propunerea lansată în primăvară, Gianni Infantino, președintele FIFA, nu ar lua în calcul această variantă.

În interiorul forului mondial există semne de întrebare serioase ridicate despre viabilitatea lărgirii efectivului competiției.

„Gianni nu ar obține votul respectiv în Consiliu nici dacă ar vrea. Sentimentul predominant la masă – și nu doar în Europa – este că 64 de echipe ar dăuna Cupei Mondiale.

Ar fi prea multe meciuri necompetitive și ar risca să afecteze financiar”, a declarat o sursă din cadrul FIFA, potrivit theguardian.com.

Decizia ar putea fi luată în Consiliul FIFA, care se va întruni luna viitoare, la Zurich. Totuși, propunerea nu s-ar afla pe ordinea de zi, susține publicația britanică.

Extinderea numărului de țări participante la 64 ar însemna că 30% din toate echipele naționale ar juca la turneul final.

Mai mulți oficiali din cadrul FIFA consideră că modificarea ar scădea nivelul competiției.

Citește și

Concurență pentru Gino Cine e oficialul din Liga 1 care vrea să candideze la președinția LPF: „Mi-am propus obiective mărețe”
Superliga
18:57
Concurență pentru Gino Cine e oficialul din Liga 1 care vrea să candideze la președinția LPF: „Mi-am propus obiective mărețe”
Citește mai mult
Concurență pentru Gino Cine e oficialul din Liga 1 care vrea să candideze la președinția LPF: „Mi-am propus obiective mărețe”
Trage un semnal de alarmă  Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători”
Nationala
16:31
Trage un semnal de alarmă Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători”
Citește mai mult
Trage un semnal de alarmă  Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Cupa Mondiala gianni infantino cm 2030 conmebol
Știrile zilei din sport
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Europa League
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Citește mai mult
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Nationala
16:38
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Citește mai mult
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Campionate
16:48
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Citește mai mult
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share