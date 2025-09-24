România - Ungaria 2-2 (2-3 în tur). O parte dintre suporterii români din Sala Polivalentă au intrat pe teren la meciul de futsal.

„Tricolorii” au ratat calificarea la Euro 2025, după ce au fost egalați în finalul manșei retur a barajului.

După meci, Jandarmeria a anunțat că 7 suporteri au fost amendați cu 1.500 de lei și au fost interziși timp de un an pe arenele sportive.

„Menționăm faptul că persoanele implicate au fost nemulțumite de un mesaj afișat pe ecranele din arena sportivă, motiv pentru care au acționat impulsiv. Odată cu extragerea acestora, facțiunea din care făceau parte a decis să părăsească voluntar arena sportivă.

Pe parcursul incidentului, cele două grupuri și-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei, fiind folosite materiale pirotehnice în interiorul sălii (o petardă).

Ca urmare a solicitării observatorului UEFA de evacuare a suporterilor, jandarmii au purtat un dialog permanent cu liderii celor două facțiuni, reușind să obțină evacuarea acestora fără utilizarea forței. În scurt timp, grupurile de suporteri au părăsit sala din proprie inițiativă, fiind permanent supravegheate de forțele de ordine”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

În baza imaginilor puse la dispoziție de organizator, toate persoanele implicate în aceste evenimente vor fi identificate, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, a fost comunicatul celor de la Jandarmerie. Comunicat

România - Ungaria. Fanii români s-au bătut pe teren cu jandarmii la meciul decisiv pentru Euro!

După 3-2 în tur pentru Ungaria, meciul decisiv de la Craiova a fost întrerupt când mai erau șase minute de disputat din prima repriza, din cauza incidentelor.

Lucrurile au degenerat rapid în Sala Polivalentă, la scorul de 1-0 pentru România, după ce fanii „tricolorilor” au pătruns pe parchet.

La un corner al maghiarilor, o parte dintre ei au reușit să traverseze terenul și au ajuns la cealaltă tribună, unde s-ar fi aflat alți fani români. Jucătorii Ungariei au plecat imediat la cabină, în timp ce „tricolorii” au încercat să-i oprească pe ultrași.

Au renunțat însă rapid și au plecat și ei la vestiare după ce în sală a fost lansată o petardă.

Suporterii s-au bătut pe parchet cu forțele de ordine, care au apelat la gaze lacrimogene pentru a-i opri. Aceștia au fost ulterior evacuați din sală.

Potrivit gsp.ro, la partida decisivă pentru calificarea la Euro 2026 a asistat și Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Partida s-a reluat doar cu condiția ca suporterii români să oprească scandările xenofobe și după ce oficialii au așteptat să se aerisească sala, timp de aproape 45 de minute.

Conform as.ro, scandalul ar fi izbucnit după ce tabela s-a defectat și a afișat „Ungaria – Ungaria” în loc de „România – Ungaria”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport