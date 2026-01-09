Ungaria ne-a demolat Naționala de handbal masculin, eșec usturător chiar înainte de Campionatul European
Echipa Națională de Handbal Masculin a României FOTO: Sport Pictures
Handbal

Ungaria ne-a demolat Naționala de handbal masculin, eșec usturător chiar înainte de Campionatul European

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 09.01.2026, ora 23:32
Actualizat: 09.01.2026, ora 23:32
  • Echipa națională de handbal masculin a pierdut cu Ungaria, scor 33-23, într-o partidă de pregătire a Campionatului European.

Turneul final va debuta pe 15 ianuarie și se va disputa în trei țări: Danemarca, Suedia și Norvegia. „Tricolorii” vor juca în faza grupelor împotriva selecționatelor din Portugalia, Danemarca și Macedonia de Nord.

România, învinsă de Ungaria

Cu peste 3.500 de fani aflați în tribunele sălii de la Gyor, România a început bine duelul cu Ungaria, dar s-a stins rapid, după ce selecționata maghiară a preluat conducerea.

Maghiarii au forțat și, la pauză, conduceau la o diferență de 5 goluri, 16-11.

Deși a încercat să revină în repriza secundă, formația pregătită de George Buricea nu a avut puterea necesară și s-a văzut condusă la o diferență și mai mare.

Duelul s-a încheiat rău pentru „tricolori”, Ungaria fiind la 10 puncte distanță, 33-23.

După acest eșec usturător, „tricolorii” au șansa de a-și lua revanșa sâmbătă, 10 ianuarie, atunci când România și Ungaria vor mai disputa o partidă de pregătire, înainte de plecarea la Campionatul European.

Programul României la Campionatul European de Handbal Masculin:

  • Portugalia vs România - 16 ianuarie, ora 19:00
  •  România vs Danemarca - 18 ianuarie, ora 21:30
  • Macedonia de Nord vs România - 20 ianuarie, ora 19:00

