România cere tăierea banilor pentru CIO Statul român se alătură altor 8 țări din Uniunea Europeană. Motivul: reprimirea sportivilor ruși

Nouă țări europene, printre care și România, au solicitat reducerea bugetelor federațiilor internaționale care au permis reintrarea sportivilor ruși și belaruși în competiții.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cererea se adresează Uniunii Europene, iar printre ținte se află inclusiv Comitetul Internațional Olimpic, conform unui anunț făcut marți de Ministerul Culturii din Estonia.

România și alte 8 state UE au cerut reducerea finanțării unor foruri internaționale

Comisarul european pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, este cel care va primi solicitarea.

Propunerea vizează foruri importante, precum CIO, World Aquatics și Federația Internațională de Scrimă.

Țările care susțin această propunere sunt Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România și Suedia, potrivit reuters.com.

Mișcarea reprezintă cea mai complexă acțiune a unor țări europene după ce federațiile vizate au permis participarea în competițiile sportive a sportivilor din Rusia și Belarus, care fuseseră excluși după ce armata Kremlinului a invadat Ucraina, în 2022.

„Respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a relațiilor pașnice între națiuni se numără printre principiile fundamentale pe care se bazează sportul internațional și mișcarea olimpică.

Orice afirmaţie conform căreia sportul poate fi separat de politică sună fals atunci când mii de ucraineni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa şi când sportul continuă să fie instrumentalizat de regimurile ruseşti şi belaruse”, se arată în solicitarea formulată.

Totodată, cele 9 state au cerut excluderea forurilor din Erasmus+, programul UE care sprijină educația, formarea profesională, tineretul și sportul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport