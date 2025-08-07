România, la EURO 2026  Naționala de volei feminin și-a asigurat prezența la  turneul final

Naționala României de volei feminin s-a calificat la Campionatul European , grație victoriei cu Croația, scor 3-1 ( 22-25, 25-21, 26-24, 25-18) .

La mai bine de o lună după ce a obținut medalia de bronz în Golden European League, naționala de volei feminin a României a bifat o nouă realizare.

România s-a calificat la Campionatul European de Volei Feminin

Selecționata antrenată de Guillermo Naranjo Hernandez a obținut a patra calificare consecutivă la turneul final continental și a 28-a din istorie.

Condusă cu 0-1, la seturi de Croația, România a reușit o revenire impresionantă în fața unei săli arhipline, la Blaj.

Cele mai bune realizatoare ale „tricolorelor” au fost Adelina Budăi-Ungureanu (21 de puncte) alături de Denisa-Ștefania Cheluță (13) și Rodica Buterez (11).

România a terminat Grupa G a preliminarilor, cu 3 victorii și un eșec, urmată de Croația, 2 victorii și un eșec (6 puncte), Kosovo, 0 puncte.

Croația și Kosovo se vor întâlni pe 9 august, în ultimul meci al grupei, ce va avea loc la Osijek. Dacă Croația se va impune, cu 3-0 sau 3-1 va câștiga grupa, iar România ar pica pe locul 2.

Turneul final va alinia la start 24 de formații, iar 20 dintre ele se cunosc deja. Ultimele 4 se vor stabili după ultima etapă a preliminariilor, de sâmbătă 9 august.

Echipele calificate la Campionatul European

Turcia

Cehia

Azerbaidjan

Suedia

Serbia

Olanda

Italia

Polonia

Franța

Bulgaria

Ucraina

Slovacia

Germania

Belgia

Slovenia

Muntenegru

Spania

Grecia

România

Croația

Tragerea la sorți a grupelor pentru pentru Campionatul European este programată este în luna octombrie, în Italia, la Bari.

