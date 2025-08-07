România, la EURO 2026  Naționala de volei feminin și-a asigurat prezența la  turneul final

- Naționala României de volei feminin s-a calificat la Campionatul European, grație victoriei cu Croația, scor 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18).
- Turneul final va fi găzduit de Azerbaidjan, Cehia, Suedia și Turcia.
La mai bine de o lună după ce a obținut medalia de bronz în Golden European League, naționala de volei feminin a României a bifat o nouă realizare.
România s-a calificat la Campionatul European de Volei Feminin
Selecționata antrenată de Guillermo Naranjo Hernandez a obținut a patra calificare consecutivă la turneul final continental și a 28-a din istorie.
Condusă cu 0-1, la seturi de Croația, România a reușit o revenire impresionantă în fața unei săli arhipline, la Blaj.
Cele mai bune realizatoare ale „tricolorelor” au fost Adelina Budăi-Ungureanu (21 de puncte) alături de Denisa-Ștefania Cheluță (13) și Rodica Buterez (11).
România a terminat Grupa G a preliminarilor, cu 3 victorii și un eșec, urmată de Croația, 2 victorii și un eșec (6 puncte), Kosovo, 0 puncte.
Croația și Kosovo se vor întâlni pe 9 august, în ultimul meci al grupei, ce va avea loc la Osijek. Dacă Croația se va impune, cu 3-0 sau 3-1 va câștiga grupa, iar România ar pica pe locul 2.
Turneul final va alinia la start 24 de formații, iar 20 dintre ele se cunosc deja. Ultimele 4 se vor stabili după ultima etapă a preliminariilor, de sâmbătă 9 august.
Echipele calificate la Campionatul European
- Turcia
- Cehia
- Azerbaidjan
- Suedia
- Serbia
- Olanda
- Italia
- Polonia
- Franța
- Bulgaria
- Ucraina
- Slovacia
- Germania
- Belgia
- Slovenia
- Muntenegru
- Spania
- Grecia
- România
- Croația
Tragerea la sorți a grupelor pentru pentru Campionatul European este programată este în luna octombrie, în Italia, la Bari.