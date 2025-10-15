„Am simțit că eram șantajați”  Romelu Lukaku acuză că nu este lăsat să-și înmormânteze tatăl în Belgia
„Am simțit că eram șantajați" Romelu Lukaku acuză că nu este lăsat să-și înmormânteze tatăl în Belgia

  • Romelu Lukaku (32 de ani) și fratele său, Jordan (31 de ani), întâmpină dificultăți în vederea înmormântării tatălui lor în Belgia.
  • Cei doi fotbaliști dau vina pe „unele persoane” pentru că nu pot repatria în Europa trupul neînsuflețit.

Roger Lukaku, tatăl sportivilor, a decedat în Republica Democrată Congo, iar câteva persoane din țara africană s-ar fi împotrivit repatrierii trupului acestuia.

Romelu Lukaku, despre decesul tatălui său: „Am simțit că eram șantajați”

În cele din urmă, Roger Lukaku va fi înmormântat în RD Congo. Jucătorul lui Napoli a vorbit despre imposibilitatea de a-și aduce tatăl în Belgia.

„După cum probabil știți, am planificat să organizăm înmormântarea vineri, dar din cauza anumitor decizii luate la Kinshasa (capitala Republicii Democrate Congo), înmormântarea va avea loc acolo.

Tatăl nostru a decedat pe 28 septembrie și noi, ca frați, am încercat totul pentru a-i repatria trupul în Europa, dar am simțit că eram șantajați de anumite persoane.

Dacă tatăl nostru ar fi fost aici astăzi, nu ar fi acceptat asta. Ne frânge sufletul faptul că nu putem să-l îngropăm pe tatăl nostru. Dar unii oameni nu au vrut asta.

Acum înțelegem de ce tatăl nostru ne ținea departe de mulți oameni. Dumnezeu să-i binecuvânteze sufletul”, a spus Romelu Lukaku pe Instagram.

Roger Lukaku și-a pierdut viața pe 28 septembrie, la vârsta de 58 de ani. Romelu nu a oferit detalii cu privire la identitatea persoanelor care au reținut trupul neînsuflețit al tatălui său.

Mesajul de adio transmis de Romelu Lukaku

Într-o postare de pe Instagram în care a anunțat decesului tatălui lui, Romelu Lukaku a publicat o fotografie cu cei doi, atunci când actualul fotbalist era mic, și a scris:

„Îți mulțumesc că m-ai învățat tot ce știu. Îți sunt veșnic recunoscător și te apreciez. Viața nu va mai fi niciodată la fel. M-ai protejat și m-ai îndrumat cum nimeni altcineva nu ar fi putut. Nu voi mai fi la fel.

Durerea și lacrimile curg în valuri. Dar Dumnezeu îmi va da puterea să mă refac”.

Roger Lukaku a fost și el fotbalist. Acesta a evoluat pentru echipele Vita (RD Congo), Boom (Belgia), Germinal Ekeren, Mechelen, Oostende și Genclerbirligi, dar și pentru naționala din Zair (acum RD Congo).

Roger Lukaku, omagiat în Belgia

Anderlecht, fosta echipă a lui Romelu Lukaku, i-a adus un omagiu tatălui jucătorului belgian în partida de campionat cu Standard Liege de pe 5 octombrie, scor 1-0.

La începutul acelui meci, pe ecranul stadionului a fost afișată o imagine cu Roger Lukaku. Romelu a reacționat imediat pe rețelele de socializare și le-a mulțumit echipei și fanilor pentru susținere.

98
de meciuri și 41 de goluri a reușit Romelu Lukaku pentru Anderlecht

