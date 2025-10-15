Interes ridicat pentru derby Câte bilete au fost vândute cu patru zile înainte de Dinamo - Rapid

DINAMO - RAPID. Cel puțin 30.000 de suporteri vor asista la derby-ul de pe Arena Națională.

Cel puțin 30.000 de suporteri vor asista la derby-ul de pe Arena Națională. Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Cele două cluburi au ajuns la un acord în privința numărului de bilete acordat oaspeților, după aproximativ o săptămână de negocieri între Andrei Nicolescu și Marian Mihail, directorul executiv al Rapidului.

Dinamo - Rapid. Interes ridicat pentru derby-ul etapei #13 din Liga 1

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, până acum s-au vândut aproximativ 14.000 de bilete, excluzând cele două peluze dedicate fanilor.

În peluza dinamovistă vor fi în jur de 10.000 de spectatori, iar suporterii Rapidului vor ocupa între 5.000 și 6.000 de locuri , după ce cluburile au semnat acordul de reciprocitate.

În concluzie, organizatorii se bazează pe prezența a cel puțin 30.000 de spectatori la întâlnirea de duminică.

55.000 de locuri este capacitatea Arenei Naționale din București

Prețul biletelor la Dinamo - Rapid:

VIP Experience – Inel 1 – 500

Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150

Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100

Tribuna 1 – Inel 2 – 70

Tribuna 1 – Inel 3 – 50

Tribuna 2 – Inel 1 – 60

Tribuna 2 – Inel 2 – 50

Tribuna 2 – Inel 3 – 40

Peluza PCH – Inel 1 – 30

Peluza PCH – Inel 2 – 25

Peluza PCH – Inel 3 – 20

Peluza oaspete – Inel 1 – 30

Peluza oaspete – Inel 2 – 25

Peluza oaspete – Inel 3 – 20

Biletele se pot achiziționa atât online, cât și fizic, prin rețeaua bilete.ro sau la casele de bilete.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

