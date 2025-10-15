Unde se joacă CS Dinamo - FC Dinamo  A fost ales stadionul care va găzdui duelul inedit din Cupa României

CS Dinamo a anunțat pe ce stadion se va juca meciul cu FC Dinamo din Cupa României.

Partida se va disputa în data de 28 octombrie, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meci inedit în faza grupelor din Cupa României: CS Dinamo, echipă din Liga 2, o va întâlni pe FC Dinamo, grupare din Superliga.

CS Dinamo - FC Dinamo se joacă pe Arcul de Triumf

Gazdă a partidei, CS Dinamo a anunțat pe rețelele de socializare că partida cu echipa antrenată de Zeljko Kopic se va juca pe stadionul Arcul de Triumf din București.

„FAMILIA DINAMO. CS Dinamo vs FC Dinamo se joacă pe Arcul de Triumf.

Meciul dintre CS Dinamo (Liga 2 Casa Pariurilor) și FC Dinamo (Superliga), contând pentru prima etapă în grupele Cupei României Betano, se va disputa pe Arena Arcul de Triumf din Capitală.

Duelul inedit propus de actualul format al acestei competiții a fost programat marți, 28 octombrie, ora 21:00, fiind transmis în direct de posturile de televiziune DigiSport și PrimaSport.

CS Dinamo și FC Dinamo fac parte din grupa D, alături de FC Botoșani, Farul Constanța, Hermannstadt și Concordia Chiajna, primele două clasate urmând să se califice în sferturile de finală.

Bilete pentru CS Dinamo vs FC Dinamo vor fi puse în vânzare prin Eventim, partener de ticketing al clubului din Ștefan cel Mare.

Dinamo cu Dinamo pentru Dinamo!”, a transmis CS Dinamo pe Instagram.

Cele două echipe s-au întâlnit pe 6 septembrie, într-o partidă amicală, iar formația lui Zeljko Kopic s-a impus cu scorul de 2-0, grație reușitelor lui Soro (min. 33) și Pop (min. 79).

Programul din Cupa României

CFR Cluj, câștigătoarea Cupei României în sezonul 2024/2025, va juca în prima etapă cu CSM Slatina, formație din Liga 2.

FCSB, campioana României, o va întâlni în deplasare pe Gloria Bistrița.

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

Etapa 1:

CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)

CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)

Metaloglobus - Argeș (grupa A)

CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)

Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)

UTA - Petrolul (grupa B)

Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)

Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)

Csikszereda - Sepsi (grupa C)

CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)

Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)

Botoșani - Farul (grupa D)

Etapa 2:

Metaloglobus - CFR (grupa A)

Argeș - Rapid (grupa A)

Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)

Petrolul - CSU Craiova (grupa B)

UTA - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)

Sepsi - U Cluj (grupa C)

Csikszereda - Oțelul (grupa C)

Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)

Farul - FC Dinamo (grupa D)

Botoșani - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)

Etapa 3:

CFR Cluj - Rapid (grupa A)

CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)

CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)

CSU Craiova - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)

Gloria Bistrița - UTA (grupa B)

U Cluj - Oțelul (grupa C)

Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)

Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)

FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Farul (grupa D)

Chiajna - Botoșani (grupa D)

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Cum arată grupele Cupei României

Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina

CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj

Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău

U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău Grupa D: FC Dinamo, Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

