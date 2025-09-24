Biletele pentru meciul demonstrativ „Ronaldinho & Friends”, de pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, au fost puse în vânzare.

Fostul fotbalist al celor de la FC Barcelona, AC Milan și PSG va veni în Copou alături de mai mulți foști fotbaliști legendari.

Tichetele pentru meciul de pe 29 noiembrie au fost puse în vânzare online, iar prețurile nu sunt deloc ieftine.

Prețurile biletelor pentru evenimentul „Ronaldinho & Friends” nu sunt deloc ieftine. Cele mai accesibile sunt la peluza stadionului „Emil Alexandrescu”: 265 de lei.

Cele mai scumpe ajung la 795 de lei, aproape de 3 ori mai mult, sunt la Tribuna 0.

Lista completă a prețurilor biletelor pentru evenimentul „Ronaldinho & Friends”, din Copou:

Peluză - 265 lei

Tribuna B - 344 lei

Tribuna A - 530 lei

Tribuna 0 - 795 lei

Copiii cu vârste până în 7 ani au acces pe stadionul din Copou prin intermediul biletului însoțitorului. Cei care nu au împlinit încă 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult.

Ronaldinho, alături de mai multe legende la Iași

Evenimentul „Ronaldinho & Friends” va aduce la Iași mai mulți foști fotbaliști legendari.

„Sosirea lui Ronaldinho la Iași marchează un moment istoric pentru oraș și pentru fotbalul românesc.

Pe 29 noiembrie, publicul va avea șansa să-l vadă pe teren pe unul dintre cei mai spectaculoși și iubiți jucători din lume, alături de alte legende care au scris istorie în competițiile mondiale, cum ar fi Dida, Maicon, Rafinha, Aldair, Polga, Okocha, Kluivert, Makelele, Veron, Diego Souza, Quaresma, Edmilson, Hernani, Seedorf și mulți alții”, a declarat Marius Onofrei, unul dintre organizatorii evenimentului, conform digisport.ro.

Ronaldinho a fost la Cluj-Napoca , în această vară

Meciul demonstrativ din Copou este al doilea eveniment din acest an când starul brazilian vine în România.

În luna iunie, Ronaldinho a petrecut mai multe zile la Cluj-Napoca. Fostul „decar” al Braziliei a jucat un meci demonstrativ împotriva mai multor legende din România, la Sports Festival 2025.

„Mulțumesc, România, pentru primire și afecțiune!!! Sunt foarte fericit că am petrecut câteva zile în această țară frumoasă, cu oameni atât de veseli și care iubesc fotbalul… Evenimentul a fost un succes, invitați-mă din nou și revin cu drag!!!”, a scris Ronaldinho pe Instagram.

