Ronaldinho revine în România Starul brazilian va juca la Iași alături de nume uriașe din fotbal: „Un moment istoric” » Când va avea loc meciul

Ronaldinho (45 de ani) va juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, la Iași.

Alături de starul brazilian vor fi prezente mai multe vedete din generația sa.

Ronaldinho, vedeta naționalei Braziliei din anii 2000, a anunțat că va reveni în România.

Ronaldinho va juca un meci demonstrativ la Iași

Fostul mijlocaș al celor de la FC Barcelona va fi prezent la sfârșitul acestei toamne la Iași.

„Ați auzit bine: Ronaldinho vă așteaptă la Iași!

Pe 29 noiembrie 2025, la ora 16:00, Stadionul Emil Alexandrescu devine scena pentru Football World – Ronaldinho & Friends.

Un eveniment unic, unde magia braziliană întâlnește pasiunea fotbalului mondial”, se arată în comunicatul organizatorilor, alături de un scurt videoclip prin care legendarul fotbalist brazilian își confirmă prezența.

Ronaldinho, alături de mai multe vedete în Copou

Evenimentul Ronaldinho & Friends va aduce la Iași mai mulți foști fotbaliști legendari, care vor disputa un meci demonstrativ.

„Sosirea lui Ronaldinho la Iași marchează un moment istoric pentru oraș și pentru fotbalul românesc.

Pe 29 noiembrie, publicul va avea șansa să-l vadă pe teren pe unul dintre cei mai spectaculoși și iubiți jucători din lume, alături de alte legende care au scris istorie în competițiile mondiale, cum ar fi Dida, Maicon, Rafinha, Aldair, Polga, Okocha, Kluivert, Makelele, Veron, Diego Souza, Quaresma, Edmilson, Hernani, Seedorf și mulți alții”, a declarat Marius Onofrei, unul dintre organizatorii evenimentului, conform digisport.ro.

Ronaldinho a fost la Cluj-Napoca , în această vară

În luna iunie, Ronaldinho a petrecut mai multe zile la Cluj-Napoca. Starul brazilian a jucat un meci demonstrativ împotriva mai multor legende din România, la Sports Festival 2025.

„Mulțumesc, România, pentru primire și afecțiune!!! Sunt foarte fericit că am petrecut câteva zile în această țară frumoasă, cu oameni atât de veseli și care iubesc fotbalul… Evenimentul a fost un succes, invitați-mă din nou și revin cu drag!!!”, a scris Ronaldinho pe Instagram.

