Infantino, lovit din trei direcții UEFA, Asia și America de Nord, atac comun la adresa șefului FIFA: „Înșelăciune! Nu a fost o simplă scăpare”
Gianni Infantino. Foto: Imago
Campionate

Infantino, lovit din trei direcții UEFA, Asia și America de Nord, atac comun la adresa șefului FIFA: „Înșelăciune! Nu a fost o simplă scăpare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 15:38
  • UEFA, AFC și CONCACAF au publicat o scrisoare comună în care îl critică dur pe Gianni Infantino, președintele FIFA.
  • Cele trei organizații sunt nemulțumite de modul în care acesta a gestionat planul de vânzare a unei participații din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și ale altor competiții organizate de FIFA.
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În scrisoare, acestea susțin că încrederea în conducerea FIFA a fost afectată și cer o analiză independentă a modului în care a fost pregătit proiectul, fără implicarea forului mondial.

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UEFA, AFC și CONCACAF, atac comun la adresa lui Președintelui FIFA: „A distrus încrederea prin înșelăciune”

Planul lui Infantino prevedea crearea unei companii evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care să grupeze activitățile comerciale ale FIFA, printre care drepturile TV, sponsorizările, ticketingul și licențierea.

FIFA intenționa să vândă până la 20% din această structură unor investitori privați și să atragă astfel aproximativ 4,2 miliarde de dolari.

„Fotbalul este cea mai mare pasiune comună din lume. Nu aparține niciunei persoane și niciunei instituții.

Aparține jucătorilor, suporterilor, cluburilor, asociațiilor membre și tuturor instituțiilor cărora le-a fost încredințată responsabilitatea de a-i proteja viitorul.

Forța fotbalului a stat întotdeauna în unitatea sa. Cerem ca această unitate să fie respectată acum, printr-o conducere care servește fotbalul, nu care încearcă să îl comande”, se arată în scrisoarea comună, conform reuters.com.

Conducerea în fotbal nu este o posesie. Nu înseamnă să deții sau să ceri putere pentru a o păstra. Este o datorie față de familia fotbalului care ți-a încredințat această responsabilitate. Când încrederea este distrusă prin înșelăciune, când un individ se plasează deasupra colectivului care i-a acordat autoritate, această datorie a fost abandonată. UEFA, AFC și CONCACAF, în comunicatul emis

Cele trei organizații consideră că propunerea a fost împinsă într-un interval foarte scurt, fără consultări suficiente.

„Dezvoltarea din ultimul deceniu a fost reală. Dar acest progres nu a fost niciodată meritul unei singure persoane.

Extinderea competițiilor, atribuirea Cupelor Mondiale din 2030 și 2034, distribuirea resurselor către asociații. Toate acestea au fost realizări comune, decise împreună și puse în practică împreună.

Scrisoarea recentă a FIFA către vicepreședinții săi și cele 211 asociații membre recunoaște că au fost făcute greșeli în acest proces.

FIFA tratează însă situația drept un eșec de comunicare, în condițiile în care ceea ce fotbalul a văzut a fost un eșec de judecată.

Nu a fost o simplă scăpare, ci rezultatul unui plan menit să limiteze verificarea”, susțin cele trei confederații în document.

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Cele trei foruri au criticat și reuniunea de urgență organizată de FIFA în Maroc, la care, potrivit scrisorii, a fost prezent un singur oficial ales. Nici membri ai Consiliului FIFA, nici reprezentanți ai federațiilor membre nu ar fi fost invitați.

„Există tăcere acolo unde ar trebui să existe asumare și distanță acolo unde ar trebui să existe deschidere.

Forța fotbalului a stat întotdeauna în unitatea sa. Cerem ca această unitate să fie respectată acum, printr-o conducere care servește fotbalul, nu care încearcă să îl comande ”, se mai arată în scrisoare.

2016
este anul din care Gianni Infantino conduce FIFA. El intenționează să candideze pentru un nou mandat anul viitor, iar aproape 70 dintre cele 211 federații membre au anunțat public că îl vor susține

Scrisoarea este semnată de Salman bin Ibrahim Al Khalifa, președintele AFC, Victor Montagliani, președintele CONCACAF, și Aleksander Ceferin, președintele UEFA, alături de secretarii generali ai celor trei confederații: Datuk Seri Windsor John, Philippe Moggio și Theodore Theodoridis.

Infantino, lovit din trei direcții UEFA, Asia și America de Nord, atac comun la adresa șefului FIFA: „Înșelăciune! Nu a fost o simplă scăpare” Infantino, lovit din trei direcții UEFA, Asia și America de Nord, atac comun la adresa șefului FIFA: „Înșelăciune! Nu a fost o simplă scăpare”

UEFA, AFC și CONCACAF au amenințat inclusiv cu boicotarea competițiilor FIFA dacă nu primesc garanții că un proiect similar nu va fi reluat.

FIFA a răspuns criticilor primite în ultima perioadă, susținând că există un „efort coordonat și continuu” de subminare a lui Infantino.

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