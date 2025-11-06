Scene șocante în Turcia VIDEO. Un pugilist britanic  a atacat cu brutalitate un taximetrist » Ce pedeapsă riscă
Ross Kitchen FOTO: Captură - thesun.co.uk
Box

Scene șocante în Turcia VIDEO. Un pugilist britanic a atacat cu brutalitate un taximetrist » Ce pedeapsă riscă

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 17:04
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 19:00
  • Boxerul Ross Kitchen a atacat brutal un taximetrist, în timp ce se afla în Turcia.
  • Pugilistul susține că a acționat în legitimă apărare, însă taximetristul îl contrazice.
  • Britanicul riscă să petreacă peste trei decenii în arest. Procesul a început pe 4 noiembrie.

Pe 25 aprilie 2025, șoferul de taxi Kadir Bicer l-a luat pe pugilistul Ross Kitchen de la aeroportul din Istanbul pentru o călătorie în oraș.

Dosarul este judecat la Curtea Penală Superioară nr. 18 din tribunalul Caglayan din Istanbul.

„Lăsați-mă în pace!” Novak Djokovic s-a săturat: „Eu decid” 
Citește și
„Lăsați-mă în pace!” Novak Djokovic s-a săturat: „Eu decid”
Citește mai mult
„Lăsați-mă în pace!” Novak Djokovic s-a săturat: „Eu decid” 

Un pugilist britanic a atacat cu brutalitate un taximetrist în Turcia

Imaginile înregistrate de camera de bord a autoturismului l-au surprins pe Ross Kitchen devenind din ce în ce mai agitat pe banchetă.

La un moment dat, boxerul s-a ridicat, l-a strans de gât pe șofer și a încercat să îl muște de față. Britanicul și-a înfipt degetele în ochii șoferului.

Taximetristul a reușit să iasă din mașină, însă Ross Kitchen l-a prins și l-a bătut, pe șosea. Șoferul a fost găsit inconșitent și transportat la spital.

Ross Kitchen: „Am crezut că sunt răpit”

În fața judecătorilor, Ross Kitchen a declarat că reacția sa a fost în legitimă apărare.

„Nu mă simțeam bine nici înainte de a veni în Turcia. Am crezut că sunt răpit. De aceea am atacat”, a spus pugilistul, conform marca.com.

Totuși, șoferul susține că incidentul violent a izbucnit după ce nu au ajuns la un consens referitor la valoarea cursei.

„În ziua incidentului, suspectul a urcat în mașina mea. Mi s-a spus că va plăti 30 de lire sterline ca să meargă la Taksim, dar am spus că voi percepe doar prețul afișat de aparat”, a declarat Kadir Bicer, șoferul agresat, conform Daily Mail.

Turcul susține că Ross Kitchen i-ar fi sustras din mașină și portofel 60.000 de lire turcești (1.243 de euro) și 45 de euro.

O parte a feței mele este încă amorțită, nu pot vedea cu un ochi, mi-am pierdut o parte din mișcare și noaptea mă trezesc țipând. Vreau dreptate. Kadir Bicer, victima lui Ross Kitchen

Ross Kitchen riscă 33 de ani de închisoare

Ross Kitchen este acuzat de vătămare corporală gravă intenționată care a provocat fracturi osoase, precum și tâlhărie.

Între 13 și 33 de ani
de închisoare riscă Ross Kitchen

Instanța turcă a hotărât ca sportivul să rămână în arest până la finalul procesului.

Citește și

„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
Liga Campionilor
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
Citește mai mult
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
Tensiuni la Atalanta Antrenorul Ivan Juric s-a luat de Ademola Lookman!  De la ce a pornit conflictul și cine a intervenit
Liga Campionilor
12:36
Tensiuni la Atalanta Antrenorul Ivan Juric s-a luat de Ademola Lookman! De la ce a pornit conflictul și cine a intervenit
Citește mai mult
Tensiuni la Atalanta Antrenorul Ivan Juric s-a luat de Ademola Lookman!  De la ce a pornit conflictul și cine a intervenit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
turcia agresiune furt ross kitchen
Știrile zilei din sport
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Superliga
06.11
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel
Citește mai mult
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Europa League
06.11
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Citește mai mult
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Europa League
06.11
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Citește mai mult
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Europa League
06.11
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Citește mai mult
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
00:26
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
00:25
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
01:35
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Conference League
06.11
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
06.11
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Superliga
06.11
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Citește mai mult
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 21 rapid 16 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share