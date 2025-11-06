Scene șocante în Turcia VIDEO. Un pugilist britanic  a atacat cu brutalitate un taximetrist » Ce pedeapsă riscă

Boxerul Ross Kitchen a atacat brutal un taximetrist, în timp ce se afla în Turcia.

Pugilistul susține că a acționat în legitimă apărare, însă taximetristul îl contrazice.

Britanicul riscă să petreacă peste trei decenii în arest. Procesul a început pe 4 noiembrie.

Pe 25 aprilie 2025, șoferul de taxi Kadir Bicer l-a luat pe pugilistul Ross Kitchen de la aeroportul din Istanbul pentru o călătorie în oraș.

Dosarul este judecat la Curtea Penală Superioară nr. 18 din tribunalul Caglayan din Istanbul.

Un pugilist britanic a atacat cu brutalitate un taximetrist în Turcia

Imaginile înregistrate de camera de bord a autoturismului l-au surprins pe Ross Kitchen devenind din ce în ce mai agitat pe banchetă.

La un moment dat, boxerul s-a ridicat, l-a strans de gât pe șofer și a încercat să îl muște de față. Britanicul și-a înfipt degetele în ochii șoferului.

Taximetristul a reușit să iasă din mașină, însă Ross Kitchen l-a prins și l-a bătut, pe șosea. Șoferul a fost găsit inconșitent și transportat la spital.

Ross Kitchen: „Am crezut că sunt răpit”

În fața judecătorilor, Ross Kitchen a declarat că reacția sa a fost în legitimă apărare.

„Nu mă simțeam bine nici înainte de a veni în Turcia. Am crezut că sunt răpit. De aceea am atacat”, a spus pugilistul, conform marca.com.

Totuși, șoferul susține că incidentul violent a izbucnit după ce nu au ajuns la un consens referitor la valoarea cursei.

„În ziua incidentului, suspectul a urcat în mașina mea. Mi s-a spus că va plăti 30 de lire sterline ca să meargă la Taksim, dar am spus că voi percepe doar prețul afișat de aparat”, a declarat Kadir Bicer, șoferul agresat, conform Daily Mail.

Turcul susține că Ross Kitchen i-ar fi sustras din mașină și portofel 60.000 de lire turcești (1.243 de euro) și 45 de euro.

O parte a feței mele este încă amorțită, nu pot vedea cu un ochi, mi-am pierdut o parte din mișcare și noaptea mă trezesc țipând. Vreau dreptate. Kadir Bicer, victima lui Ross Kitchen

Ross Kitchen riscă 33 de ani de închisoare

Ross Kitchen este acuzat de vătămare corporală gravă intenționată care a provocat fracturi osoase, precum și tâlhărie.

Între 13 și 33 de ani de închisoare riscă Ross Kitchen

Instanța turcă a hotărât ca sportivul să rămână în arest până la finalul procesului.

