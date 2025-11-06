„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE

Gabi Balint, povestind după aproape 40 de ani discursul lui Emeric Ienei în vestiarul de pe „Sanchez Pizjuan”.

Cuvinte care i-au motivat pe jucători și i-au ajutat să iasă pe teren fără presiunea unui asemenea meci. Și a fost 2-0 cu Barcelona.

Emeric Ienei s-a stins miercuri, 5 noiembrie 2025, la 88 de ani.

Rămân în urmă amintirile carierei de jucător, de antrenor, de selecționer, dar mai ales Cupa Campionilor Europeni și finala sa de la Sevilla.

Pe 7 mai 1986, Steaua a învins Barcelona, 2-0 la penaltyuri, unica noastră echipă care a cucerit trofeul celei mai importante competiții UEFA, redenumită în 1992 Liga Campionilor.

Ienei, la finala CCE: „Băieți, îi călcăm pe ochi, dar în limita regulamentului”

Gabi Balint, unul dintre marcatorii acelui meci de pe „Sanchez Pizjuan”, își amintește foarte clar și acum, după aproape 40 de ani, ce le-a transmis tehnicianul în vestiar, pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, înainte să iasă pe teren.

Steaua, la poza oficială înaintea finalei. Balint, jos, al doilea din dreapta Foto: Imago

Un discurs scurt, savuros, care i-a motivat pe jucători, însă i-a și făcut să privească duelul cu Barcelona mai relaxați, fără presiunea unei finale europene.

Concluzia lui „nea Imi” i-a amuzat. La fel, cuvintele alese de el: „Băieți, îi călcăm pe ochi, dar în limita regulamentului”.

Ce le spunea mereu Ienei: „Nu uitați! Mingea nu obosește niciodată”

„Băi băieți, noi suntem Steaua!”, a început Ienei. De la acest „Noi suntem Steaua” pornea fiecare speech în vestiar.

Stadionul andaluz e parte din istoria Stelei Foto: Imago

A continuat în acea seară de primăvară: „Nu contează cu cine jucăm, noi avem identitatea noastră, jocul nostru”.

A completat cu ceea ce le zicea mereu elevilor săi.

Nu uitați! Mingea circulă, nu obosește niciodată. Pase, pase, la viteză maximă Emeric Ienei, antrenorul Stelei la finala CCE din 1986

Finalul: „Pe ei! Îi călcăm pe ochi!”.

Unii râdeau. Nu și Bumbescu. „După ce nea Imi s-a oprit, Bumbescu dădea șuturi în perete”.

Jucătorii au ieșit pe teren, au rezistat presiunii tribunelor, cu 40.000 de fani catalani, și au învins la penaltyuri.

A fost ziua în care au intrat în legendă.

