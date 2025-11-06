„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
Ienei, în mijlocul jucătorilor Stelei, după finala de la Sevilla (Gabi Balint era primul din dreapta) Foto: Imago
Liga Campionilor

„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 15:02
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 15:02
  • Gabi Balint, povestind după aproape 40 de ani discursul lui Emeric Ienei în vestiarul de pe „Sanchez Pizjuan”.
  • Cuvinte care i-au motivat pe jucători și i-au ajutat să iasă pe teren fără presiunea unui asemenea meci. Și a fost 2-0 cu Barcelona.

Emeric Ienei s-a stins miercuri, 5 noiembrie 2025, la 88 de ani.

Rămân în urmă amintirile carierei de jucător, de antrenor, de selecționer, dar mai ales Cupa Campionilor Europeni și finala sa de la Sevilla.

  • Pe 7 mai 1986, Steaua a învins Barcelona, 2-0 la penaltyuri, unica noastră echipă care a cucerit trofeul celei mai importante competiții UEFA, redenumită în 1992 Liga Campionilor. 

Ienei, la finala CCE: „Băieți, îi călcăm pe ochi, dar în limita regulamentului”

Gabi Balint, unul dintre marcatorii acelui meci de pe „Sanchez Pizjuan”, își amintește foarte clar și acum, după aproape 40 de ani, ce le-a transmis tehnicianul în vestiar, pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, înainte să iasă pe teren.

Steaua, la poza oficială înaintea finalei. Balint, jos, al doilea din dreapta Foto: Imago Steaua, la poza oficială înaintea finalei. Balint, jos, al doilea din dreapta Foto: Imago
Steaua, la poza oficială înaintea finalei. Balint, jos, al doilea din dreapta Foto: Imago

Un discurs scurt, savuros, care i-a motivat pe jucători, însă i-a și făcut să privească duelul cu Barcelona mai relaxați, fără presiunea unei finale europene.

Concluzia lui „nea Imi” i-a amuzat. La fel, cuvintele alese de el: „Băieți, îi călcăm pe ochi, dar în limita regulamentului”.

Ce le spunea mereu Ienei: „Nu uitați! Mingea nu obosește niciodată”

„Băi băieți, noi suntem Steaua!”, a început Ienei. De la acest „Noi suntem Steaua” pornea fiecare speech în vestiar. 

Stadionul andaluz e parte din istoria Stelei Foto: Imago Stadionul andaluz e parte din istoria Stelei Foto: Imago
Stadionul andaluz e parte din istoria Stelei Foto: Imago

A continuat în acea seară de primăvară: „Nu contează cu cine jucăm, noi avem identitatea noastră, jocul nostru”.

A completat cu ceea ce le zicea mereu elevilor săi.

Nu uitați! Mingea circulă, nu obosește niciodată. Pase, pase, la viteză maximă Emeric Ienei, antrenorul Stelei la finala CCE din 1986

Finalul: „Pe ei! Îi călcăm pe ochi!”.

Unii râdeau. Nu și Bumbescu. „După ce nea Imi s-a oprit, Bumbescu dădea șuturi în perete”.

Jucătorii au ieșit pe teren, au rezistat presiunii tribunelor, cu 40.000 de fani catalani, și au învins la penaltyuri.

A fost ziua în care au intrat în legendă.

Citește și

Ienei, la finala de la Sevilla GOLAZO.ro a descoperit conferințele antrenorului Stelei în Marca din 7-8 mai 1986. I-a surprins pe spanioli
Liga Campionilor
20:11
Ienei, la finala de la Sevilla GOLAZO.ro a descoperit conferințele antrenorului Stelei în Marca din 7-8 mai 1986. I-a surprins pe spanioli
Citește mai mult
Ienei, la finala de la Sevilla GOLAZO.ro a descoperit conferințele antrenorului Stelei în Marca din 7-8 mai 1986. I-a surprins pe spanioli
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei
Diverse
16:01
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei
Citește mai mult
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
steaua Cupa Campionilor Europeni Gabi Balint emeric ienei
Știrile zilei din sport
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Superliga
06.11
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel
Citește mai mult
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Europa League
06.11
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Citește mai mult
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Europa League
06.11
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Citește mai mult
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Europa League
06.11
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Citește mai mult
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
00:26
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
00:25
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
01:35
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Conference League
06.11
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
06.11
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Superliga
06.11
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Citește mai mult
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 21 rapid 16 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share