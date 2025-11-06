Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) a clarificat din nou speculațiile despre o eventuală retragere a sa.

Nole a subliniat că nu se grăbește să renunțe la tenis și că doar el va decide momentul în care se va retrage.

Djokovic a lămurit detaliile retragerii sale după ce l-a învins pe Alejandro Tabilo cu 7-6 (3), 6-1, în cadrul turneului ATP 250 de la Atena.

Novak Djokovic s-a săturat: „Cred că mi-am câștigat dreptul de a juca cât și când vreau”

Întrebat dacă are de gând să se retragă curând, tenismenul a răspuns:

„Mi-a trecut prin minte, de mai multe ori, cu siguranță. Totuși, refuz să vorbesc despre asta. Cred că mi-am câștigat dreptul de a juca cât și când vreau.

Stan Wawrinka primește des aceeași întrebare, și sunt complet de acord cu el când spune: «Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă să joc, să mă bucur».

Înțeleg curiozitatea oamenilor despre «când», dar nu am o numărătoare inversă în minte.

Desigur, ideea mi-a trecut prin minte, dar am decis să joc în condițiile mele, când vreau eu și nu când cred alții că ar trebui. Atât”, a declarat Djokovic, conform tennisworldusa.com.

A win on debut in Athens 🙌 @DjokerNole defeats Alejandro Tabilo 7-6 6-1 to reach the quarter-finals of the #HellenicChampionship 🇬🇷 pic.twitter.com/KvqldZn2Hu — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2025

Sârbul a declarat că nu resimte presiunea așteptărilor celorlalți și că principalul său motiv de a concura rămâne pasiunea pentru tenis. „Joc din dragoste pentru sport, nu pentru a mulțumi pe cineva”, a completat el.

În cariera sa, Novak Djokovic a câștigat 24 de titluri de Grand Slam.

Astăzi, Djokovic va juca împotriva lui Nuno Borges, de la ora 18:00, în cadrul turneului de la Atena, patronat chiar de către fratele sârbului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport