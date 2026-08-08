„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF

CSM Cetatea 1932 Suceava s-a impus surprinzător, scor 2-0 pe terenul celor de la ASA Tg.Mureș, în etapa #2 din Liga 2.

La plecarea de la stadion, formația antrenată de Petre Grigoraș (61 de ani) a lăsat un mesaj în vestiar.

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Nou-promovată în Liga 2, CSM Cetatea 1932 Suceava a obținut prima sa victorie în noua stagiune, pe terenul uneia dintre candidatele la locurile fruntașe din eșalonul secund.

În etapa inaugurală, bucovinenii au fost învinși acasă de Concordia Chiajna, scor 1-3.

CSM Cetatea 1932 Suceava a lăsat lună în vestiar după meciul cu ASA Tg. Mureș

După victoria de la Târgu Mureș, clubul sucevean a postat pe pagina oficială de Facebook o fotografie din vestiar și mesajul pe care l-au lăsat la plecare:

„MULŢUMIM PENTRU OSPITALITATE!

Astăzi, Cetatea 1932 Suceava a disputat primul său meci în deplasare în Liga a II-a, după o absenţă de aproape zece ani.

Plecăm de la Târgu Mureş cu respect și recunoștință față de gazdele noastre, cărora le mulţumim pentru primire și pentru condiţiile oferite.

Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit, convinși că respectul pentru adversar se arată atât pe teren, cât și în afara lui.

Ne dorim ca această scrisoare de mulțumire să devină o tradiție la fiecare deplasare.

Cu respect, CSM CETATEA 1932 SUCEAVA”, a fost mesajul celor de la Suceava.

Gestul este similar cu cel făcut de naționala României după eliminarea de la EURO 2024. Mesajul a fost redistribuit și de FRF, pe pagina oficială:

„Felicitări, CSM Cetatea 1932 Suceava! Un gest normal, dar care merită apreciat!”.

Clasamentul în Liga 2

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. CSM Slatina 2 6 2. Concordia Chiajna 2 6 3. Gloria Bistrița 2 6 4. CSM Reșița 2 6 5. Metalul Buzău 2 4 6. Popești-Leordeni 2 4 7. Râmnicu Vâlcea 2 4 8. Politehnica Timișoara 2 4 9. FC Bacău 2 3 10. Cetatea Suceava 2 3 11. CS Afumați 2 3 12. Ștefănești 2 3 13. Metaloglobus 1 1 14. CSC Șelimbăr 2 1 15. CSC Dumbrăvița 2 1 16. FC Bihor 2 1 17. Olimpia Satu Mare 2 1 18. Unirea Slobozia 2 1 19. Chindia Târgoviște 1 0 20. Steaua București 2 0 21. ASA Târgu Mureș 2 0 22. CS Dinamo 2 0

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