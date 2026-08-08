„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF
CSM Cetatea 1932 Suceava a lăsat lună în vestiar după meciul cu ASA Tg.Mureș/ Foto: Facebook @CSM Cetatea 1932 Suceava
Liga 2

„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 15:35
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 15:41
  • CSM Cetatea 1932 Suceava s-a impus surprinzător, scor 2-0 pe terenul celor de la ASA Tg.Mureș, în etapa #2 din Liga 2.
  • La plecarea de la stadion, formația antrenată de Petre Grigoraș (61 de ani) a lăsat un mesaj în vestiar.
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Nou-promovată în Liga 2, CSM Cetatea 1932 Suceava a obținut prima sa victorie în noua stagiune, pe terenul uneia dintre candidatele la locurile fruntașe din eșalonul secund.

În etapa inaugurală, bucovinenii au fost învinși acasă de Concordia Chiajna, scor 1-3.

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CSM Cetatea 1932 Suceava a lăsat lună în vestiar după meciul cu ASA Tg. Mureș

După victoria de la Târgu Mureș, clubul sucevean a postat pe pagina oficială de Facebook o fotografie din vestiar și mesajul pe care l-au lăsat la plecare:

„MULŢUMIM PENTRU OSPITALITATE!

Astăzi, Cetatea 1932 Suceava a disputat primul său meci în deplasare în Liga a II-a, după o absenţă de aproape zece ani.

Plecăm de la Târgu Mureş cu respect și recunoștință față de gazdele noastre, cărora le mulţumim pentru primire și pentru condiţiile oferite.

Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit, convinși că respectul pentru adversar se arată atât pe teren, cât și în afara lui.
Ne dorim ca această scrisoare de mulțumire să devină o tradiție la fiecare deplasare.

Cu respect, CSM CETATEA 1932 SUCEAVA”, a fost mesajul celor de la Suceava.

Gestul este similar cu cel făcut de naționala României după eliminarea de la EURO 2024. Mesajul a fost redistribuit și de FRF, pe pagina oficială:

„Felicitări, CSM Cetatea 1932 Suceava! Un gest normal, dar care merită apreciat!”.

Clasamentul în Liga 2

Loc/EchipaMeciuriPuncte
1. CSM Slatina26
2. Concordia Chiajna26
3. Gloria Bistrița26
4. CSM Reșița26
5. Metalul Buzău24
6. Popești-Leordeni24
7. Râmnicu Vâlcea24
8. Politehnica Timișoara24
9. FC Bacău23
10. Cetatea Suceava23
11. CS Afumați23
12. Ștefănești23
13. Metaloglobus11
14. CSC Șelimbăr21
15. CSC Dumbrăvița21
16. FC Bihor21
17. Olimpia Satu Mare21
18. Unirea Slobozia21
19. Chindia Târgoviște10
20. Steaua București20
21. ASA Târgu Mureș20
22. CS Dinamo20

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