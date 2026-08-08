Stanciu, pe val VIDEO. Din nou decisiv pentru Dalian Yingbo! Încă un  gol spectaculos

Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul lui Dalian Yingbo, a marcat singurul gol al victoriei cu Liaoning Tieren, scor 1-0.

Internaționalul român, care a fost și căpitan, traversează o perioadă excelentă în China.

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Nicolae Stanciu continuă forma excelentă în Asia. Mijlocașul român a fost decisiv pentru Dalian Yingbo în victoria cu Liaoning Tieren, 1-0, din Superliga chineză.

Nicolae Stanciu, încă un gol pentru Dalian Yingbo în China

Stanciu a înscris unicul gol al partidei în minutul 15. Servit de Lu Zhuoyi, românul a pătruns în centru și a șutat pe jos de la aproximativ 20 de metri.

Zhang Yan, portarul lui Liaoning Tieren, nu a avut nicio reacție la mingea trimisă în stânga sa. Reușita lui Stanciu avea să fie singura într-un meci pe care l-a început cu banderola pe braț.

Stanciu traversează o perioadă excelentă la formația chineză. În ultimele 7 apariții oficiale pentru Dalian Yingbo, mijlocașul naționalei României a contribuit la 6 goluri: a înscris de 5 ori și a oferit o pasă decisivă.

7 goluri și 3 pase decisive în 18 meciuri de campionat are Stanciu de la transferul la Dalian Yingbo

Dalian Yingbo ocupă locul 2 în clasament, cu 32 de puncte, la 13 lungimi în urma liderului Chengdu Rongcheng. Formația din Chengdu are însă un meci mai mult disputat.

Stanciu, la a doua aventură în China

Pentru Nicolae Stanciu nu este prima experiență în fotbalul chinez. Internaționalul român a mai evoluat în Superligă între 2022 și 2023, când a îmbrăcat tricoul lui Wuhan Three Towns.

În cele două sezoane petrecute la Wuhan, Stanciu a strâns 51 de meciuri în prima ligă, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere 23 de pase decisive.

Românul a cucerit și titlul de campion al Chinei în 2022, chiar în primul său sezon la Wuhan Three Towns, dar și Supercupa în 2023.

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