Lovitură de teatru în rugby Exeter Chiefs, una dintre echipele importante din Anglia, preluată de un investitor din SUA
Prezența americanilor în sportul englez se intensifică puternic
Rugby

Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 13:24
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 13:24
  • Rugby-ul englez primește o injecție masivă de capital într-un moment critic
  • Exeter Chiefs, clubul care a uimit Europa prin modelul său de creștere organică, trece oficial sub control american

După decenii în care a fost chipul și motorul financiar al celor de la Exeter, Tony Rowe, un proeminent om de afaceri britanic în vârstă de 77 de ani, a bătut palma cu un consorțiu de investiții de peste Ocean, așa cum anunță The Guardian.

Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
Citește și
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
Citește mai mult
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru

Deși Rowe e arhitectul care a transformat o echipă regională de amatori într-una dintre cele mai puternice forțe ale rugby-ului european, o forță care a reușit „dubla” istorică în 2020 (câștigarea campionatului Angliei și a Champions Cup), realitatea economică post-pandemie l-a copleșit.

Preluarea nu pare doar o schimbare de acționariat, ci o necesitate de supraviețuire. După falimentul cluburilor London Irish, Wasps și Worcester, Exeter Chiefs era unul dintre puținele „bastioane” rămase, dar datoriile acumulate pentru modernizarea arenei Sandy Park și impactul inflației au forțat mișcarea.

De ce Exeter? Care e miza investitorilor americani?

Investitorul american nu a ales Exeter din întâmplare. Spre deosebire de alte cluburi din campionatul englez, Chiefs deține propriul stadion și are o bază de fani extrem de loială, fiind considerat „cel mai vandabil brand din rugby-ul britanic” în acest moment.

În plus, chiar dacă au terminat abia pe locul nouă anul trecut, acum sunt pe locul 4 în campionat și se află în plină luptă pentru un loc în play-off, unde ajung primele patru. În plus, sunt calificați în semifinalele Cupei Challenge din acest sezon.

Clubul din Devon, vechi de 155 de ani, a avut o pierdere de 10,3 milioane de lire sterline (11,8 milioane de euro) anul trecut. Așa că proprietarul său a testat peste 80 de companii și persoane fizice înainte de a identifica noul investitor preferat.

Premiership rugby, între tradiție și supraviețuire

Preluarea celor de la Exeter este un semnal de alarmă pentru conservatorii sportului cu balonul oval. Pe de o parte, infuzia de dolari salvează un club istoric, pe de altă parte, există temerea că „americanizarea” va schimba identitatea echipei.

Într-un campionat care s-a clătinat serios în ultimii trei ani, fanii de la Sandy Park par totuși să răsufle ușurați. Singura alternativa la „de vânzare către America” părea să fie doar falimentul.

Investiția americană în sportul britanic nu mai este deloc o excepție, ci a devenit noua normă. Dacă preluarea celor de la Exeter Chiefs ar fi o noutate în rugby, în fotbal, adică în Premier League, englezii glumesc deja că aud mai mult accentul american decât pe cel britanic în lojele oficiale.

  • Liverpool e deținută de Fenway Sports Group (John W. Henry) din 2010. Americanii sunt apreciați de fani pentru stabilitate și pentru aducerea lui Jürgen Klopp, dar criticați uneori pentru că nu „aruncă” cu bani la fel de mult ca șeicii.
  • Chelsea a fost preluată de Todd Boehly & Clearlake Capital de la Roman Abramovici. Boehly a devenit rapid controversat, după ce a cheltuit peste un miliard de lire sterline pe transferuri într-un timp record.
  • Arsenal e deținută de Stan Kroenke. După ani de proteste ale fanilor, investițiile masive din ultima vreme l-au readus pe american în grațiile acestora.
  • Manchester United e deținută de familia Glazer. Deși au vândut 25% din club către Sir Jim Ratcliffe (INEOS) recent, americanii păstrează controlul majoritar, spre disperarea multor suporteri de pe Old Trafford.

Citește și

„Un meci furat!” Raphinha lansează acuzații grave, după ce Barcelona a fost eliminată: „Vreau să înțeleg teama arbitrului”
Liga Campionilor
10:59
„Un meci furat!” Raphinha lansează acuzații grave, după ce Barcelona a fost eliminată: „Vreau să înțeleg teama arbitrului”
Citește mai mult
„Un meci furat!” Raphinha lansează acuzații grave, după ce Barcelona a fost eliminată: „Vreau să înțeleg teama arbitrului”
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
Superliga
10:17
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
Citește mai mult
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2
15.04
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
Superliga
15.04
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Citește mai mult
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Superliga
15.04
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Citește mai mult
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Diverse
15.04
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Citește mai mult
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
00:10
Liga Campionilor Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
23:09
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
22:23
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Mai multe știri de ultimă oră

Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Superliga
15.04
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Citește mai mult
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Superliga
15.04
U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Citește mai mult
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Campionate
15.04
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Citește mai mult
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
B365
14.04
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
Citește mai mult
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

