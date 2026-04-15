Lovitură de teatru în rugby Exeter Chiefs, una dintre echipele importante din Anglia, preluată de un investitor din SUA

Rugby-ul englez primește o injecție masivă de capital într-un moment critic

Exeter Chiefs, clubul care a uimit Europa prin modelul său de creștere organică, trece oficial sub control american

După decenii în care a fost chipul și motorul financiar al celor de la Exeter, Tony Rowe, un proeminent om de afaceri britanic în vârstă de 77 de ani, a bătut palma cu un consorțiu de investiții de peste Ocean, așa cum anunță The Guardian.

Deși Rowe e arhitectul care a transformat o echipă regională de amatori într-una dintre cele mai puternice forțe ale rugby-ului european, o forță care a reușit „dubla” istorică în 2020 (câștigarea campionatului Angliei și a Champions Cup), realitatea economică post-pandemie l-a copleșit.

Preluarea nu pare doar o schimbare de acționariat, ci o necesitate de supraviețuire. După falimentul cluburilor London Irish, Wasps și Worcester, Exeter Chiefs era unul dintre puținele „bastioane” rămase, dar datoriile acumulate pentru modernizarea arenei Sandy Park și impactul inflației au forțat mișcarea.

De ce Exeter? Care e miza investitorilor americani?

Investitorul american nu a ales Exeter din întâmplare. Spre deosebire de alte cluburi din campionatul englez, Chiefs deține propriul stadion și are o bază de fani extrem de loială, fiind considerat „cel mai vandabil brand din rugby-ul britanic” în acest moment.

În plus, chiar dacă au terminat abia pe locul nouă anul trecut, acum sunt pe locul 4 în campionat și se află în plină luptă pentru un loc în play-off, unde ajung primele patru. În plus, sunt calificați în semifinalele Cupei Challenge din acest sezon.

Clubul din Devon, vechi de 155 de ani, a avut o pierdere de 10,3 milioane de lire sterline (11,8 milioane de euro) anul trecut. Așa că proprietarul său a testat peste 80 de companii și persoane fizice înainte de a identifica noul investitor preferat.

Premiership rugby, între tradiție și supraviețuire

Preluarea celor de la Exeter este un semnal de alarmă pentru conservatorii sportului cu balonul oval. Pe de o parte, infuzia de dolari salvează un club istoric, pe de altă parte, există temerea că „americanizarea” va schimba identitatea echipei.

Într-un campionat care s-a clătinat serios în ultimii trei ani, fanii de la Sandy Park par totuși să răsufle ușurați. Singura alternativa la „de vânzare către America” părea să fie doar falimentul.

Investiția americană în sportul britanic nu mai este deloc o excepție, ci a devenit noua normă. Dacă preluarea celor de la Exeter Chiefs ar fi o noutate în rugby, în fotbal, adică în Premier League, englezii glumesc deja că aud mai mult accentul american decât pe cel britanic în lojele oficiale.

Liverpool e deținută de Fenway Sports Group (John W. Henry) din 2010. Americanii sunt apreciați de fani pentru stabilitate și pentru aducerea lui Jürgen Klopp, dar criticați uneori pentru că nu „aruncă” cu bani la fel de mult ca șeicii.

Chelsea a fost preluată de Todd Boehly & Clearlake Capital de la Roman Abramovici. Boehly a devenit rapid controversat, după ce a cheltuit peste un miliard de lire sterline pe transferuri într-un timp record.

Arsenal e deținută de Stan Kroenke. După ani de proteste ale fanilor, investițiile masive din ultima vreme l-au readus pe american în grațiile acestora.

Manchester United e deținută de familia Glazer. Deși au vândut 25% din club către Sir Jim Ratcliffe (INEOS) recent, americanii păstrează controlul majoritar, spre disperarea multor suporteri de pe Old Trafford.

