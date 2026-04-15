„Un meci furat!” Raphinha lansează acuzații grave, după ce Barcelona a fost eliminată: „Vreau să înțeleg teama arbitrului” +19 foto
Raphinha. Foto: Imago
Liga Campionilor

„Un meci furat!” Raphinha lansează acuzații grave, după ce Barcelona a fost eliminată: „Vreau să înțeleg teama arbitrului”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 10:59
  • Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Raphinha (29 de ani), atacantul catalanilor, a acuzat arbitrajul din manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor.
  • Brazilianul susține că echipa sa a fost dezavantajată de brigada franceză de arbitri, condusă de Clement Turpin (43 de ani).
  • Juan Musso (31 de ani), portarul celor de la Atletico Madrid, i-a oferit un răspuns atacantului catalanilor.

Deși nu a putut juca din cauza unei accidentări, Raphinha a fost alături de colegii săi la Madrid și a declarat că „dubla” a fost influențată de erori care au cântărit decisiv în defavoarea Barcelonei.

Citește și
CFR Cluj, acuzată Presa din Africa a reacționat după ce ardelenii au anunțat despărțirea de Islam Slimani: „N-a primit niciun salariu!”
Citește mai mult
CFR Cluj, acuzată Presa din Africa a reacționat după ce ardelenii au anunțat despărțirea de Islam Slimani: „N-a primit niciun salariu!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Raphinha acuză arbitrajul: „Este un meci furat”

În repriza secundă, Barcelona a avut un gol anulat pentru ofsaid, iar eliminarea lui Eric Garcia a îngreunat și mai mult misiunea echipei pregătite de Hansi Flick de a reveni în joc.

„Este un meci furat. A greși este omenește, dar să se întâmple din nou în retur? Am jucat foarte bine, dar această «dublă» ne-a fost furată.

Arbitrajul a avut multe probleme. Sunt incredibile deciziile pe care le-a luat arbitrul. Atletico a făcut nu știu câte faulturi, dar nu le-a arătat nici măcar un cartonaș galben.

Chiar vreau să înțeleg teama lui ca Barcelona să ajungă să treacă mai departe în această dublă”, a spus atacantul brazilian, după meci, conform mundodeportivo.com.

FOTO. Reușita lui Ferran Torres, anulată după intervenția VAR

Ferran Torres, gol anulat în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_
Ferran Torres, gol anulat în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_

Galerie foto (19 imagini)

Ferran Torres, gol anulat în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Ferran Torres, gol anulat în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Ferran Torres, gol anulat în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Ferran Torres, gol anulat în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Ferran Torres, gol anulat în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_
+19 Foto
Au existat și alte faze contestate. Una dintre ele a fost un posibil penalty cerut de Barcelona după un duel asupra lui Dani Olmo în careu.

Arbitrul Clement Turpin nu a dictat lovitură de pedeapsă, iar VAR nu a intervenit.

Componența brigăzii de arbitraj:

  • Arbitru: Clement Turpin
  • Asistenți: Nicolas Danos și Benjamin Pages
  • Arbitru VAR: Jerome Brisard
  • Arbitru AVAR: Willy Delajod
  • Arbitrul de rezervă: Mathieu Vernice

Portarul lui Atletico Madrid, răspuns pentru Raphinha: „Nu se poate spune că a fost furt”

Juan Musso, portarul celor de la Atletico Madrid i-a răspuns lui Raphinha și a respins ideea că meciul ar fi fost „furat”

„S-ar părea că nu li s-au dat trei penalty-uri sau patru cartonașe roșii. Nu se poate vorbi despre furt. Înțeleg ce spune Raphinha, înțeleg ce poate spune oricine, respect opinia fiecăruia, dar să nu vorbim despre furt.

Am câștigat pe teren, i-am bătut cu 2-0 în deplasare. În fotbal, faultul în calitate de ultim apărător înseamnă cartonaș roșu, din păcate”, a afirmat el, despre eliminarea lui Garcia, conform as.com.

În ceea ce privește faza în care l-a lovit pe Fermin Lopez, Musso a spus că a fost un contact involuntar.

Mi-a părut foarte rău pentru el. M-am dus imediat să văd cum se simte. Eu am întins piciorul, iar el a venit să lovească mingea cu capul și, din păcate, a luat crampoanele mele în față. M-a durut și pe mine ce s-a întâmplat. Juan Musso

Faza a pornit de la o centrare trimisă de Lamine Yamal, care l-a găsit pe Fermin Lopez liber în careul advers, în minutul 25 al meciului.

Fotbalistul Barcelonei a reluat cu capul, însă balonul s-a îndreptat direct spre Musso. În încercarea de a respinge, portarul lui Atletico a ridicat piciorul, iar în contactul care a urmat l-a lovit involuntar pe Lopez cu gheata în zona feței.

Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2.
Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_

Galerie foto (37 imagini)

Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_
+37 Foto
Citește și

Liga Campionilor
09:08
Incident horror FOTO. Momentul în care Fermin Lopez este lovit cu gheata în față în meciul Atletico - Barcelona. S-a umplut de sânge!
Citește mai mult
Incident horror FOTO. Momentul în care Fermin Lopez este lovit cu gheata în față în meciul Atletico - Barcelona. S-a umplut de sânge!
Campionate
23:32
Vrea să revoluționeze fotbalul Președintele lui Napoli cere schimbări majore: „Aurul nostru. Dacă nu îi mulțumim, vom muri”
Citește mai mult
Vrea să revoluționeze fotbalul Președintele lui Napoli cere schimbări majore: „Aurul nostru. Dacă nu îi mulțumim, vom muri”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Champions League Atletico Madrid fc barcelona juan musso raphinha
Știrile zilei din sport
Liga 2
15.04
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Superliga
15.04
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Citește mai mult
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
Superliga
15.04
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Citește mai mult
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Diverse
15.04
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Citește mai mult
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
00:10
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
23:09
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
22:23
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Top stiri
Superliga
15.04
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Citește mai mult
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Superliga
15.04
U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Citește mai mult
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Campionate
15.04
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Citește mai mult
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
B365
14.04
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
Citește mai mult
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 16 rapid 20 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share