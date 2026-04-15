„Un meci furat!” Raphinha lansează acuzații grave, după ce Barcelona a fost eliminată: „Vreau să înțeleg teama arbitrului”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Raphinha (29 de ani), atacantul catalanilor, a acuzat arbitrajul din manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

Brazilianul susține că echipa sa a fost dezavantajată de brigada franceză de arbitri, condusă de Clement Turpin (43 de ani).

Juan Musso (31 de ani), portarul celor de la Atletico Madrid, i-a oferit un răspuns atacantului catalanilor.

Deși nu a putut juca din cauza unei accidentări, Raphinha a fost alături de colegii săi la Madrid și a declarat că „dubla” a fost influențată de erori care au cântărit decisiv în defavoarea Barcelonei.

Atletico Madrid - Barcelona 1-2 . Raphinha acuză arbitrajul: „Este un meci furat”

În repriza secundă, Barcelona a avut un gol anulat pentru ofsaid, iar eliminarea lui Eric Garcia a îngreunat și mai mult misiunea echipei pregătite de Hansi Flick de a reveni în joc.

„Este un meci furat. A greși este omenește, dar să se întâmple din nou în retur? Am jucat foarte bine, dar această «dublă» ne-a fost furată.

Arbitrajul a avut multe probleme. Sunt incredibile deciziile pe care le-a luat arbitrul. Atletico a făcut nu știu câte faulturi, dar nu le-a arătat nici măcar un cartonaș galben.

Chiar vreau să înțeleg teama lui ca Barcelona să ajungă să treacă mai departe în această dublă”, a spus atacantul brazilian, după meci, conform mundodeportivo.com.

FOTO. Reușita lui Ferran Torres, anulată după intervenția VAR

Au existat și alte faze contestate. Una dintre ele a fost un posibil penalty cerut de Barcelona după un duel asupra lui Dani Olmo în careu.

Arbitrul Clement Turpin nu a dictat lovitură de pedeapsă, iar VAR nu a intervenit.

Componența brigăzii de arbitraj:

Arbitru : Clement Turpin

: Clement Turpin Asistenți : Nicolas Danos și Benjamin Pages

: Nicolas Danos și Benjamin Pages Arbitru VAR : Jerome Brisard

: Jerome Brisard Arbitru AVAR : Willy Delajod

: Willy Delajod Arbitrul de rezervă: Mathieu Vernice

Portarul lui Atletico Madrid, răspuns pentru Raphinha: „Nu se poate spune că a fost furt”

„S-ar părea că nu li s-au dat trei penalty-uri sau patru cartonașe roșii. Nu se poate vorbi despre furt. Înțeleg ce spune Raphinha, înțeleg ce poate spune oricine, respect opinia fiecăruia, dar să nu vorbim despre furt.

Am câștigat pe teren, i-am bătut cu 2-0 în deplasare. În fotbal, faultul în calitate de ultim apărător înseamnă cartonaș roșu, din păcate”, a afirmat el, despre eliminarea lui Garcia, conform as.com.

În ceea ce privește faza în care l-a lovit pe Fermin Lopez, Musso a spus că a fost un contact involuntar.

Mi-a părut foarte rău pentru el. M-am dus imediat să văd cum se simte. Eu am întins piciorul, iar el a venit să lovească mingea cu capul și, din păcate, a luat crampoanele mele în față. M-a durut și pe mine ce s-a întâmplat. Juan Musso

Faza a pornit de la o centrare trimisă de Lamine Yamal, care l-a găsit pe Fermin Lopez liber în careul advers, în minutul 25 al meciului.

Fotbalistul Barcelonei a reluat cu capul, însă balonul s-a îndreptat direct spre Musso. În încercarea de a respinge, portarul lui Atletico a ridicat piciorul, iar în contactul care a urmat l-a lovit involuntar pe Lopez cu gheata în zona feței.

