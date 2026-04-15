Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
Istvan Kovacs a arbitrat 7 meciuri în această ediție de Champions League
Publicat: 15.04.2026, ora 11:44
Actualizat: 15.04.2026, ora 11:55
  • Istvan Kovacs e criticat și mai agresiv acum, în Catalunya, la o săptămână după ce a arbitrat meciul Barcelonei în fața lui Atletico, în „sferturile” Ligii. 
  • Nici Clement Turpin nu a scăpat de atacurile presei catalane. „Centralul” francez a condus returul de marți. Chiar dacă a învins, 2-1, echipa blaugrana a fost eliminată după 0-2 în prima manșă.
  • Ce a decis marți Comisia de Disciplină UEFA cu plângerea făcută de Barcelona împotriva lui Kovacs.

Barcelona lui Lamine Yamal voia finala Ligii Campionilor, dar s-a oprit iar pe drum.

Sezonul trecut, în semifinale, după 3-3 (a) și 3-4 d.p. (d) cu Inter Milano.

Acum, în „sferturi”, după 0-2 (a) și 2-1 (d) cu Atletico Madrid.

„Kovacs a început jaful”

Catalanii au considerat arbitrajul vinovat pentru această eliminare și l-au atacat violent.

Mai ales pe Istvan Kovacs. Au făcut plângere la UEFA împotriva „centralului” în vârstă de 41 de ani, cerând sancționarea acestuia.

Chiar dacă, marți, forul european a respins protestul Barcelonei, arbitrul a fost contestat la fel de vehement.

„Kovacs a început jaful neacordând penalty la Pubill și refuzând să dea cartonașe galbene și roșii”, a comentat pe social media Miquel Blazquez, jurnalist care scrie despre Barcelona.

Și Turpin a fost atacat. Și UEFA: „O mafie. O rușine de competiție”

Nu a scăpat nici Clement Turpin, care, pentru același Blazquez, „a terminat jaful când a ignorat un penalty evident la Olmo și lovitura brutală a lui Musso la Fermin Lopez”.

Concluzia acestuia: „UEFA e o mafie”.

La rândul său, Toni Freixa, membru în conducerea Barcelonei sub președinția lui Joan Laporta, Sandro Rosell și Josep Maria Bartomeu, actual analist în presa spaniolă, a protestat la fel de zgomotos pe rețelele de socializare, mesaje preluate și de Marca.

Tacticile anti-fotbal și arbitrajul părtinitor i-au împiedicat să se califice. O rușine de competiție, făcută pentru trișori. Toni Freixa, fost director al Barcelonei

După incidentul Musso-Fermin, a postat: „UEFA, continuați să vă bateți joc. Haideți, puteți!”.

Musso, portarul lui Atletico: „A vorbi despre jaf e o nebunie”

Raphinha, absent contra lui Atletico din cauza unei accidentări, a avut același discurs.

„A fost un meci furat, arbitraj groaznic, cu decizii incredibile. Și acum, și la primul meci”, a acuzat extrema braziliană la TNT Sports Brasil. 

Juan Musso, portarul lui Atletico în „sferturile” CL, a combătut ideea „jafului”.

Nu poți vorbi de jaf. Am câștigat pe teren, am învins cu 2-0 în deplasare, ultimul om primește cartonaș roșu pentru fault… A vorbi despre jaf e o nebunie. Juan Musso, goalkeeper Atletico

