Ioan Andone (66 de ani), fost antrenor la Dinamo și Rapid, a reacționat dur după declarațiile făcute de Alex Dobre (27 de ani) la finalul meciului Rapid - FC Argeș, scor 0-0.

Fostul internațional român a transmis că, în locul actualului staff tehnic, nu i-ar mai acorda încredere atacantului.

Căpitanul giuleștenilor a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă în minutul 59. La finalul partidei, Dobre a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.

Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre după declarațiile făcute despre tactica lui Costel Gâlcă

„Se vede în jocul lui că vrea prea mult la ce poate. Am fost la meciul cu U Cluj pe stadion (n.r. - eșec 1-2). Lumea a început să-l huiduie. El nu-și face o problemă?

Se oprește când pierde mingea, driblează, pleacă în zone aiurea. Intră cu capul într-un zid. Are calitate, dar nu este ordonat tactic. Uite-l cum vorbește”, a spus Andone, conform digisport.ro.

Fostul tehnician susține că, dacă ar fi în locul lui Gâlcă, l-ar trece pe Dobre pe banca de rezerve.

„Îl pun pe bancă, nici gând să mai joace. I-aș lua și banderola. Sunt mulți jucători în zona aia, poate să-l schimbe. Nu poți să-l lași titular în halul în care vorbește”, a mai spus Andone.

Probabil am fost schimbat pentru performanța pe care am avut-o, dar consider că am făcut un joc ok. Probabil tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac, așa cum se întâmpla la început. Poate și de asta și performanța mea este mai slabă decât de obicei. Dar este decizia antrenorului și eu trebuie să respect tactica și să-mi ajut colegii. Alex Dobre, după meciul cu FC Argeș

Alexandru Dobre evoluează în banda dreaptă, post pe care Rapid are mai multe variante, printre care Olimpiu Moruțan și Drilon Hazrollaj, dar pot evolua și Claudiu Petrila și Talisson, chiar dacă nu sunt pozițiile lor de bază.

Gâlcă, antrenorul Rapidului, i-a dat replica jucătorului său.

„În general, eu mă gândesc la grup, nu la un jucător. Dacă nu s-a adaptat, trebuie să-mi spună: «Uite, Mister, nu pot» Vedeam ce puteam să facem”, a declarat Gâlcă la Digi Sport.

Atacantul a adunat 17 goluri și un assist în 37 de meciuri disputate pentru Rapid, iar cota sa de piață este estimată la 3,2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

