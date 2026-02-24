A desfigurat un om în bătaie Un rugbist „tricolor” a băgat în spital un bărbat. Judecătoria Bârlad: „Nu este o infracțiune de o gravitate deosebită”

Rugbist la CS Rapid București și component al naționalei României, Ștefan Rareș Mîrzac (20 de ani) este inculpat într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Victima sportivului a avut nevoie de 45–50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Instanța va da sentința pe 25 februarie.

Mijlocașul la grămadă Ștefan Rareș Mîrzac, cooptat de curând în lotul lărgit al primei reprezentative, este inculpat într-un dosar penal pentru violență, pe rolul Judecătoriei Bârlad. Rugbistul se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Rugbistul Rareș Mîrzac, judecat pentru lovire sau alte violențe: a bătut un bărbat pe stradă

Conform situației reținute de instanță, pe 2 decembrie 2024, Rareș Mîrzac l-a snopit în bătaie pe un bărbat, despre care ar fi aflat că îi trimisese mesaje prietenei sale, și l-a lăsat inconștient în stradă. Incidentul s-a petrecut în plină zi.

Rareș Mîrzac a practicat Kempo

În copilărie, Rareș Mîrzac a practicat și Kempo, devenind campion mondial la categoria 10-12 ani. Ca rugbist, nu se remarcă printr-un fizic impunător. Potrivit site-ului CS Rapid, are 1,70 metri înălțime și cântărește 80 de kilograme.

Motivarea instanței descrie fapta pentru care este acuzat Rareș Mîrzac:

„Inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate un pumn în zona stângă a capului, provocând căderea acesteia la sol.

Persoana vătămată a rămas inconștientă cu fața în jos, timp în care inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu picioarele pe toată suprafața corpului”.

I-a provocat victimei multiple leziuni: 45-50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare

În timpul agresiunii, potrivit declarațiilor din dosar, Rareș Mîrzac i-a adresat victimei replici prin care aceasta a susținut că l-a identificat ca agresor.

După ce rugbistul a încetat să îl lovească, bărbatul năucit s-a deplasat la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal de Urgențe „Elena Beldiman” Bârlad, fiind ulterior transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” Iași, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Medicii au constatat leziuni multiple: fracturi ale peretelui anterior și posterior al sinusului maxilar stâng, fracturi ale plăcii malare, arcadei temporo-zigomatice stângi și ale bazei apofizei coronoide stângi, precum și traumatisme ale piramidei nazale, cu hemoragii subconjunctivale, tumefiere, excoriații și echimoze.

Conform certificatului medico-legal, persoana agresată de Rareș Mîrzac a avut nevoie de 45-50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Versiunea lui Rareș Mîrzac: „Nu a lovit victima, a placat-o ca la rugby”

Pe parcursul cercetărilor, victima a depus capturi de ecran cu conversațiile purtate pe Messenger cu sportivul, iar din aceste mesaje a rezultat că între cei doi a existat un conflict.

În plus, potrivit instanței, în data de 3 decembrie 2024, Rareș Mîrzac a recunoscut într-un mesaj că i-a aplicat loviturile.

Mama lui Rareș Mîrzac și un martor au încercat ulterior o mediere pentru retragerea plângerii, însă faptele au rămas în atenția organelor judiciare.

În timpul cercetărilor, menționează instanța, sportivul „a recunoscut nuanțat săvârșirea faptei, susținând că nu a lovit persoana vătămată, ci s-a apărat de aceasta și l-a placat folosind o procedură specifică jocului de rugby”.

Expertiza medico-legală a concluzionat însă că leziunile victimei nu puteau fi produse prin heteropropulsie (n.r. - îmbrâncire), ci prin loviri active cu corpuri dure.

Rareș Mîrzac și-a filmat victima desfigurată

În încheierea din 10 noiembrie 2025, se precizează că în telefonul lui Rareș Mîrzac a fost găsit un videoclip în care sportivul și-a filmat, preț de câteva secunde, victima, care prezenta multiple leziuni la nivelul feței.

„Inculpatul îi spunea persoanei vătămate în timpul filmării, având o voce gâfâindă «vezi că mai am și un…mai am…» apoi filmarea s-a oprit”, se mai arată în dosar.

Are interdicția de a părăsi țara, însă instanța i-a permis să participe la competiții și stagii în străinătate

Procurorii i-au impus lui Rareș Mîrzac, printre obligații, interdicția de a părăsi teritoriul României.

În aceste condiții, pentru a putea participa la competițiile din străinătate, tânărul internațional a cerut de fiecare dată instanței modificarea obligațiilor și permisiunea expresă de a ieși din țară.

Instanța i-a aprobat, în mai multe rânduri, rugbistului să părăsească România pentru meciuri oficiale și cantonamente ale naționalei.

Ultima dată s-a întâmplat pentru stagiul efectuat cu prima reprezentativă la INSEP Paris, între 9-24 ianuarie, înaintea debutului în Campionatul European 2026.

Cum a motivat instanța: „Nu este o infracțiune de o gravitate deosebită”

În motivare, judecătorul a subliniat că cererile sportivului de încuviințarea părăsirii teritoriului României sunt întemeiate, pentru următoarele motive:

„Inculpatul Mîrzac Rareș Ștefan a fost trimis în judecată pentru o infracţiune de lovire sau alte violenţe, care nu este o infracţiune de o gravitate deosebită”.

„Inculpatul a recunoscut la urmărirea penală fapta comisă, iar de la momentul instituirii măsurii controlului judiciar au trecut mai bine de 6 luni, timp în care inculpatul a respectat toate obligaţiile dispuse şi s-a prezentat la organele judiciare la termenele stabilite”.

„Instanţa i-a mai încuviinţat anterior inculpatului părăsirea teritoriului României pentru a-i da posibilitatea să participe la alte turnee în afara ţării, iar acesta a revenit în ţară la timp şi a respectat în continuare obligaţiile din cadrul măsurii controlului judiciar”.

„Astfel, şi în cazul de faţă instanţa apreciază că procesul penal nu va fi afectat dacă inculpatul va părăsi ţara pentru câteva zile pentru a participa la o competiţie sportivă la nivel european.

„Instanţa apreciază că participarea la o competiţie internaţională sub culorile României reprezintă un motiv întemeiat pentru a-i permite inculpatului părăsirea ţării pentru câteva zile, mai ales că este vorba de un tânăr aflat la început de drum în viaţă, iar cariera sa sportivă depinde în mod evident şi de astfel de oportunităţi, de a reprezenta România la cel mai înalt nivel”.

Ce pedeapsă riscă Rareș Mîrzac

Instanța a constatat că fapta comisă de Rareș Mîrzac constituie infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută și pedepsită de art. 193 alin. 2 și alin. 21 lit. c din Codul Penal.

Agresiunea a provocat victimei leziuni traumatice serioase, care au necesitat 45-50 de zile de îngrijiri medicale.

Legea prevede pentru această infracțiune închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă. Deoarece fapta a fost comisă în public, limitele pedepsei pot fi majorate cu o treime.

Judecătorii au subliniat însă că fapta comisă de rugbistul Rareș Mîrzac nu este de o gravitate deosebită, iar comportamentul responsabil al sportivului în timpul procesului, respectarea controlului judiciar și recunoașterea parțială a faptei, poate fi luat în considerare la stabilirea pedepsei finale.

Judecătorii au stabilit ca hotărârea în primă instanță să fie deliberată, redactată și pronunțată miercuri, 25 februarie 2026.

Rareș Mîrzac este fratele lui Toma Mîrzac, rugbist la CSM Știința Baia Mare și component al naționalei României.

