Rusia, reacție radicală Decizia luată de echipa care urma să vină la Cluj, după interdicția impusă de Emil Boc
Emil Boc. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Gimnastica

Rusia, reacție radicală Decizia luată de echipa care urma să vină la Cluj, după interdicția impusă de Emil Boc

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 18:34
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 18:34
  • Ambasada Rusiei a transmis, vineri, că echipa de gimnastică ritmică se va retrage de la Cupa Mondială, organizată la Cluj-Napoca.
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BTarena va găzdui competiția internațională în perioada 26-28 iunie, însă Emil Boc a anunțat că nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară, decizie contrară celei luate de Federația Internațională.

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Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică

Acum, după ce edilul a fost criticat dur de oficialii ruși, care au cerut ca România să fie privată de organizarea unor astfel de evenimente sportive, Ambasada Rusiei din România a informat că sportivii vor renunța la participare.

„Sportivii ruși au fost nevoiți să renunțe la participarea la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în perioada 26–28 iunie 2026 la Cluj-Napoca, ca urmare a poziției părții române, care nu a asigurat posibilitatea participării depline a echipei naționale a Rusiei, în pofida deciziilor Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) din 17 mai 2026 și ale Uniunii Europene de Gimnastică (European Gymnastics) din 24 mai 2026 privind anularea măsurilor restrictive aplicate anterior (Ad-Hoc Rules) și restabilirea deplină în drepturi a sportivilor ruși.

Autoritățile locale au refuzat să ofere delegației noastre posibilitatea de a evolua sub Drapelul de Stat al Federației Ruse și cu intonarea Imnului de Stat al Federației Ruse.

Acest fapt contravine principiilor fundamentale ale Cartei Olimpice, care prevăd egalitatea participanților la competițiile sportive și inadmisibilitatea discriminării pe criterii de cetățenie sau apartenență națională.

Sportul este menit să unească popoarele, să consolideze înțelegerea reciprocă și să servească păcii, nu să devină ostatic al conjuncturii politice și instrument al răspunderii colective.

Gimnaștii ruși sunt, de-a lungul a numeroase decenii, lideri recunoscuți ai sportului mondial, iar performanțele lor au adus o contribuție neprețuită la dezvoltarea gimnasticii ritmice. Regretăm sincer că suporterii europeni au fost din nou privați de posibilitatea de a urmări performanțele excepționalilor sportivi ruși.

Le urăm gimnaștilor noștri, antrenorilor și întregii delegații ruse tărie de caracter, noi victorii strălucite și rezultate remarcabile la viitoarele competiții internaționale”, a transmis Ambasada Rusiei.

Declarațiile făcute de primarul Emil Boc, în urmă cu două zile

Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. Emil Boc, primar Cluj-Napoca

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