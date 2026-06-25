„Credința îmi ghidează deciziile” Djed Spence oferă explicații despre gestul de la Anglia - Ghana care a făcut înconjurul lumii +39 foto
Djed Spence și gestul față de Partey
Campionatul Mondial

„Credința îmi ghidează deciziile” Djed Spence oferă explicații despre gestul de la Anglia - Ghana care a făcut înconjurul lumii

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 18:09
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 18:09
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Prezența lui Partey în primul „11” al Ghanei a fost una dintre temele discutate înaintea meciului, în contextul în care fotbalistul așteaptă să fie judecat în Marea Britanie, după ce a fost acuzat de viol și agresiune sexuală.

Fotbalistul ghanez a pledat nevinovat și neagă acuzațiile.

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Djed Spence: „Am propriile mele convingeri și trăiesc conform acestora”

„Am propriile mele convingeri și trăiesc conform acestora. Credința mea îmi ghidează deciziile și știu ce mă învață scripturile mele, ce mă învață religia mea. Oamenii sunt liberi să interpreteze ce s-a întâmplat cum doresc, dar nu voi intra în detalii și nu voi da explicații.

Cât despre fanii englezi, dacă acțiunile mele v-au dezamăgit sau v-au deranjat pe vreunul dintre voi, vă cer sincer scuze. Asta nu a fost niciodată intenția mea. Vă respect pe toți, dar trebuie să rămân fidel convingerilor mele”, a transmis Djed Spence, potrivit as.com.

În schimb, un fost mare fundaș englez, Rio Ferdinand, i-a transmis lui Spence că se grăbește cu aceste gesturi, având în vedere că isntanța nu s-a pronunțat încă în cazul lui Partey.

„Dacă aș fi în locul lui Djed, mi-aș lua puțin timp să stau și să reflectez la ce s-a întâmplat, apoi m-aș întreba dacă acesta este într-adevăr modul în care aș dori să tratez un coleg de profesie.

Fiecare are dreptul la propria opinie, dar un principiu trebuie respectat întotdeauna: persoanele au parte de prezumția de nevinovăție până când vinovăția lor este dovedită într-o instanță de judecată. Acesta este fundamentul justiției”, a spus Rio Ferdinand.

Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet
Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet

Galerie foto (39 imagini)

Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet
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Scrisoarea transmisă de Thomas Partey după episodul cu Djed Spence

„Frații și surorile mele, familia mea din Ghana și toți cei care mă urmăresc din întreaga lume… Astăzi, mă aflu aici cu inima plină până la refuz, plină de mândrie pentru țara mea, plină de respect pentru acest sport minunat și plină de emoții pe care cuvintele abia le pot exprima.

Ieri (n.r. - marți), am pășit pe acel teren împotriva Angliei, un moment la care visam încă de când eram copil și dădeam cu piciorul în minge pe străzile din Odumase. Să port tricoul echipei Black Stars la Cupa Mondială… nu există onoare mai mare.

Indiferent de furtunile care vor veni, acest emblemă de pe pieptul meu mă ridică mai sus decât orice durere. Știu că mulți dintre voi ați observat agitația. Întrebările. Tăcerea unui jucător care a ales să nu-mi strângă mâna. Am simțit-o. Dar am simțit și respectul atâtor alți coechipieri, din trecut și din prezent, al adversarilor care au concurat cu onoare și al milioanelor de oameni de acasă care nu au încetat niciodată să creadă.

Fotbalul a fost întotdeauna mai important decât un singur moment, un titlu de ziar sau un capitol dificil. Ne unește chiar și atunci când lumea încearcă să ne despartă.

Familiei mele, celor dragi și fiecărui ghanez care m-a susținut prin rugăciune: vă mulțumesc. Puterea voastră a fost scutul meu atunci când lucrurile păreau grele. Am dat întotdeauna totul pentru acest sport și pentru țara mea, atât pe teren, cât și în afara lui.

Mă prezint în fața voastră ca un om care iubește profund, care luptă pentru visurile sale și care crede în dreptate și adevăr. M-am declarat nevinovat pentru că cred în nevinovăția mea și am încredere în procesul care o va demonstra”, este mesajul transmis de Thomas Partey.

Partey a primit interdicție pentru a intra în Canada

Partey a ratat primul meci al Ghanei de la Mondial, cu Panama, disputat la Toronto, după ce autoritățile canadiene i-au refuzat viza.

FIFA a transmis atunci că nu este implicată în procedurile de imigrare ale țărilor gazdă și că deciziile privind vizele aparțin guvernelor respective.

Fotbalistul a primit însă drept de intrare în Statele Unite, astfel că a putut juca împotriva Angliei, la Boston.

Situația sa ar putea redeveni o problemă dacă Ghana va ajunge să dispute un meci din fazele eliminatorii în Canada.

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